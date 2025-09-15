Σαμαράς για Novartis: Να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί

Για απονομής δικαιοσύνης και όχι απλά εφαρμογή του δίκαιου κάνει λόγο ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, σε δήλωση του για την απόφαση του δικαστηρίου και την καταδίκη των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων.

Ο κ. Σαμαράς ζητά την αποκάλυψη και των ηθικών αυτουργών της υπόθεσης Novartis.

Αναλυτικά η δήλωση

«Η υπόθεση αυτή επιβάλλει όχι απλά να εφαρμοστεί το δίκαιο αλλά να απονεμηθεί Δικαιοσύνη!

Και η Δικαιοσύνη επιβάλλει όχι απλά την τιμωρία των φυσικών αυτουργών, αλλά και την αποκάλυψη εκείνων που σκηνοθέτησαν και ενορχήστρωσαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία της Νοβαρτις!

Για τη Δημοκρατία και την Αλήθεια».

Ποινή φυλάκισης για τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες

Υπενθυμίζουμε ότι το Μονομελές Πλημμελειοδικείο επέβαλε σήμερα ποινές φυλάκισης με αναστολή στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες για την υπόθεση Novartis.

Ειδικότερα, ποινή φυλάκισης 25 μηνών επιβλήθηκε από το δικαστήριο, στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη ενώ 33 μήνες επιβλήθηκαν στην Μαρία Μαραγγέλη που κρίθηκαν ένοχοι για τις καταθέσεις που είχαν δώσει σε βάρος πολιτικών προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση.

Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή των δύο καταδικασθέντων επί τριετία αναγνωρίζοντας στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.