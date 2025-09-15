Novartis: Φυλάκιση 25 και 33 μηνών με αναστολή στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες
Οι ποινές στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες της Novartis έχουν ανασταλτικό χαρακτήρα
Ποινές φυλάκισης με αναστολή επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες για την υπόθεση της Novartis.
Ειδικότερα, ποινή φυλάκισης 25 μηνών επιβλήθηκε από το δικαστήριο, στον Φιλίστορα Δεστεμπασίδη ενώ 33 μήνες επιβλήθηκαν στην Μαρία Μαραγγέλη που κρίθηκαν ένοχοι για τις καταθέσεις που είχαν δώσει σε βάρος πολιτικών προσώπων στο πλαίσιο της έρευνας για την πολύκροτη υπόθεση.
Το δικαστήριο ανέστειλε την ποινή των δύο καταδικασθέντων επί τριετία αναγνωρίζοντας στους καταδικασθέντες το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Άδωνη Γεωργιάδη, Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε δήλωση του αναφέρει: «Ηθική και πολιτική δικαίωση για τον Αδωνι Γεωργιάδη. Οι επιστρατευθέντες μάρτυρες καταδικάστηκαν ότι ψευδώς καταμήνυσαν και ψευδώς κατέθεσαν σε βάρος του. Η απόφαση θωρακίζει την Δημοκρατία απέναντι σε αυτούς, που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή της χώρας , χρησιμοποιώντας ψευδομάρτυρες. Αυτοί που παρείχαν ποινική ασυλία στους ψευδομάρτυρες για να πλήξουν άφοβα τον πολυκομματισμό , σήμερα θα πρέπει να αναλογισθούν τι έπραξαν».
