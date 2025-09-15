newspaper
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025
Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης
Παρασκήνιο 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:00

Τα πολιτικά μηνύματα της εκδήλωσης Στυλιανίδη στη Ρηγίλλης

Οι προσκλήσεις στον νυν και όλους τους πρώην πρωθυπουργούς, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους βουλευτές. Ο τόπος της εκδήλωσης, καθώς και οι φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση, με προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Spotlight

Με έντονο πολιτικό ενδιαφέρον αναμένεται η εκδήλωση που θα γίνει στις 8 Οκτωβρίου,  στις 18.30, στο Ωδείο Αθηνών, για την παρουσίαση του νέου βιβλίου του βουλευτή της ΝΔ και πρώην υπουργού Ευριπίδη Στυλιανίδη με τίτλο: «Τεχνητή Νοημοσύνη: Aνθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία & Κράτος Δικαίου».

Οι παρουσίες

Και πρώτα απ’ όλα το ενδιαφέρον στρέφεται στις παρουσίες. Όπως έχουμε ήδη γράψει, στην εκδήλωση έχει προσκληθεί και αναμένεται να παραστεί (δεν θα μιλήσει) ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής. Ωστόσο, όπως πληροφορείται το in, πρόθεση του επιμελητή του συλλογικού τόμου είναι να προσκληθούν και ο νυν και όλοι οι πρώην πρωθυπουργοί.

Και ειδικότερα, ο νυν πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης (τον οποίο ο κ. Στυλιανίδης επισκέφτηκε στο μέγαρο Μαξίμου και του παρέδωσε τον τόμο), ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της ΝΔ, Αντώνης Σαμαράς, καθώς επίσης και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί της άλλης πλευράς του πολιτικού φάσματος, Αλέξης Τσίπρας και Γιώργος Παπανδρέου.

Επιπλέον, αναμένεται να προσκληθούν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί και όλοι οι βουλευτές του Κοινοβουλίου, ενώ η παρουσίαση του τόμου (που προλογίζει ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόδωρος Ρουσόπουλος) πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με τον Ευρ. Στυλιανίδη να επιθυμεί να προσδώσει διακομματικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, σε μια περίοδο που το πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό και κατακερματισμένο.

Αναμένεται επίσης να προσκληθούν εκπρόσωποι θεσμών, καθώς και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι φορείς

Το δεύτερο το οποίο κεντρίζει την προσοχή, είναι οι φορείς που καλούν στην εκδήλωση. Εκτός από τις εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, καλούν επίσης ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Δύο φορείς που έχουν ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση και οι οποίοι έχουν προέδρους προερχόμενους από τη ΝΔ και συγκεκριμένα τον Γιώργο Πατούλη και τον Γιάννη Βουτσινά.

Κάτι που είναι σαφές ότι έχει τη σημειολογία του. Μάλιστα ο Γ. Βουτσινάς ήταν εκείνος που επικράτησε στις εκλογές της ΚΕΕΕ έναντι του πρώην υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιάννη Μπρατάκου, ο οποίος ήταν και ο εκλεκτός του μεγάρου Μαξίμου για τη θέση του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας.

Ο τόπος

Και το τρίτο που ξεχωρίζει κανείς, είναι η επιλογή του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης. Το Ωδείο Αθηνών βρίσκεται, ως γνωστόν, στην οδό Ρηγίλλης, απέναντι από το κτίριο των ιστορικών γραφείων της ΝΔ.

Μην ξεχνάμε ότι ο Ευρ. Στυλιανίδης είναι από τα στελέχη που ανήκουν στην παραδοσιακή Κεντροδεξιά -στο παραδοσιακό κομμάτι της ΝΔ- ενώ μετέχει στην «ομάδα των 11», η οποία έχει καταθέσει σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων που εμπεριείχαν έντονη κριτική στην κυβέρνηση.

Και όπως πηγές από το περιβάλλον της «ομάδας των 11» έχουν πει, στόχος τους είναι να διορθωθούν ή να συμπληρωθούν πολιτικές της κυβέρνησης και να κρατηθεί η ΝΔ σε ράγες αξιακές, φιλολαϊκές και όχι νεοφιλελεύθερες.

