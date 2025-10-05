Αιχμές Στυλιανίδη προς Μαξίμου για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης

Εντείνεται η δημόσια έκφραση εσωκομματικής κριτικής προς την κυβέρνηση, με την πλευρά των βουλευτών και των στελεχών που θεωρούνται ότι κατατάσσονται στην εσωκομματική αντιπολίτευση να δείχνει ότι παραμένει απολύτως παρούσα στο εσωκομματικό τοπίο της ΝΔ. Με νέα του παρέμβαση, ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Ευριπίδης Στυλιανίδης (από τα πρωταγωνιστικά στελέχη της «ομάδας των 11», η οποία έχει καταθέσει σειρά ομαδικών κοινοβουλευτικών ερωτήσεων) διατυπώνει εκ νέου κριτική και αφήνει αιχμές προς το μέγαρο Μαξίμου, κινούμενος σταθερά στην κατεύθυνση της έκφρασης ανησυχιών με στόχο να κρατηθεί η ΝΔ σε ράγες αξιακές και φιλολαϊκές.

Από την έντονη κριτική του δεν λείπει και το ζήτημα της αξιοποίησης, από τον πρωθυπουργό, μεγάλου αριθμού στελεχών που προέρχονται από άλλους χώρους και ιδίως από το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ, σε βάρος των στελεχών που προέρχονται από την παράταξη της ΝΔ και την παραδοσιακή Κεντροδεξιά, τασσόμενος κατά της «μονομερούς αξιοποίησης εισαγόμενων στελεχών που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και εικόνα ανασφάλειας».

«Ψυχική απόσταση από τη λαϊκή βάση»

Ειδικότερα, σε άρθρο του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, μεταξύ άλλων, θέτει θέμα ψυχικής απόστασης από τη λαϊκή βάση, σημειώνοντας ότι «τα προβλήματα των πολιτών οξύνονται και πολλαπλασιάζονται. Μπορεί η κυβέρνηση να προσπαθεί, αυτό όμως δεν είναι αρκετό, όταν αλαζονικές συμπεριφορές και γεγονότα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ διαμορφώνουν την ατζέντα της καθημερινότητας. Η παραγωγή σημαντικών αποτελεσμάτων στην οικονομία και μεγάλων έργων υποδομής που υλοποιούνται ύστερα από χρόνια καθυστερήσεων δεν φαίνονται αρκετά για να ανατρέψουν ένα κλίμα που δημιουργεί η ψυχική απόσταση από τη λαϊκή βάση».

«Περαστικοί επισκέπτες»

Επιπλέον, στέλνοντας σαφές μήνυμα για το ζήτημα της αξιοποίησης στελεχών από άλλους χώρους, ο κ. Στυλιανίδης επισημαίνει ότι «τα μεγάλα πολυσυλλεκτικά πολιτικά κόμματα που παλιότερα παρομοιάζονταν με τις φιλόξενες οικογενειακές πολυκατοικίες που μπορούν να συστεγάσουν αρκετούς ενοίκους που συνδέονταν μεταξύ τους, στην εποχή μας μετατρέπονται σε σύγχρονα ξενοδοχεία που δέχονται πολλούς διαφορετικούς, αλλά περαστικούς επισκέπτες από παντού. Επισκέπτες που κάποια στιγμή αφού κάνουν τη δουλειά τους, θα φύγουν αφήνοντας πίσω αυτούς που σταθερά εργάζονταν για το ξενοδοχείο, τόσο στις καλές εποχές όσο και στις δύσκολες».

Αξιακός Κώδικας

Σαφείς αιχμές αφήνει και για παρέκκλιση από τον «αξιακό κώδικα» και τον «λαϊκό χαρακτήρα» της παράταξης, τονίζοντας ότι «η Νέα Δημοκρατία μέχρι τα 51α γενέθλιά της παρέμεινε πιο ανθεκτική από το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ που διαλύονται, διότι βασίστηκε σε ένα ξεκάθαρο αξιακό κώδικα που εδραίωσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Κάθε φορά που αυτός αγνοήθηκε υπήρξε σαφής εκλογική πτώση π.χ. γάμος ομοφυλοφίλων. Επίσης συγκριτικό της πλεονέκτημα υπήρξε η ιδεολογική κυριαρχία και ο λαϊκός χαρακτήρας της παράταξης. Αυτό δεν σημαίνει απλά επιδοματική πολιτική στους αδύναμους με τη μορφή επαιτείας, αλλά κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή ισότητα ευκαιριών, κοινωνική κινητικότητα και διαρκή πόλεμο κατά της φτώχειας».

Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι «συστατικά στοιχεία της ανθεκτικότητας είναι επίσης ο πατριωτικός και όχι εθνικιστικός χαρακτήρας κάποιων κεντρικών επιλογών π.χ. ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης, η εμπιστοσύνη προς άξια ευσυνείδητα και ικανά στελέχη που ανδρώθηκαν πολιτικά στην παράταξη και όχι η μονομερής αξιοποίηση εισαγόμενων στελεχών που δημιουργεί αισθήματα αδικίας και εικόνα ανασφάλειας».

Σημειώνει, τέλος, ότι «είναι μεγάλης σημασίας η δυνατότητα δημιουργίας μιας ατζέντας που θα συνδέει ξανά τη ΝΔ με τη νέα γενιά π.χ. τεχνητή νοημοσύνη, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται η ιστορική αξιακή ταυτότητα της Δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Μια πολιτική αντεπίθεση της μεγάλης παράταξης για να είναι επιτυχής απαιτεί, επανασυσπείρωση των παραδοσιακών δυνάμεων, ξεκάθαρη αναπτυξιακή αλλά και φιλολαϊκή στοχοθέτηση, έντονα πατριωτικά χαρακτηριστικά και κυρίως εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια μεταξύ ηγεσίας και στελεχών, μεταξύ στελεχών και πολιτών».

Η εκδήλωση τη 8ης Οκτωβρίου

Υπενθυμίζεται ότι στις 8 Οκτωβρίου αναμένεται με ενδιαφέρον η εκδήλωση για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Aνθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου», στις 18.30, στο Ωδείο Αθηνών (απέναντι από τα ιστορικά γραφεία της ΝΔ στην οδό Ρηγίλλης).

Ο κ. Στυλιανίδης επιθυμεί να προσδώσει διακομματικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, η οποία απευθύνεται στο όλον του πολιτικού συστήματος. Σε αυτό το πλαίσιο η πρόσκληση απευθύνεται στον νυν πρωθυπουργό και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς από όλες τις παρατάξεις, καθώς επίσης σε όλους τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και σε προσωπικότητες, μεταξύ άλλων, από τον πολιτικό, ακαδημαϊκό, δικαστικό και οικονομικό χώρο.

Μοιραία βέβαια η εκδήλωση αποκτά και εσωκομματική διάσταση, αφού αναμένεται να παραστεί τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ενώ είναι πιθανό να παρευρεθεί και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.