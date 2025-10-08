newspaper
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
Πολιτική Γραμματεία 08 Οκτωβρίου 2025 | 18:40

Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Σύνταξη
Upd:8.10.2025, 19:05
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Ασφυκτικά έχει γεμίσει το Ωδείο Αθηνών από υπουργούς, γαλάζιους βουλευτές και στελέχη της ΝΔ προσκείμενα στον Μητσοτάκη, με γνωρίζοντες να λένε χαρακτηριστικά ότι ο φόβος των Καραμανλικών κινητοποίησε τους μηχανισμούς και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλήσει στην εκδήλωση. Δεν θα παραστεί τελικά ο Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η λιτή εξήγηση από συνεργάτες του ότι αποτελεί «προσωπική επιλογή» η απουσία του έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Ο Αντώνης Σαμαράς εύχεται «κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη» συμπλήρωσαν.

Η χειραψία μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή συγκέντρωσε τα βλέμματα και τα φλας με κάποιους να την χαρακτηρίζουν τυπική.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εισήλθε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος.

Πολύ εγκάρδιος ο χαιρετισμός με την Ντόρα Μπακογιάννη

Η είσοδος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Πρόσωπο που συγκέντρωσε τα βλέμματα ήταν φυσικά και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

Δείτε φωτογραφίες

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης με εκπροσώπους της εκκλησίας

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης

Ο Χρήστος Σταϊκούρας

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

