Θα κινηθεί ο Σαμαράς στα βήματα του Τσίπρα;

Τσίπρας και Σαμαράς μπορεί να έχουν τον ίδιο αντίπαλο όμως η στρατηγική τους είναι διαφορετική. Και οι δυο θέλουν να δουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο καναβάτσο όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα το κάνουν εφαρμόζοντας την ίδια τακτική.

«Ο Αντώνης Σαμαράς δεν ετεροκαθορίζεται από τις κινήσεις κανενός». Αυτή ήταν η λακωνική απάντηση που λάβαμε από συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού αναφορικά με το κατά πόσο οι κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα επισπεύδουν τις κινήσεις Σαμαρά. Η αλήθεια είναι πως παρά το γεγονός πως σε πρώτη ανάγνωση Τσίπρας και Σαμαράς βρίσκονται σε παρόμοια θέση, τα δεδομένα για τους δυο ισχυρούς άντρες της αριστερής και δεξιάς πολυκατοικίας είναι τελείως διαφορετικά όπως διαφορετικοί είναι και οι στόχοι τους για την επόμενη ημέρα.

Εν αντιθέσει με τον Αλέξη Τσίπρα που φαίνεται πως θέλει να επιστρέψει στην ενεργό πολιτική έχοντας ρόλο πρωταγωνιστή, ο Αντώνης Σαμαράς δεν φαίνεται στην παρούσα φάση να έχει τέτοιο στόχο. Ο ίδιος δηλώνει “τέκνο” της γαλάζιας παράταξης ξεκαθαρίζοντας πως δεν είναι αυτός που έφυγε από τη Νέα Δημοκρατία. Αντίθετα, βάζει στο στόχαστρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τις επιλογές που έχει κάνει σε νευραλγικά υπουργεία όπως στο Εξωτερικών που βρίσκεται ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Κοινώς δεν θέλει να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Νέα Δημοκρατία αλλά με την σημερινή ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας που θεωρεί… επικίνδυνη για τα εθνικά συμφέροντα αλλά και για την κοινωνική συνοχή. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο ίδιος αποφεύγει συστηματικά να βρεθεί απέναντι στο κόμμα βάζοντας στο κάδρο… αυστηρά τον πρωθυπουργό και τις επιλογές που παίρνει τόσο στα εθνικά θέματα όσο όμως και στα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα όπως με την περίπτωση του Ρούτσι.

Όπως πληροφορούμαστε μάλιστα το ίδιο προτρέπει να κάνουν και οι βουλευτές που έχουν αναφορά στον ίδιο. Ο Αντώνης Σαμαράς δεν φαίνεται διατεθειμένος να προσφέρει στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας την ευκαιρία να τον χαρακτηρίσουν ως παράγοντα αποσταθεροποίησης ή να του προσάψουν πως επιχειρεί να ρίξει την κυβέρνηση. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο συνεχίζει να κινείται ιδεολογικά και πολιτικά χωρίς να προχωρά σε οργανωτική συγκρότηση μιας ομάδας πέριξ αυτού.

Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως o Αντώνης Σαμαράς δεν επικεντρώνεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα και τα ανώτατα στελέχη αλλά στη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Ο ίδιος φαίνεται να εκτιμά πως η “πληγή” που έχει προκαλέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην βάση του κόμματος είναι τεράστια καθώς τα συντηρητικά και δεξιά ακροατήρια δεν μπορούν να εκφραστούν από τη σημερινή ηγεσία. Το εντυπωσιακό στοιχείο που μαθαίνουμε είναι πως ακόμα και άνθρωποι που παραδοσιακά εντός της ΝΔ ήταν κατά του Σαμαρά σήμερα τον βλέπουν ως μια εναλλακτική τόσο απέναντι στην ηγεσία Μητσοτάκη όσο και απέναντι στη ψεκασμένη δεξιά.

Όλα τα παραπάνω δεν σημαίνουν φυσικά πως ο Αντώνης Σαμαράς παραμένει με τα χέρια σταυρωμένα. Αντίθετα, σημαίνει πως θα κινηθεί αποφασιστικά, οργανωμένα και με σχέδιο όταν αυτός κρίνει πως είναι η κατάλληλη ώρα. «Ο Σαμαράς όντας ένας εκ των μακροβιότερων βουλευτών ξέρει πως και πότε θα αναμετρηθεί στα ίσα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη» ανέφερε άνθρωπος που γνωρίζει καλά τον πρώην πρωθυπουργό.