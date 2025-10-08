Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς

Ασφυκτικά έχει γεμίσει το Ωδείο Αθηνών από υπουργούς, γαλάζιους βουλευτές και στελέχη της ΝΔ προσκείμενα στον Μητσοτάκη, με γνωρίζοντες να λένε χαρακτηριστικά ότι ο φόβος των Καραμανλικών κινητοποίησε τους μηχανισμούς και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλήσει στην εκδήλωση. Δεν θα παραστεί τελικά ο Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η λιτή εξήγηση από συνεργάτες του ότι αποτελεί «προσωπική επιλογή» η απουσία του έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Ο Αντώνης Σαμαράς εύχεται «κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη» συμπλήρωσαν.

Η χειραψία μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή συγκέντρωσε τα βλέμματα και τα φλας με κάποιους να την χαρακτηρίζουν τυπική.

Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εισήλθε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος.

<br />

Πολύ εγκάρδιος ο χαιρετισμός με την Ντόρα Μπακογιάννη

<br />

Η είσοδος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

<br />

Πρόσωπο που συγκέντρωσε τα βλέμματα ήταν φυσικά και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας

<br />

