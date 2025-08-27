newspaper
27.08.2025 | 11:17
Σοκ στην Καρδίτσα: Νεκρός 50χρονος με τραύμα από ψαροντούφεκο
Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση
Ελλάδα 27 Αυγούστου 2025 | 12:59

Υπόθεση Novartis: Ενοχή για ψευδή κατάθεση των πρώην προστατευόμενων μαρτύρων – Η εισαγγελική πρόταση

Η πρόταση της εισαγγελέως για τις κατηγορίες που βαραίνουν τους πρώην προστατευόμενους μάρτυρες στην υπόθεση Novartis

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Την ενοχή των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, Μαρία Μαραγγέλη (πρόταση ενοχής για 8 πρόσωπα) και Φιλήστορας Δεστεμπασίδης (πρόταση ενοχής για 4 πρόσωπα) για ψευδή κατάθεση και την απαλλαγή τους για την ψευδή καταμήνυση πρότεινε η εισαγγελέας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο, Ειρήνη Πελεκάνου.

Μέσα σε 67 σελίδες η εισαγγελική λειτουργός αποτύπωσε βήμα βήμα τις σκέψεις της για την ενοχή και την απαλλαγή των δύο άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων με τις κώδικες ονομασίες Αικατερίνη Κελέση και Μάξιμος Σαράφης μετά τις καταθέσεις των οποίων δέκα πολιτικά πρόσωπα βρέθηκαν στο κάδρο των ερευνών για την Novartis χωρίς τελικά να προκύψει ουδέν μεμπτό για κανέναν με την ίδια τη δικαιοσύνη να έχει κλείσει όλους τους φακέλους.

Έτσι σήμερα μετά από τις μηνύσεις των πολιτικών προσώπων και αφού προηγήθηκε πολύμηνη αποδεικτική διαδικασία είχε φτάσει η ώρα της Εισαγγελέως να τοποθετηθεί για τους άλλους «κατηγόρους» των πολιτικών που βρίσκονται πλέον στη θέση του κατηγορούμενου.

Η εισαγγελική λειτουργός αξιολογώντας και σταθμίζοντας όλα τα στοιχεία εξετάζοντας ενδελεχώς λέξη λέξη όσα είπαν οι κατηγορούμενοι τότε στις καταθέσεις τους υπό τον μανδύα των προστατευόμενων μαρτύρων εισηγήθηκε την ενοχή της Μαρίας Μαραγγέλη για τους Αντώνη Σαμάρα, Ανδρέα Λοβέρδο, Μάριο Σαλμά, Άδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λινα Νικολοπούλου, Δημήτρη Αβραμόπουλο και Νίκο Μανιαδάκη.

Αντίστοιχα, την ενοχή του Φιλιστωρα Δεστεμπασίδη για μέρος των καταθέσεων του σε βάρος των Αδωνι Γεωργιάδη, Γιάννη Στουρνάρα, Λίνα Νικολοπούλου και Δημήτρη Αβραμόπουλο.

Απαλλαγή για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης

Αντίθετα, η εισαγγελέας πρότεινε την απαλλαγή και των δύο κατηγορουμένων για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης, σημειώνοντας πως «η μόνη ευθεία καταμήνυση που υπάρχει είναι από τον κ. Σαράκη ( σ.σ.αναφερεται στον δικηγόρο Παύλο Σαράκη ο οποίος εκπροσώπησε τους προστατευόμενους μάρτυρες στη διαδικασία που έγινε στις ΗΠΑ ) από τους πελάτες του.

Δεν υπάρχει καμία άλλη καταμήνυση, οποιασδήποτε μορφής. Ούτε μήνυση, ούτε κατάθεση ούτε τίποτα που να δείχνει πρόθεση καταμήνυσης. Οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν να καταθέσουν στο πλαίσιο έρευνας έπειτα από καταγγελία που είχε ήδη γίνει. Η ψευδής καταμήνυση προστέθηκε αυτεπάγγελτα από την εισαγγελία. Θα πρέπει να κηρυχθούν αθώοι για την ψευδή καταμήνυση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι καθοριστικό ρόλο για την διαφορετική ποινική μεταχείριση που επιφύλαξε η εισαγγελέας στους κατηγορούμενους αφορά το γεγονός ότι η μεν Μαραγγέλη όσα κατέθεσε τα παρουσίασε ως πραγματικά περιστατικά, ο δε Δεστεμπασίδης -στη συντριπτική πλειοψηφία των καταθέσεων του- αποδίδει όσα λέει στον άλλοτε ισχυρό άνδρα της Novartis, Κωνσταντίνο Φρουζή, μεταφέροντας ουσιαστικά πληροφορίες και όχι γεγονότα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε η κ. Πελεκάνου, «όποιος κηρύσσεται ένοχος για ψευδή κατάθεση πρέπει συνειδητά να καταθέτει ψευδή περιστατικά, κρίσεις και απόψεις δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την περίπτωση».

Επιπλέον στην κρίση της μέτρησε το γεγονός ότι όλα τα πολιτικά πρόσωπα ελέγχθηκαν μετά τις καταθέσεις των άλλοτε προστατευόμενων μαρτύρων και δεν προέκυψε κανένα επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος τους, γεγονός που όπως έχει ειπωθεί και στο παρελθόν δείχνει το αβάσιμο και το ψευδές των μαρτυρικών τους καταθέσεων που άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου.

Ξεχωριστό κεφάλαιο στην πολύωρη αγόρευση της αποτέλεσε η περίοδος που οι δύο κατηγορούμενοι εξετάζονταν στη δικαιοσύνη υπό την αρχική ιδιότητα τους ως μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος και προστατευόμενοι μάρτυρες .

«Οι κατηγορούμενοι πίστευαν ότι μπορούν να πουν ότι θέλουν γιατί ήταν σε καθεστώς προστασίας μαρτύρων και δεν μπορούσε να τους ακουμπήσει κανείς. Παρόλα αυτά επέλεξαν από την αρχή να πουν ότι μεταφέρουν όσα ξέρουν από το Φρουζή. Προσθέτοντας βέβαια δικές τους κορώνες.

Ο Φρουζής όμως τα αρνείται, αλλά δεν τους έχει κατά μηνύσει…Δεν θέλει πράγματι δικαστικούς αγώνες όπως είπε; Ή φοβάται ότι μια προκαταρκτική εξέταση ότι θα σκάψει παραπάνω; Το δικαστήριο αυτό δε δικάζει εγκλήματα διαφθοράς, είναι ένα απλό Μονομελές. Το ζήτημα δεν είναι η δυσφήμηση των προσώπων, αλλά διακυβεύτηκε η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης» επισήμανε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας.

Σχετικά με τον Φιλιστωρα Δεστεμπασίδη η εισαγγελέας ανέφερε πως η αθωότητα του για την εξ απορρήτων συνεργάτιδα του Αδωνι Γεωργιάδη, Βασιλική Κατραβά, τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον Αντώνη Σαμάρα και τον Ευάγγελο Βενιζέλο, προκύπτει από την κατάθεση του και μόνο.

Αναλυτικά η εισαγγελέας μεταξύ άλλων τόνισε :

Μαραγγέλη για Σαμαρά

«Η Μαραγγέλη λέει πως η Novartis κέρδισε την εύνοια Σαμαρά. Δεν υπάρχει χώρος στάθμευσης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανύπαρκτος ο χώρος στάθμευσης και μόνο οι αρχηγοί κρατών μπαίνουν. Στις 28/1/2018 αναφέρει ότι συνάντησε τον Πτωχό και κλείστηκε έπειτα το ραντεβού.

Έφυγε «υποτίθεται» για το Μαξίμου, αυτό το λέω εγώ, εκείνη δεν το είπα έτσι. Από τις καταθέσεις της βλέπω ότι ο Φρουζής είχε την αντιμετώπιση που θα έπρεπε να έχει όποιος θα το επισκεπτόταν.

Η βαλίτσα, τα πολύχρωμα χαρτονομίσματα, το τηλεφώνημα για το πάρκινγκ παίζουν ρόλο δημιουργίας εντυπώσεων. Η Μαραγγέλη χθες έδωσε άλλη διάσταση. Έγινε τραπεζική έρευνα και προέκυψε ότι σε καμία περίπτωση δεν εμπλέκεται σε παράνομη πράξη. Η Μαραγγέλη να κηρυχθεί ένοχη για Σαμαρά»

Μαραγγέλη για Γεωργιάδη

«Είπε για αντάλλαγμα 2 εκατ. ευρώ τα οποία πήρε σε βαλιτσάκι. Είπε πως τα γνωρίζει από το Φρουζή. Ανάφερε συνάντηση Φρουζή και Γεωργιάδη, γεγονός που παραδέχθηκαν και οι δύο άνδρες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Η Μαραγγέλη αναφέρει ότι μπροστά της έγιναν τρεις παραλαβές χρημάτων.

Για τον Γεωργιάδη υπήρξαν κάποιες αδιευκρίνιστες καταθέσεις ποσών αλλά δεν ερευνήθηκαν περαιτέρω αφού δεν βρέθηκε κάτι αξιόποινο.

Μαραγγέλη για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Κατέθεσε με βεβαιότητα ότι ο Στουρνάρας χρηματίστηκε και τα χρήματα ξεπλύθηκαν μέσω της εταιρίας της συζύγου του. Δεν είπε πως της μεταφέρθηκαν από άλλον οι πληροφορίες, αλλά πως το γνωρίζει γιατί συμμετείχε στη διοργάνωση. Οι λογαριασμοί της οικογένειας Στουρνάρα έχουν ελεγχθεί 11 φορές και δεν έχει βρεθεί τίποτα».

Μαραγγέλη για Αβραμόπουλο

«Δεν επιβεβαιώνονται οι ισχυρισμοί της. Δεν αφήνει περιθώριο παρεξήγησης. Μεταφέρει ως πραγματικά περιστατικά την καταβολή των 200.000 ευρώ. Οι λογαριασμοί ερευνήθηκαν αλλά δεν βρέθηκαν χρήματα να προέρχονται από τη Novartis».

Μαραγγέλη για Λοβέρδο

«Η Μαραγγέλη παρουσιάζει ως βέβαιο το γεγονός χρηματισμού Λοβέρδου και δεν το αποδίδει στο Φρουζή, όπως ο Δεστεμπασίδης. Παρουσιάζει όσα λέει ως γεγονότα και όχι ως πληροφορίες. Σε δεύτερη κατάθεση της, καταθέτει με υποδειγματικό τρόπο όλα τα περιστατικά που την οδήγησαν στο συμπέρασμα αυτό.
ο Λοβερδος ελέγχθηκε και δεν βρέθηκε τίποτα μεμπτό. Να κηρυχθεί ένοχη Λοβέρδο»

Μαραγγέλη για Σαλμά

«Επί Σαλμά ελήφθησαν αποφάσεις που δεν ευνοούσαν καμία φαρμακευτική. Ολα αυτά μηδενίζουν την πιθανότητα να ευνοούσε φαρμακευτικές εταιρίες. Να κηρυχθεί ένοχη για Σαλμά.

Δεστεμπασίδης για Γεωργιάδη

«Ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές αυτή τη φορά. Εξήγαγε συμπέρασμα και έκανε λόγο για ξέπλυμα χρημάτων. Λέει πως γνώριζε τα έσοδα Γεωργιάδη και δε θα μπορούσαν να στηριχτούν οι κινήσεις του σε αυτά και συμπέρανε ότι ξεπλένει χρήματα. Παρουσίασε ως δεδομένο ότι τα έσοδα των τηλεπωλήσεων είναι εικονικά και προέρχονται από ξέπλυμα».

Δεστεμπασίδης για Αβραμόπουλο

«Την αρμοδιότητα να αποφασίσει για την πανδημία δεν έχει o εκάστοτε υπουργός. Σε καμία περίπτωση οι αρμοδιότητες δεν συγκεντρώνονται στο πρόσωπο του υπουργού Υγείας. Οποιαδήποτε δήλωση ανάκλησης και να γίνει στο ακροατήριο αντιμετωπίζεται από εμένα με δυσπιστία. Είναι σε θέση ο Δεστεμπασίδης να γνωρίζει την ανακρίβεια των λεγόμενων του. Τέλεσε το αδίκημα, στοιχειοθετείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση»

Δεστεμπασίδης για Στουρνάρα και Νικολοπούλου

«Αν και οι ισχυρισμοί του αποδίδονται στον Φρουζή, υπάρχει και διαφορά. Τα θέματα της διοργάνωσης συνεδρίων εμπίπτουν στον επαγγελματικό τομέα του, άρα ότι και να έλεγε ο Φρουζής, ο Δεστεμπασίδης έπρεπε να ξέρει πως διοργανώνονται τα συνέδρια. Δεν μπορούσε να παραπλανηθεί».

Η διαδικασία συνεχίζεται με αγορεύσεις των δικηγόρων των δύο πλευρών και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται εντός του Σεπτεμβρίου .

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Κεραμέως: Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη θεσμοθέτηση του 13ωρου

Κεραμέως: Οι εργαζόμενοι ζήτησαν τη θεσμοθέτηση του 13ωρου

Καιρός: Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο – «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]
«Θερινό μοτίβο» 27.08.25

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για το φθινόπωρο - «Σχετικά ζεστό με περιορισμένες βροχοπτώσεις» [Χάρτες]

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το φετινό φθινόπωρο οι μέσες θερμοκρασίες θα είναι από μισό έως έναν βαθμό πάνω από τις κανονικές για την εποχή ενώ οι βροχοπτώσεις θα είναι σχετικά μειωμένες

Σύνταξη
Δημήτρης Κωνσταντάρας: Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο
Ολοκληρώθηκε η κηδεία 27.08.25 Upd: 13:37

Το τελευταίο «αντίο» στον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα

Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πολιτικοί αποχαιρέτησαν τον δημοσιογράφο Δημήτρη Κωνσταντάρα που πέθανε σε ηλικία 79 ετών

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος, Νίκος Κλόκας
Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως
«Χωρίς ηθικούς φραγμούς» 27.08.25

Γυναικοκτονία στον Βόλο: «Δεν υπάρχει το κομμάτι της ενσυναίσθησης στον δράστη» – Νέα στοιχεία στο φως

Ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο, κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή -«Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ηθικούς φραγμούς», τονίζει ψυχολόγος

Σύνταξη
Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: Παράνομη κηρύχθηκε η στάση εργασίας για τις 28 Αυγούστου
«Μας θέλουν σιωπηλούς» 27.08.25

Παράνομη η στάση εργασίας των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας στις 28 Αυγούστου

Οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας είχαν ανακοινώσει τη συμμετοχή τους με στάση εργασίας στην απεργία της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρεται για την ψήφιση του νέου «πειθαρχικού δικαίου των δημοσίων υπαλλήλων»

Σύνταξη
Μαγνησία – Καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι – Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα
Τραγικές ελλείψεις 27.08.25

Σοβαρή καταγγελία: Ιατρείο χωρίς γάζες και ιώδιο στο Κεραμίδι Μαγνησίας - Έδεσαν τραυματία με τραπεζομάντηλα

Τις τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγείας, επαναβεβαιώνει η καταγγελία για το ιατρείο στο Κεραμίδι - Τις πρώτες βοήθειες παρείχαν στον τραυματία... ναυαγοσώστες που έτυχε να βρεθούν στο σημείο

Σύνταξη
Φωτιά: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Τετάρτη σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες
Πορτοκαλί συναγερμός 27.08.25

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες - Δείτε χάρτη

Σε ποιες περιοχές της χώρας είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος να εκδηλωθεί φωτιά, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Σύνταξη
Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…
Αντιπλημμυρική προστασία 27.08.25

Αν έχετε χτίσει σε ρέμα…

Ένας οδηγός με 13 ερωτήσεις - απαντήσεις για την κρυφή απειλή χιλιάδων κτισµάτων - Οι απαιτούμενες άδειες, οι προσθήκες στα κτίρια και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Προκόπης Γιόγιακας
Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη
On Field 27.08.25

Η Μπριζ, η… Βίκινγκ και η «σίγουρη» αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase… ως τον Νοέμβρη

Τι περιμένει ο Ολυμπιακός από το φινάλε των play-offs του Champions League και πώς μπορεί να αρχίσει να... υπολογίζει το μέλλον του στην διοργάνωση της επόμενης χρονιάς από τα τέλη Νοέμβρη!

Σύνταξη
Κίνα: Χαρακτηρίζει «παράλογες» τις τριμερείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό
Αιχμηρή απάντηση 27.08.25

«Παράλογες» χαρακτηρίζει η Κίνα τις τριμελείς συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία για τον πυρηνικό αφοπλισμό

Η Κίνα σχολίασε επικριτικά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι θα ήθελε το Πεκίνο να συμμετέχει σε συνομιλίες ανάμεσα σε Ουάσινγκτον, Μόσχα και Πεκίνο

Σύνταξη
Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man
Αμμοθύελλα 27.08.25

Ισχυροί άνεμοι και καταιγίδες σκόνης διέλυσαν τις εγκαταστάσεις του φεστιβάλ Burning Man

Το 2025 φαίνεται ότι δεν είναι η χρονιά του. Το φεστιβάλ Burning Man, που άνοιξε τις πύλες του την Κυριακή στην έρημο Black Rock, έπεσε «θύμα» ισχυρών ανέμων και καταιγίδων σκόνης.

Σύνταξη
Ρωσία: Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις – Η παραδοχή του Κιέβου
Οι τελευταίες εξελίξεις 27.08.25

Προελαύνει στο Ντνιπροπετρόφσκ η Ρωσία, «παγωμένες» οι διαπραγματεύσεις - Η παραδοχή του Κιέβου

Γιατί έχει σημασία η πρόοδος που σημειώνει η Ρωσία - Στον «πάγο» οι συνομιλίες μετά τις συναντήσεις Ντόναλντ Τραμπ με Βλαντίμιρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί
Ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα 27.08.25

Ένταση στη Μονή Σινά: Κινδυνεύει η ζωή μου λέει ο Αρχιεπίσκοπος – Τι υποστηρίζουν οι αμφισβητίες μοναχοί

Τεταμένο παραμένει το κλίμα στη Μονή Σινά. Οι μοναχοί που αμφισβητούν τον αρχιεπίσκοπο, Δαμιανό, παραμένουν έξω από την πύλη - Καταγγέλλουν ότι μπράβοι τους εκδίωξαν με τη βία

Σύνταξη
Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα
Επιστολή στην Κομισιόν 27.08.25

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες αντιδρούν στους «ανέφικτους» στόχους της ΕΕ για τις εκπομπές άνθρακα

Επικαλούμενοι τις οικονομικές και γεωπολιτικές δυσκολίες, εκπρόσωποι των αυτοκινητοβιομηχανιών ζητούν αναθεώρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής.

Σύνταξη
Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»
CAIS 27.08.25

Τζάκι Μπλάνκενσιπ: Intersex βασίλισσα ομορφιάς γεννήθηκε με όρχεις και αλλάζει την ιστορία – «Διαφυλική αλήθεια»

Όταν η μεσοφυλική/διαφυλική (intersex) βασίλισσα ομορφιάς Τζάκι Μπλάνκενσιπ αποφάσισε να πει την ιστορία της πέτυχε μια νίκη που σόκαρε τους πάντες -για όλους τους σωστούς λόγους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Ολυμπιακός: Ενημέρωση για τα εισιτήρια με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας σχετικά με τη διάθεση των εισιτηρίων για το ματς με τον Βόλο (30/8, 19:00) στο Πανθεσσαλικό, αλλά και την έκδοση της Συλλεκτικής Κάρτας και της Κάρτας Φιλάθλου.

Σύνταξη
Παπασταύρου: «Συνεχίζεται ο σχεδιασμός για τα θαλάσσια πάρκα – Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα»
Το παράδειγμα της Αμοργού 27.08.25

«Συνεχίζουμε - Δεν πέφτει λόγος σε κανέναν γείτονα» - Παπασταύρου για θαλάσσια πάρκα και αντιδράσεις Τουρκίας

«Η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων εναπόκειται σ' εμάς» είπε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, για τις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα θαλάσσια πάρκα

Σύνταξη
Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης
Επί τάπητος 27.08.25

Στα χέρια του Πρωθυπουργού από τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ υπόμνημα με τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ παρέδωσε στον Πρωθυπουργό αναλυτικό υπόμνημα με όλα τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και τα ζητούμενα. Ρεπορτάζ in.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη
Οικονομία 27.08.25

Κενές θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις τους δηλώνουν 8 στους 10 βιοτέχνες στη Θεσσαλονίκη

Οι μεγαλύτερες δυσκολίες για την εξεύρεση προσωπικού σύμφωνα εντοπίζονται στις ειδικότητες των τεχνιτών (51%) και ακολουθούν οι ανειδίκευτοι εργάτες (14%), οι πωλητές (8%), οι εργαζόμενοι στα τμήματα marketing (4%) και στα τμήματα πληροφορικής / λογιστηρίου (3%)

Σύνταξη
Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου
Πολιτική 27.08.25

Ακροδεξιά στροφή, νεοφιλελευθερισμός, τοξική πόλωση το τρίπτυχο του Μαξίμου

Την απροκάλυπτη ακροδεξιά στροφή, την προσκόλληση στις νεοφιλελεύθερες συνταγές και την επένδυση στην πόλωση μέσω των ακραίων και τοξικών επιθέσεων στους πολιτικούς του αντιπάλους, επιλέγει το μέγαρο Μαξίμου στο δρόμο προς τη ΔΕΘ και στην προσπάθειά του να βγει από την κρίση.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
