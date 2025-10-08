Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.
Ασφυκτικά έχει γεμίσει το Ωδείο Αθηνών από υπουργούς, γαλάζιους βουλευτές και στελέχη της ΝΔ προσκείμενα στον Μητσοτάκη, με γνωρίζοντες να λένε χαρακτηριστικά ότι ο φόβος των Καραμανλικών κινητοποίησε τους μηχανισμούς και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη να μιλήσει στην εκδήλωση. Δεν θα παραστεί τελικά ο Αντώνης Σαμαράς στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η λιτή εξήγηση από συνεργάτες του ότι αποτελεί «προσωπική επιλογή» η απουσία του έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Ο Αντώνης Σαμαράς εύχεται «κάθε επιτυχία στο βιβλίο του Ευριπίδη Στυλιανίδη» συμπλήρωσαν.
Η χειραψία μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή συγκέντρωσε τα βλέμματα και τα φλας με κάποιους να την χαρακτηρίζουν τυπική.
Ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής εισήλθε στην αίθουσα καταχειροκροτούμενος.
Πολύ εγκάρδιος ο χαιρετισμός με την Ντόρα Μπακογιάννη
Η είσοδος του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη
Πρόσωπο που συγκέντρωσε τα βλέμματα ήταν φυσικά και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Νίκος Δένδιας
