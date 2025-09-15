Με την ενοχή και των δύο κατηγορουμένων, πρώην προστατευόμενων μαρτύρων στην πολύκροτη υπόθεση της Novartis πέφτει η αυλαία του δικαστηρίου μετά από πολύμηνη διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας αναμένεται σε λίγη ώρα και η επιβολή της ποινής για τους κατηγορουμένους.

Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου και οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για τα αδικήματα της ψευδούς καταμήνυσης και της ψευδούς κατάθεσης σε βάρος συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων.

Για ορισμένες περιπτώσεις μόνο η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες και για τους δύο ως προς το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης.

Οι αποφάσεις για τους μάρτυρες στην υπόθεση της Novartis

Συγκεκριμένα, o Φιλίστωρ Δεστεμπασίδης, που είχε την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης», κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος των Άδωνι Γεωργιάδη, Ανδρέα Λοβέρδου και Νίκου Μανιαδάκη ενώ για τα υπόλοιπα πρόσωπα η πρόεδρος διατήρησε αμφιβολίες.

Αντιστοίχως, η Μαρία Μαραγγέλη, η οποία είχε την κωδική ονομασία «Αικατερίνη Κελέση», κρίθηκε ενοχή για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης για όσα είχε καταθέσει σε βάρος του Αδωνι Γεωργιάδη, Ιωάννη Στουρνάρα, Ανδρέα Λοβέρδου, Μαρίου Σαλμά και Αντώνη Σαμαρά.

Η έκδοση της απόφασης έγινε σε μια κατάμεστη από κόσμο δικαστική αίθουσα με παρόντες όλους τους δικηγόρους που εκπροσωπούν τους πολιτικούς οι οποίοι έχουν στραφεί σε βάρος των δύο πρώην προστατευόμενους μάρτυρες.

Υπενθυμίζεται ότι η εισαγγελέας της έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών είχε ζητήσει να κριθούν ένοχοι και οι δύο κατηγορούμενοι για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης και να απαλλαχθούν για νομικούς λόγους για το αδίκημα της ψευδούς καταμήνυσης

Σε λίγη ώρα αναμένεται η πρόταση της Εισαγγελέως για τα ελαφρυντικά και η ποινή που θα επιβληθεί στους κατηγορούμενους για τις πράξεις που κρίθηκαν ένοχοι…