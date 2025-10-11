newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ
Πολιτική 11 Οκτωβρίου 2025 | 08:00

Η παρουσία Καραμανλή, η απουσία Σαμαρά και η διάρρηξη των σχέσεων του Μαξίμου με δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ

Τα μηνύματα της παρουσίας Καραμανλή στην εκδήλωση Στυλιανίδη και η θεσμική κριτική που θα συνεχίσει να ασκεί στο Μαξίμου. H απουσία του διαγραφέντα Σαμαρά που σηματοδοτεί τη διαγραφή σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ. Το μπρα ντε φερ του Κυρ. Μητσοτάκη με τον τελευταίο.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Spotlight

Όσο και αν το μέγαρο Μαξίμου, μετά την εκδήλωση Στυλιανίδη, μιλάει -δια του κυβερνητικού εκπροσώπου- για μια «πολύ ωραία εικόνα ενότητας», σε μια προσπάθεια να καμουφλάρει τα βαθιά ρήγματα στη «γαλάζια» παράταξη, αυτά έγιναν ορατά δια γυμνού οφθαλμού από την ίδια την εκδήλωση. Η εκκωφαντική απουσία του Αντώνη Σαμαρά (τον οποίο ο Κυρ. Μητσοτάκης διέγραψε και μετά το Μαξίμου επιχείρησε να τον εγκλωβίσει σε μια τακτική υποτιθέμενου ανοίγματος, απορρίπτοντας όμως την κριτική του πρώην πρωθυπουργού και επομένως χωρίς παραδοχή λάθους πολιτικής) σηματοδοτεί και τη «διαγραφή» ενός σημαντικού τμήματος της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ.

Ταυτόχρονα η παρουσία στην εκδήλωση του Κώστα Καραμανλή (ο οποίος σταθερά λειτουργεί με θεσμικό τρόπο) και η συνύπαρξή του με τον Κυρ. Μητσοτάκη, καθόλου δεν συνεπάγεται και γεφύρωση του ρήγματος μεταξύ τους, όπως σε επίπεδο συμβολισμών αποτυπώθηκε και στην τυπική τους χειραψία. Και βέβαια το ρήγμα μεταξύ του πρωθυπουργού και του κ. Καραμανλή, σηματοδοτεί και ένα άλλο εξαιρετικά βαθύ ρήγμα, που είναι εκείνο του μεγάρου Μαξίμου με ένα επίσης σημαντικό δομικό κομμάτι της βάσης της ΝΔ που παραμένει στο κόμμα, αλλά αισθάνεται πλέον πολύ αποκομμένο από τη σημερινή ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Αντώνης Σαμαράς

Τον Αντώνη Σαμαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να τον διαγράψει και στη συνέχεια να παίξει μαζί του ένα blame game για το ποιος θα πάρει τον μουτζούρη της επισφράγισης της οριστικής τους ρήξης.

Σε αυτό το πλαίσιο του blame game, εντάσσονται και οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου ότι «κανένας μας δεν είναι αρνητικός στο να επιστρέψει ένας πρώην πρόεδρός μας. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι δεν επεδίωξε αυτή την εξέλιξη. Από εκεί και πέρα όμως, παράλληλα λέμε, ότι θα συνεχίσουμε να ακολουθούμε μια εξωτερική πολιτική, η οποία ‘ψηλώνει’ ουσιαστικά τη χώρα» (6.10.2025).

Δηλώσεις που στην πλευρά Σαμαρά ακούγονται ως κάλεσμα σε μια ταπεινωτική συνθηκολόγηση, αντί έκφρασης «συγγνώμης» για τη διαγραφή, και αποδοχής της κριτικής του πρώην πρωθυπουργού, δηλαδή παραδοχής λάθους σε επίπεδο πολιτικής. Κάτι που για την σαμαρική πλευρά θα έπρεπε να συνεπάγεται η άρση της διαγραφής.

Μπρα ντε φερ

Κι έπειτα ήρθε η εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την Τεχνητή Νοημοσύνη, όπου είδαμε να εκτυλίσσεται ένα μεγάλο μπρα ντε φερ μεταξύ του Κυρ. Μητσοτάκη και του Αντ. Σαμαρά, το οποίο ξεκίνησε από την πλευρά του πρώτου.

Έγινε γρήγορα εμφανές ότι από το Μαξίμου κινητοποιήθηκαν μηχανισμοί για την ενίσχυση της παρουσίας στελεχών στην εκδήλωση, ενώ ο ίδιος ο πρωθυπουργός έσπευσε να μπει σφήνα στους ομιλητές, με έναν εμβόλιμο χαιρετισμό και να αποκτήσει έτσι κεντρικό ρόλο στην εκδήλωση. Κάτι που οριστικοποιήθηκε την τελευταία στιγμή και προαναγγέλθηκε μέσω κυβερνητικών διαρροών σε ΜΜΕ την ίδια μέρα.

Η απάντηση του Αντώνη Σαμαρά σε αυτό το μπρα ντε φερ ήρθε και αυτή στο παρά πέντε της εκδήλωσης με τη γνωστοποίηση μέσω συνεργατών του της απόφασής του να μην παραστεί στο Ωδείο Αθηνών ως «προσωπικής επιλογής» του.

Απόρριψη του πλαισίου

Πολύπειρες φωνές στο εσωτερικό της ΝΔ αντιλαμβάνονται την απόφαση του Αντ. Σαμαρά όχι απλώς ως μια αντίδραση στον εμβόλιμο πρωθυπουργικό χαιρετισμό, αλλά ως μια απόρριψη συνολικά του πλαισίου που επεδίωκε να διαμορφώσει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και του γενικότερου πλαισίου με βάση το οποίο πορεύεται. Ως ένα μήνυμα ότι ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός αυτό το πλαίσιο δεν το αναγνωρίζει και ο ίδιος δε χωράει σε αυτό.

Με αυτόν τον τρόπο ο κ. Σαμαράς έστειλε και το μήνυμα της οριστικής απόρριψης της πρωθυπουργικής τακτικής του υποτιθέμενου ανοίγματος προς τον προκάτοχό του, η οποία βέβαια στο φόντο έχει το blame game. Όπως διαφάνηκε και από την αιχμή Μητσοτάκη κατά Σαμαρά ότι «η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της Τεχνητής Νοημοσύνης εν συνόλω» (και επομένως ο πρώην πρωθυπουργός βρίσκεται εκτός συνόλου).

Ο Κώστας Καραμανλής

Από την πλευρά του, ο Κώστας Καραμανλής παρέστη στην εκδήλωση του πρώην υπουργού της κυβέρνησής του, Ευριπίδη Στυλιανίδη, και ήταν δεδομένο ότι θα πήγαινε ανεξαρτήτως από το ποιος άλλος επρόκειτο να πάει.

Βέβαια το ότι παρέστη στην ίδια εκδήλωση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο είχε και την τυπική χειραψία που αποτυπώθηκε στις κάμερες, καθόλου δεν σημαίνει ότι έπαψε να διατηρεί τις διαφωνίες του με το μέγαρο Μαξίμου.

Αντιθέτως αναμένεται να συνεχίσει να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση και να διατυπώνει τις ενστάσεις του και τις παρατηρήσεις του, πάντα με το δικό του τρόπο και με το δικό του ύφος.

Θεσμική κριτική

Μια κριτική που είναι θεσμική και αυτό είναι και το μήνυμα που έστειλε μέσω της παρουσίας του στην εκδήλωση Στυλιανίδη και τη συνύπαρξή του με τον πρωθυπουργό, με τον οποίο τον χώριζαν τρία καθίσματα.

Ο κ. Καραμανλής, ο οποίος, λόγω και της οικογενειακής του παράδοσης, θεωρεί σπίτι του τη ΝΔ και δεν θα έκανε ποτέ κάτι που θα την έβλαπτε, επιλέγει να στείλει το μήνυμα ότι με θεσμικό τρόπο θα διατυπώνει τις διαφωνίες του με το Μαξίμου και ότι δεν κινείται με βάση εμμονές και γινάτια.

Εξ ου και έχει αποφασίσει, τουλάχιστον σε αυτήν την φάση, να μην απαντήσει στην ευθεία επίθεση του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος είχε επιχειρήσει να απαξιώσει συνολικά την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Καραμανλή. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει επιλέξει να μην ανοίξει βεντέτα με τον νυν πρωθυπουργό, αλλά ουσιαστικά να τον αγνοήσει.

Άλλωστε, όπως έγκαιρα έχει γράψει το in, η επικείμενη ομιλία του κ. Καραμανλή στις 15 Οκτωβρίου, στην εκδήλωση στην Παλιά Βουλή προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη, δεν θα έχει ως αντικείμενο τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και μένει να δούμε αν θα περιλαμβάνει αιχμές για τα ζητήματα των θεσμών και της Δικαιοσύνης.

Κριτική βουλευτών

Αλλά βέβαια έντονη κριτική στην κυβέρνηση διατυπώνει και σειρά στελεχών, όπως ο διοργανωτής της εκδήλωσης στο Ωδείο Αθηνών, Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος σε πρόσφατο άρθρο του στα «ΝΕΑ» διατύπωσε ευθείες αιχμές προς το Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης.

Σε άρθρο του στην ίδια εφημερίδα και ο βουλευτής, πρώην κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρώην υπουργός της παρούσας κυβέρνησης Γιάννης Οικονόμου, άσκησε έντονη εσωκομματική κριτική, αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι «οφείλουμε να δρομολογήσουμε διαδικασίες που δεν θα είναι αναπαραγωγή πεπαλαιωμένων πρακτικών, αλλά θα οδηγούν σε συνδιαμόρφωση δεσμευτικών θέσεων και σε ουσιαστική λογοδοσία, αντί για την επικρατούσα διεκπεραιωτική παρουσίαση εξαγγελιών και την απαρίθμηση data».

Επισήμανε ακόμη ότι «για κανέναν άνθρωπο με ουσία και περιεχόμενο δεν μπορεί να αποτελέσει κίνητρο κομματικής δραστηριοποίησης η ιδιότητα του χειροκροτητή σε αποθεωτικές διαδικασίες αυτοαναφορικού τύπου και η επικύρωση προαποφασισμένων».

Σημείωσε επίσης  ότι μέσα από τις «συντηρητικές, δημοκρατικές, φιλελεύθερες και πατριωτικές αρχές και αξίες μας» πρέπει «να απαντήσουμε στις προκλήσεις του μέλλοντος και όχι να υποταχθούμε στη μεταπολιτική λογική των κομμάτων-σουπερμάρκετ ή των κομμάτων-επιχειρήσεων που υποτιμούν την πολιτική και εκχωρούν τα πάντα στην εξωθεσμική τεχνοκρατία». Σαφείς οι αιχμές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

Χρηματιστήριο Αθηνών: «Υποψηφιότητα» για 5 ETFs βάζουν οι ελληνικές μετοχές, μετά την αναβάθμιση

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Economy
Μειώσεις τιμών: Από 4% έως 22% το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων στη νέα πρωτοβουλία

Μειώσεις τιμών: Από 4% έως 22% το ποσοστό έκπτωσης των προϊόντων στη νέα πρωτοβουλία

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε
Παλαιστίνη 10.10.25

Χαρίτσης: Η γενοκτονία στη Γάζα μεταδόθηκε σε live μετάδοση, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν ήξερε

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, κατηγόρησε τις δυτικές κυβερνήσεις και ειδικά την ελληνική για «συνενοχή τους», λέγοντας πως «ο πρωθυπουργός της Ελλάδας δεν έχει καταδικάσει τη γενοκτονία»

Σύνταξη
Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα
Γάζα 10.10.25

Ο ενθουσιασμός των Παλαιστινίων για την κατάπαυση του πυρός και ο φόβος για την επόμενη μέρα

Τα ερωτήματα των Παλαιστινίων για την επόμενη μέρα παραμένουν και κυρίως ο φόβος για την αδιαφορία της διεθνούς κοινότητας. Αγωνία να λογοδοτήσει το Ισραήλ.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» – Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια
ΣΥΡΙΖΑ 10.10.25

«Να φτιάξουμε μια προοδευτική εναλλακτική για τη χώρα» - Πρόταση Καλπάκη για 13 συνέδρια

«Σε τέτοιες συνθήκες υπάρχει πάντα ο κίνδυνος για αντανακλαστικά περιχαράκωσης με λογικές 'σκαντζόχοιρου' - Πρέπει να το αποφύγουμε» λέει ο γραμματέας της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με την παραίτηση Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: «Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης
«Πολύπλοκο θέμα» 10.10.25

«Απομακρύνθηκε λόγω ατοπήματος ο Βάρρας, θα πω στην Εξεταστική γιατί» λέει ο Βορίδης

Στην απομάκρυνση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα αναφέρθηκε ο πρώην υπουργός Μάκης Βορίδης, τονίζοντας ότι θα προχωρήσει σε αποκαλύψεις στην Εξεταστική.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή
in Confidential 10.10.25

Μπούμερανγκ η Εξεταστική, ξεσκεπάζεται όλη η γαλάζια διαπλοκή

Μεθόδευσαν Προανακριτική μήπως το σκάνδαλο κρυφτεί αλλά τελικά τούς γύρισε μπούμερανγκ η ιστορία. Απορίας άξιον πως δεν έχουν πάει ακόμα στα δικαστήρια αλληλομηνυόμενοι οι Βορίδης-Βάρρας. Η υπέρμετρος ζήλος του Άδωνι Γεωργιάδη...

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Πυρά Μαρινάκη κατά «εγχώριων Ζαχάροβων» με πολλαπλούς στόχους

Ανιστόρητες και εκτός οποιασδήποτε λογικής» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τις δηλώσεις Ζαχάροβα για την Ελλάδα, ενώ έστρεψε τα πυρά του και εντός Ελλάδας, μιλώντας για «αφωνία των "εγχώριων Ζαχάροβων"», χωρίς να κατονομάζει τους αποδέκτες

Σύνταξη
Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Πηγές ΠΑΣΟΚ για κατάθεση Ρέππα: Οι απαντήσεις επιβεβαίωσαν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος

«Η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας - εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου», τονίζουν πηγές του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
Ξεκινάει η διάθεση 11.10.25

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Σύνταξη
Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Πόσα παίρνουν οι Ιταλοί προπονητές: Ξεχωρίζει ο Κόντε, ακολουθούν Αλέγκρι και Γκασπερίνι

Ο προπονητής της Νάπολι Αντόνιο Κόντε ξεχωρίζει ως ο πιο ακριβοπληρωμένος με καθαρό μισθό 8 εκατ. ευρώ ενώ οι Αλέγκρι, Γκασπερίνι παίρνουν από 5 εκατ. ευρώ

Βάιος Μπαλάφας
Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;
4 εμπόδια 11.10.25

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;
Τεχνητή «υπερ-νοημοσύνη» 11.10.25

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»
Κόσμος 11.10.25

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»
Culture Live 11.10.25

Πέντε πράγματα που ξεχωρίσαμε από την φετινή «Ταράτσα του Φοίβου»

Η Ταράτσα άλλαξε αρκετά μορφή με τα χρόνια. Προσαρμόστηκε, εξελίχτηκε, άνοιξε την ομπρέλα της σε όλο και μεγαλύτερο κοινό και έφτασε το 2025 και κλείνει πανηγυρικά (ίσως και για πάντα, ποιος ξέρει) μετά από αλλεπάλληλα sold out.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Ακρίβεια: Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές
Εν αναμονή ανακοινώσεων 11.10.25

Το «στοίχημα» της μείωσης των τιμών στα ράφια και το μικρό καλάθι που κρατούν οι καταναλωτές

Ανάχωμα στον γενικό ρυθμό αύξησης του πληθωρισμού τροφίμων αναζητά η κυβέρνηση με τους καταναλωτές να βρίσκονται εν αναμονή ανακοινώσεων, κρατώντας μικρό καλάθι. Ο πληθωρισμός μπορεί να υποχώρησε τον Σεπτέμβριο η ακρίβεια όμως παραμένει, γονατίζοντας τα νοικοκυριά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
WCNSF 11.10.25

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κτίρια: Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό
Οι επικίνδυνες οικοδομές 11.10.25

Γιατί τα μπαλκόνια πέφτουν και χωρίς σεισμό

Τι πρέπει να ξέρουμε αν έχουμε «γερασμένα» κτίρια - Ποια είναι τα πιο ευάλωτα - «Χοντρικά άνω του 70% των κτιρίων είναι σαφώς πιο τρωτό από τα σύγχρονα»

Προκόπης Γιόγιακας
ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό
LNG 11.10.25

Οι ΗΠΑ χαλαρώνουν ορισμένες κυρώσεις που σχετίζονται με πλοία κατασκευασμένα στο εξωτερικό

Τροποποίηση των τελών και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες πλοίων που έχουν κατασκευαστεί στο εξωτερικό ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ, πολλές από τις οποίες σχετίζονται με την ενέργεια και τις υποδομές

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο