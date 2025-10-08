Ο Σαμαράς δεν πήγε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη γιατί δεν ήθελε να χαιρετήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη

«Προσωπική επιλογή του Αντώνη Σαμαρά να μην παρευρεθεί στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη» ήταν η λιτή, μεστή νοήματος εξήγηση που δόθηκε από το περιβάλλον του πρώην πρωθυπουργού για την απουσία του από την εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ενώ αρχικά είχε επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του.

Παρά τις υποτιθέμενες γέφυρες που προσπάθησε να ρίξει το Μαξίμου, με το περιβάλλον Σαμαρά ωστόσο να μιλά για υποκρισία, οι σχέσεις των δύο ανδρών, Κυριάκου Μητσοτάκη και Αντώνη Σαμαρά, βρίσκονται στο χειρότερο σημείο που έχουν υπάρξει.

Ο ορισμός των θέσεων με δύο μόλις καρέκλες να χωρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά από τον Κυριάκο Μητσοτάκη (σσ ο κ. Σαμαράς προοριζόταν να καθίσει στην άδεια καρέκλα δίπλα στον Κώστα Καραμανλή) ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ο πρώην πρωθυπουργός ακύρωσε την παρουσία του στην εκδήλωση, αφού δεν επιθυμούσε να χαιρετήσει τον πρωθυπουργό. Ο εμβόλιμος δε χαιρετισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση λειτούργησε επίσης ως ανασταλτικός παράγοντας.

Σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά ο πρώην πρωθυπουργός αντιμετώπιζε με δισταγμό από την αρχή την παρουσία του στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, δεδομένης της σύνθεσης των προσκεκλημένων. Άλλωστε η πολύχρονη πείρα του Σαμαρά προφανώς του επιτρέπει ασφαλείς προβλέψεις για το πως θα κινηθεί ο εσωκομματικός μηχανισμός, για να εξουδετερώσει ένα «καραμανλικό περιβάλλον», ο οποίος παρεμπιπτόντως, όντως ενεργοποιήθηκε αν κρίνει κανείς από τον μεγάλο αριθμό των υπουργών και των προσκείμενων στον Μητσοτάκη στελεχών που παρευρέθηκαν. Η αίθουσα ήταν κατάμεστη.

Ωστόσο, για να μην δώσει λαβές για αρνητικά σχόλια και αυθαίρετες ερμηνείες της απουσίας του δεν το απέκλεισε υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα διασφάλιζε ασφαλείς αποστάσεις από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κάτι που με την τροπή που πήραν τα πράγματα ήταν αδύνατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο αρχικός προγραμματισμός για τις θέσεις πού θα κάθονταν οι πρώην πρωθυπουργοί σε σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη άλλαξε, με αποτέλεσμα βάσει της διάταξης των θέσεων, να χωρίζουν τον Αντώνη Σαμαρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη μόλις δύο θέσεις. Η χειραψία θα ήταν αναπόφευκτη και τα κοινά πλάνα επίσης. Επιπλέον δεδομένης της έλευσης του πρωθυπουργού λίγο πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο Αντώνης Σαμαράς που λογικά ήδη θα καθόταν στη θέση του, θα αναγκαζόταν να τον χαιρετήσει. Ο εμβόλιμος χαιρετισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκδήλωση επίσης ήταν αρνητικός παράγοντας καθώς ο Αντώνης Σαμαράς δεν είναι από αυτούς που χειροκροτούν τις τοποθετήσεις και τις επιλογές του κ. Μητσοτάκη.

Ακριβώς γι αυτούς τους λόγους η εξήγηση που δόθηκε για την απουσία του Αντώνη Σαμαρά ήταν αιχμηρή και σαφής, κάνοντας λόγο για «προσωπική επιλογή» του πρώην πρωθυπουργού.