Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ

Όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου, μετά την εκδήλωση Στυλιανίδη, μιλάει -δια του κυβερνητικού εκπροσώπου- για μια «πολύ ωραία εικόνα ενότητας», σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τα βαθιά ρήγματα στη «γαλάζια» παράταξη, αυτά έγιναν ορατά δια γυμνού οφθαλμού από την ίδια την εκδήλωση. Η εκκωφαντική απουσία του Αντώνη Σαμαρά (τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης διέγραψε και μετά το Μαξίμου επιχείρησε να τον εγκλωβίσει σε μια τακτική υποτιθέμενου ανοίγματος, απορρίπτοντας όμως την κριτική του πρώην πρωθυπουργού και επομένως χωρίς παραδοχή λάθους πολιτικής) σηματοδοτεί και τη «διαγραφή» ενός σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.

Ταυτόχρονα η παρουσία στην εκδήλωση του Κώστα Καραμανλή (ο οποίος σταθερά λειτουργεί με θεσμικό τρόπο) και η συνύπαρξή του με τον Κυρ. Μητσοτάκη, καθόλου δεν συνεπάγεται και γεφύρωση του ρήγματος μεταξύ τους, όπως σε επίπεδο συμβολισμών αποτυπώθηκε και στην τυπική τους χειραψία. Και βέβαια το ρήγμα μεταξύ του πρωθυπουργού και του κ. Καραμανλή, σηματοδοτεί και ένα άλλο εξαιρετικά βαθύ ρήγμα, που είναι εκείνο του μεγάρου Μαξίμου με ένα επίσης σημαντικό δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ που παραμένει στο κόμμα, αλλά αισθάνεται πλέον πολύ αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς

Τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τον διαγράψει και στη συνέχεια να παίξει μαζί του ένα blame game για το ποιος θα πάρει τον μουτζούρη της επισφράγισης της οριστικής τους ρήξης.

Σε αυτό το πλαίσιο του blame game, εντάσσονται και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «κανένας μας δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρώην πρόεδρός μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν επεδίωξε αυτή την εξέλιξη. Από εκεί και πέρα όμως, παράλληλα λέμε, ότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια εξωτερική πολιτική, η οποία ‘ψηλώνει’ ουσιαστικά τη χώρα» (6.10.2025).

Δηλώσεις που στην πλευρά Σαμαρά ακούγονται ως κάλεσμα σε μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση, αντί έκφρασης «συγγνώμης» για τη διαγραφή, και αποδοχής της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού, δηλαδή παραδοχής λάθους σε επίπεδο πολιτικής. Κάτι που για την σαμαρική πλευρά θα έπρεπε να συνεπάγεται η άρση της διαγραφής.

Μπρα ντε φερ

Κι έπειτα ήρθε η εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου είδαμε να εκτυλίσσεται ένα μεγάλο μπρα ντε φερ μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και του Αντ. Σαμαρά, το οποίο ξεκίνησε από την πλευρά του πρώτου.

Έγινε γρήγορα εμφανές ότι από το Μαξίμου κινητοποιήθηκαν μηχανισμοί για την ενίσχυση της παρουσίας στελεχών στην εκδήλωση, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός έσπευσε να μπει σφήνα στους ομιλητές, με έναν εμβόλιμο χαιρετισμό και να αποκτήσει έτσι κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση. Κάτι που οριστικοποιήθηκε την τελευταία στιγμή και προαναγγέλθηκε μέσω κυβερνητικών διαρροών σε ΜΜΕ την ίδια μέρα.

Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά σε αυτό το μπρα ντε φερ ήρθε και αυτή στο παρά πέντε της εκδήλωσης με τη γνωστοποίηση μέσω συνεργατών του της απόφασής του να μην παραστεί στο Ωδείο Αθηνών ως «προσωπικής επιλογής» του.

Απόρριψη του πλαισίου

Πολύπειρες φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ αντιλαμβάνονται την απόφαση του Αντ. Σαμαρά όχι απλώς ως μια αντίδραση στον εμβόλιμο πρωθυπουργικό χαιρετισμό, αλλά ως μια απόρριψη συνολικά του πλαισίου που επεδίωκε να διαμορφώσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και του γενικότερου πλαισίου με βάση το οποίο πορεύεται. Ως ένα μήνυμα ότι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός αυτό το πλαίσιο δεν το αναγνωρίζει και ο ίδιος δε χωράει σε αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Σαμαράς έστειλε και το μήνυμα της οριστικής απόρριψης της πρωθυπουργικής τακτικής του υποτιθέμενου ανοίγματος προς τον προκάτοχό του, η οποία βέβαια στο φόντο έχει το blame game. Όπως διαφάνηκε και από την αιχμή Μητσοτάκη κατά Σαμαρά ότι «η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης εν συνόλω» (και επομένως ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται εκτός συνόλου).

Ο Κώστας Καραμανλής

Από την πλευρά του, ο Κώστας Καραμανλής παρέστη στην εκδήλωση του πρώην υπουργού της κυβέρνησής του, Ευριπίδη Στυλιανίδη, και ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινε ανεξαρτήτως από το ποιος άλλος επρόκειτο να πάει.

Βέβαια το ότι παρέστη στην ίδια εκδήλωση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε και την τυπική χειραψία που αποτυπώθηκε στις κάμερες, καθόλου δεν σημαίνει ότι έπαψε να διατηρεί τις διαφωνίες του με το μέγαρο Μαξίμου.

Αντιθέτως αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να διατυπώνει τις ενστάσεις του και τις παρατηρήσεις του, πάντα με το δικό του τρόπο και με το δικό του ύφος.

Θεσμική κριτική

Μια κριτική που είναι θεσμική και αυτό είναι και το μήνυμα που έστειλε μέσω της παρουσίας του στην εκδήλωση Στυλιανίδη και τη συνύπαρξή του με τον πρωθυπουργό, με τον οποίο τον χώριζαν τρία καθίσματα.

Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος, λόγω και της οικογενειακής του παράδοσης, θεωρεί σπίτι του τη ΝΔ και δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα την έβλαπτε, επιλέγει να στείλει το μήνυμα ότι με θεσμικό τρόπο θα διατυπώνει τις διαφωνίες του με το Μαξίμου και ότι δεν κινείται με βάση εμμονές και γινάτια.

Εξ ου και έχει αποφασίσει, τουλάχιστον σε αυτήν την φάση, να μην απαντήσει στην ευθεία επίθεση του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε επιχειρήσει να απαξιώσει συνολικά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μην ανοίξει βεντέτα με τον νυν πρωθυπουργό, αλλά ουσιαστικά να τον αγνοήσει.

Άλλωστε, όπως έγκαιρα έχει γράψει το in, η επικείμενη ομιλία του κ. Καραμανλή στις 15 Οκτωβρίου, στην εκδήλωση στην Παλιά Βουλή προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, δεν θα έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και μένει να δούμε αν θα περιλαμβάνει αιχμές για τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

Κριτική βουλευτών

Αλλά βέβαια έντονη κριτική στην κυβέρνηση διατυπώνει και σειρά στελεχών, όπως ο διοργανωτής της εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος σε πρόσφατο άρθρο του στα «ΝΕΑ» διατύπωσε ευθείες αιχμές προς το Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης.

Σε άρθρο του στην ίδια εφημερίδα και ο βουλευτής, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρώην υπουργός της παρούσας κυβέρνησης Γιάννης Οικονόμου, άσκησε έντονη εσωκομματική κριτική, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «οφείλουμε να δρομολογήσουμε διαδικασίες που δεν θα είναι αναπαραγωγή πεπαλαιωμένων πρακτικών, αλλά θα οδηγούν σε συνδιαμόρφωση δεσμευτικών θέσεων και σε ουσιαστική λογοδοσία, αντί για την επικρατούσα διεκπεραιωτική παρουσίαση εξαγγελιών και την απαρίθμηση data».

Επισήμανε ακόμη ότι «για κανέναν άνθρωπο με ουσία και περιεχόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο κομματικής δραστηριοποίησης η ιδιότητα του χειροκροτητή σε αποθεωτικές διαδικασίες αυτοαναφορικού τύπου και η επικύρωση προαποφασισμένων».

Σημείωσε επίσης ότι μέσα από τις «συντηρητικές, δημοκρατικές, φιλελεύθερες και πατριωτικές αρχές και αξίες μας» πρέπει «να απαντήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος και όχι να υποταχθούμε στη μεταπολιτική λογική των κομμάτων-σουπερμάρκετ ή των κομμάτων-επιχειρήσεων που υποτιμούν την πολιτική και εκχωρούν τα πάντα στην εξωθεσμική τεχνοκρατία». Σαφείς οι αιχμές.