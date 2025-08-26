Υπόθεση Novartis: Επιμένει στις κατηγορίες κατά πολιτικών προσώπων η «Αικατερίνη Κελέση»

Bόμβες κατά πολιτικών προσώπων που η ίδια είχε εμπλέξει στην κατάθεση της με την κωδική ονομασία Αικατερίνη Κελέση εξαπέλυσε στη σημερινή δίκη για την πολύκροτη υπόθεση της Novartis η άλλοτε γραμματέας και έμπιστο πρόσωπο του τότε ισχυρού άνδρα της φαρμακοβιομηχανίας Κώστα Φρουζή, Μαρία Μαραγγέλη.

Η κατηγορούμενη, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά από την έναρξη της δίκης, στάθηκε από νωρίς το πρωί μπροστά στο δικαστήριο και ξεκίνησε την απολογία της βάζοντας ξανά στο κάδρο μια σειρά από συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα για τα οποία η δικαιοσύνη έχει κλείσει τους φακέλους καθώς δεν προέκυψε κανένα στοιχείο. Πρόκειται για τα ίδια πολιτικά πρόσωπα που από την πρώτη στιγμή είχαν στραφεί εναντίον της Αικατερίνης Κελέση με μηνύσεις τους με βάση τις οποίες διεξάγεται η σημερινή δίκη.

Η Μαρία Μαραγγέλη, όπως είπε προσλήφθηκε στη Novartis και εργάστηκε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018. «Εκ της θέσεως μου είδα άκουσα και έζησα αθέμιτες πρακτικές της εταιρίας. Όλα αυτά που είπα, είδα, άκουσα και έζησα ήταν αληθινά και δεν έχουν καμία σχέση με τη λέξη ψέμα» είπε, εμμένοντας στο περιεχόμενο των καταθέσεων που είχε δώσει ως προστατευόμενη μάρτυρας με τον κωδικό Αικατερίνη Κελέση.

Η κατάθεση της Μαρίας Μαραγγέλη για την υπόθεση Novartis

Συγκεκριμένα η κατηγορούμενη είπε:

«Το 2013 ο Φρουζης συνάντησε τον Αντώνη Σαμαρά. Πρώτα συνάντησε τον Δ. Πτωχό με τον οποίο είχε αναπτύξει στενή σχέση και μέσω αυτού κλείστηκε το ραντεβού. Λίγες μέρες μετά με πήραν τηλέφωνο από το γραφείο του πρώην πρωθυπουργού και μου είπαν να έχει μαζί του την ταυτότητα. Ο Φρουζης ήρθε στο γραφείο έχοντας μαζί του τη βαλίτσα που χρησιμοποιούσε, τροχήλατη μου ζήτησε να ετοιμάσω ένα non paper με τις απαιτήσεις που θα έθετε στο ραντεβού με τον κύριο Σαμαρά. Όταν άνοιξα τη βαλίτσα, είδα μέσα στην τσάντα δεσμίδες χρημάτων. Προς έκπληξη μου… Η βαλίτσα τοποθετήθηκε από εμένα στο πορτ μπαγκάζ. Μετά με πήρε τηλέφωνο και μου ζήτησε να ενημερώσω τη γραμματέα του κυρίου Σαμαρά να τον διευκολύνουν για την είσοδο του στο Μέγαρο Μαξιμου και έτσι το αυτοκίνητο μπήκε στο Μέγαρο Μαξίμου. Όταν γύρισε άνοιξε την τσάντα και έβγαλε κάποια έγγραφα και τα χρήματα δεν ήταν εκεί. Ήταν άδεια.

Όταν άνοιξα την τσάντα και είδα τα λεφτά προσπάθησα να δείξω ψύχραιμη και να δείξω ότι δεν συνέβαινε κάτι. Εξάλλου ήταν καθημερινότητα τα χρήματα στο γραφείο του Φρουζή και ήταν γνωστές οι πρακτικές που πετυχαίνει τους στόχους η Novartis».

Όπως είπε η κατηγορούμενη, οι βασικοί στόχοι της εταιρείας ήταν να αποπληρωθούν τα χρέη και να μπουν καινούρια φάρμακα στην αγορά. «Στο σημείο που κλείνουμε το ραντεβού με τον Σταϊκούρα, εκτός από τις προσωπικές συναντήσεις ο Φρουζης είχε συναντήσεις με τον Σαμαρά και ανταλλαγή μέηλ και sms».

Το Harvard project

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο Harvard project στο οποίο ισχυρίστηκε ότι έπαιξε ρόλο ο Ιωάννης Στουρνάρας.

«Όλες αυτές οι καταθέσεις που δόθηκαν έγιναν με μεγάλο πρεσάρισμα, φόβο, άγχος, ατελείωτες ώρες. Είμαι άδικα σε αυτή τη θέση γιατί αυτά που είπα ήταν πολιτικά πρόσωπα, το πολιτικό σύστημα το οποίο τώρα πρέπει κάποιον να ενοχοποιήσει. Δέκα ολόκληρα χρόνια είμαι μια ζωντανή νεκρή γιατί κουβαλάω το βάρος δύο παιδιών που δέχθηκαν μποίλινγκ από τα δημοσιεύματα», ισχυρίστηκε στην απολογία της.

«Στα μέσα του 2017», συνέχισε η κατηγορούμενη, «η εταιρεία συγκέντρωσε όλο το προσωπικό στο αμφιθέατρο παρουσία του νομικού τμήματος και μας ενημέρωσαν ότι η εταιρεία βρισκόταν υπό έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε και μας ζήτησε αν έχουμε έγγραφα και non paper για να τα δώσουμε αν μας ζητηθούν. Μια ημέρα βρήκα στο γραφείο μου θυροκολλημένη μια κλήση από την εισαγγελία Διαφθοράς. Συνειδητά κατευθείαν πήγε το μυαλό μου σε αυτά που μας είχαν πει και μου είπε η προϊσταμένη του νομικού τμήματος ότι γίνεται έρευνα και στην Ελλάδα. Τέλος Οκτωβρίου του 2017 πήγα στην Εισαγγελία και μου ζήτησαν να καταθέσω γιατί ήμουν ο άνθρωπος κλειδί με βάση όσα είχαν στη διάθεσή τους. Εγώ τους είπα για τον φόβο μου».

Πρόεδρος: «Όταν καταθέτετε για βαλίτσα που φτάνει στον πρωθυπουργό είναι πολύ σοβαρό».

Μαραγγέλη: «Σκοπός μου δεν ήταν να κινηθεί δίωξη, δεν έχω μένος μαζί τους. Ήθελα μόνο να τα πω για να βγουν από πάνω μου».