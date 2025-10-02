newspaper
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
02.10.2025 | 23:00
Ήχησε το 112 σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Σέρρες
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο
Πολιτική 02 Οκτωβρίου 2025 | 20:38

Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος δεν διέψευσε ότι το κυβερνητικό στέλεχος που τον ενημέρωσε είναι ο Γ. Μυλωνάκης. Να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αναδίπλωσή του επιχειρεί το Μαξίμου. Το κλίμα στη «γαλάζια» Κ.Ο. που καθόρισε τις εξελίξεις

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Spotlight

Έκθετο άφησε τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση, και δεν διέψευσε ότι το στέλεχος του μεγάρου Μαξίμου που τον είχε ενημερώσει ότι ο ίδιος βρισκόταν στις επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ο Γ. Μυλωνάκης.

Υπενθυμίζουμε ότι o βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος είχε καταστήσει σαφές (kontra) ότι πριν έρθει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέγαρο Μαξίμου (χωρίς να κατονομάσει ποιος) τον είχε ενημερώσει ότι είναι στις επισυνδέσεις.

Και πρόσφατα ένας άλλος βουλευτής, ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει πλέον διαγραφεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατήγγειλε (kontra) ότι o Γ. Μυλωνάκης είναι εκείνος που ενημέρωσε τον Χρ. Μπουκώρο και ότι του το είχε εκμυστηρευτεί ο τελευταίος, την περίοδο που και οι δύο μετείχαν στην ομάδα των 11 «γαλάζιων» βουλευτών που κατέθεσε τη γνωστή ερώτηση για τα «κόκκινα δάνεια» και τότε ετοίμαζαν μαζί τη συγκεκριμένη ερώτηση.

H νέα δήλωση Μπουκώρου

Ο κ. Μπουκώρος παραχώρησε λοιπόν τηλεοπτική συνέντευξη (OPEN) στην οποία ρωτήθηκε αν σκοπεύει να δώσει κάποια στιγμή απάντηση σε σχέση με το θέμα Σαλμά – Μυλωνάκη και απάντησε ότι «έχω αποφασίσει να μη μιλήσω αυτή την ώρα, αλλά πιστεύει κανείς ότι δε θα μιλήσω; Είμαι ένας άνθρωπος -δεν μου αρέσει ποτέ να μιλάω για τον εαυτό μου- που πορεύομαι με γνώμονα τη συνείδησή μου και την αλήθεια».

Και στη δεύτερη ερώτηση αν θα μιλήσει για το θέμα όταν έρθει η ώρα απάντησε: «Εννοείται και να είστε βέβαιοι ότι τότε τα πράγματα θα πάνε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα μίλησα, έκανα κάποιες δηλώσεις τον Ιούνιο κι έρχεται η αντιπολίτευση τώρα τον Οκτώβριο και μου λέει θα μιλήσεις σήμερα. Σέβομαι το Σύνταγμα, τους νόμους, τους θεσμούς και τις διαδικασίες και είμαι αυτός που θα κρίνω πότε θα μιλήσω».

Δεν θέλησε έτσι να κάνει καμία διάψευση ότι το πρόσωπο που κατά τον Μ. Σαλμά «τον είχε καλέσει στο Μαξίμου και του είπε ότι δε σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σε έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» είναι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης.

Η αναδίπλωση Μαξίμου

Την ίδια ώρα, ως γνωστόν το μέγαρο Μαξίμου εντέλει υποχρεώθηκε να δεχτεί την κλήση του Γ. Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από εκεί που αρχικά η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή είχε ορθώσει ασπίδα προστασίας στον στενό πρωθυπουργικό συνεργάτη, απορρίπτοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης να εξεταστεί, τελικά ο ίδιος έφτασε να δηλώσει ότι τίθεται στη διάθεση της επιτροπής προκειμένου να καταθέσει.

Τώρα το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για αυτή την κυβερνητική αναδίπλωση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι δεν βλέπει ‘καμία αλλαγή στάσης’, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι θέλει «έτσι να το βαφτίσει» για να «ικανοποιήσει το παραμύθι, το οποίο θέλει να πουλήσει στην κοινωνία».

Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι «τη μέρα που κατατέθηκε ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων και οι εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είπαμε ξεκάθαρα, ότι είναι ένας πρώτος κατάλογος. Δεν απορρίψαμε επί της αρχής κανένα άλλο αίτημα μαρτύρων», ότι «ουδέποτε αρνηθήκαμε την κλήτευση ούτε του κ. Μυλωνάκη, ούτε ο ίδιος αρνήθηκε κάτι τέτοιο, ούτε κανενός άλλου μάρτυρα» και ότι ο λόγος που επέλεξε ο κ. Μυλωνάκης να στείλει τη συγκεκριμένη επιστολή είναι «γιατί έχουμε δει ότι έχει «κολλήσει η βελόνα» στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θέλει να ακούσει τι λένε πραγματικά οι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή. Και αντί να συζητάμε για το τι λένε […] επιμένουν και λένε «πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης, πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης»».

Το παρασκήνιο

Βέβαια ο λόγος που, στο παρασκήνιο, το μέγαρο Μαξίμου υποχρεώθηκε στην αναδίπλωση αυτή, είναι πρώτα απ’ όλα γιατί είδε δικούς του βουλευτές να βγαίνουν δημόσια και να τάσσονται υπέρ της κλήσης του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή.

Ρητά η Σοφία Βούλτεψη δήλωσε (στη Ναυτεμπoρική TV και την εκπομπή του Γιώργου Μελιγγώνη) ότι κατά τη γνώμη της «ο κ. Μυλωνάκης πρέπει να εμφανιστεί στην εξεταστική», ενώ είχε προηγηθεί και ο Βαγγέλης Λιάκος, που είναι και μέλος της επιτροπής, και ο οποίος είχε δηλώσει στην ίδια κατεύθυνση πως «οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης πρέπει να κληθεί».

Και με δεδομένο ότι το ρεπορτάζ λέει πως αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές αισθάνονταν ότι δεν μπορούν να υπερασπίζονται στις εκλογικές τους περιφέρειες την μη κλήση του Γ. Μυλωνάκη και μάλιστα κάποιοι ακόμα βουλευτές της ΝΔ ετοιμάζονταν να βγουν επίσης δημόσια και να ταχθούν υπέρ του να πάει ο κ. Μυλωνάκης στην εξεταστική, το μέγαρο Μαξίμου θέλησε να ανακόψει αυτό το κύμα αντιδράσεων εντός της «γαλάζιας» Κ.Ο. που είχε αρχίσει ήδη να παίρνει διαστάσεις, με την αναδίπλωση που εντέλει πραγματοποίησε.

Ρόλο στην απόφαση αυτή του Μαξίμου, έπαιξαν φυσικά και τα συντριπτικά ποσοστά πολιτών στις δημοσκοπήσεις που ταυτίζουν την κυβέρνηση με τη διαφθορά και τη συγκάλυψη.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την εξέλιξη αυτή, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, σχολιάζοντας την αποδοχή της κλήσης Μυλωνάκη στην εξεταστική, έλεγαν ότι «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη», αλλά και πως η παντοδυναμία του μεγάρου Μαξίμου ανήκει πλέον σε άλλες εποχές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

Δασμοί: Το κόστος του εμπορικού πολέμου πληρώνουν οι αμερικανοί παραγωγοί σόγιας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Μην κρίνεις τις αποφάσεις σου μόνο από το αποτέλεσμα

Economy
Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

Μεσαία τάξη: Φόροι και κόστος στέγασης ψαλιδίζουν το εισόδημα 

inWellness
inTown
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου
Εισήγηση στην ΠΓ 02.10.25

Επίθεση Φάμελλου στην κυβέρνηση: Η επίσκεψη Κοβέσι υπογράμμισε την υποβάθμιση του κράτους δικαίου

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε στην Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στην επίσκεψη της Ευρωπαίας εισαγγελέα, εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη

Σύνταξη
Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας
Άρθρο 86 02.10.25

Το νομικό παράδοξο που σώζει υπουργούς από τη Δικαιοσύνη – Ο ρόλος του άρθρου 86 σε ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Η Ευρ. Εισαγγελία και τα στοιχεία στη Βουλή δίχως να αξιοποιηθούν. Το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών στο μικροσκόπιο. Σχολιάζουν στο in για τις τροποποιήσεις του άρθρου οι Kαθηγητές του ΕΚΠΑ Σπύρος Βλαχόπουλος και Νίκος Παπασπύρου.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του
Τέμπη 02.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε δυσμενή εξέλιξη στην υγεία του Ρούτσι, όσοι καθυστερούν την αποδοχή του αιτήματός του

«Το αίτημα του Πάνου Ρούτσι είναι δίκαιο και πρέπει να γίνει αποδεκτό στο σύνολό του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και εκτοξεύει μύδρους κατά του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη

Σύνταξη
Η Λάουρα Κοβέσι, η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει
Πολιτική 02.10.25

Κοβέσι: ΟΠΕΚΕΠΕ, «ακρωνύμιο της διαφθοράς» - Η Εισαγγελία που ήρθε για να μείνει και οι κανόνες του παιχνιδιού που έχουν αλλάξει

Πολλά τα μηνύματα της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι. ΟΠΕΚΕΠΕ, το «ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και των πελατειακών σχέσεων» είπε μιλώντας για εγκληματίες που είχαν τη βοήθεια κρατικών λειτουργών. Κόλαφος για τα Τέμπη. Το μεγάλο καρφί για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι εισαγγελείς.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ανδρουλάκης για συνέντευξη Κοβέσι: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο
Στη Βουλή 02.10.25

Ανδρουλάκης για συνέντευξη Κοβέσι: Κυβέρνηση βουτηγμένη στα σκάνδαλα και τη διαφθορά – Να φύγετε το γρηγορότερο

«Δεν θα ξεχάσουμε τι κάνατε το καλοκαίρι στη Βουλή. Αυτά λέγονται συγκάλυψη. Σκοτάδια κι έρημος η διαφάνεια για τη ΝΔ», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»
ΚΚΕ 02.10.25

Συνάντηση Κουτσούμπα με αξιωματούχους του Βιετνάμ – «Γερές, αδελφικές, πολύχρονες διμερείς σχέσεις»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε ότι το ΚΚΕ «έχει συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη των σχέσεων φιλίας ανάμεσα στους δύο λαούς, ακόμα και πριν τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες»

Σύνταξη
Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα
Διπλωματία 02.10.25

Σκληρή απάντηση Δένδια σε Χαρίτση για Συμφωνία των Πρεσπών – Ουδέν σχόλιο για το στολίσκο για τη Γάζα

Ο Χαρίτσης επιτέθηκε σε Δένδια για τη στάση της ΝΔ στη Συμφωνία των Πρεσπών και τον κάλεσε να πάρει θέση για την τύχη των 27 Ελλήνων που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Μελάς (πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ) στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα
Πρώην πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 02.10.25

Μελάς στην Εξεταστική: Ουδέποτε προχώρησα σε παράνομη πληρωμή, διαπραγματεύτηκα, απαίτησα ή εκβίασα

Ο Δημήτρης Μελάς, στην τοποθέτησή του, στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παρότι επιχείρησε να δώσει διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό που ο κοινός νους αντιλαμβάνεται, δήλωσε έντιμος και αθώος.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη
ΠΑΣΟΚ 02.10.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση πιάνεται με τη γίδα στην πλάτη – Έπαιζαν κρυφτό για τον Μυλωνάκη

«Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που έλεγαν μέχρι χθες ότι δεν θα έρθει ο Μυλωνάκης γιατί δεν έχει καμία σχέση και δεν έχει τίποτα να πει και τώρα λένε ότι θα έρθει», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη
Ευρωπαία Εισαγγελέας 02.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Η Κοβέσι μίλησε ξεκάθαρα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε εμπόδια στη Δικαιοσύνη

«Οι ίδιοι που ορκίζονται ότι 'δεν έχουν τίποτα να κρύψουν', στην πράξη προστατεύουν τους εαυτούς τους και μπλοκάρουν την αλήθεια να βγει στο φως», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους
Πολιτική 02.10.25

Ο στολίσκος και το ρεσάλτο από στρατηγικούς συμμάχους

Το ρεσάλτο στο στολίσκο που ταξίδευε σε διεθνή ύδατα, η χλιαρή ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών και η δήλωση του πρωθυπουργού που θεωρεί ότι ο όρος γενοκτονία είναι «πολύ βαρύς» για να περιγράψει τα όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί
Στη Βουλή 02.10.25

Φάμελλος για επίθεση στον στόλο για τη Γάζα: Άμεση διπλωματική παρέμβαση για όσους έχουν συλληφθεί

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε «άμεση διπλωματική παρέμβαση» προκειμένου να προστατευτούν οι Έλληνες που έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων βρίσκεται και η βουλεύτρια Φλώρινας, Πέτη Πέρκα

Σύνταξη
Νίκος Δένδιας: Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος Ρούτσι
Πολιτική Γραμματεία 02.10.25

Παρέμβαση Δένδια για Ρούτσι: Δεν διανοούμαι πώς μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα του πατέρα να ερευνήσει τον θάνατο του παιδιού του

Ο Νίκος Δένδιας πήρε θέση για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, πως «δεν θεωρώ οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση»

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»
Απεταξάμην 02.10.25

Τελευταίος Πειρασμός ξανά; Οργή για τον βιβλικό τρόμο του Νίκολας Κέιτζ – «Σατανιστική προπαγάνδα»

Το Χόλιγουντ προκαλεί ακόμη μια φορά τους σκληροπυρηνικούς Χριστιανούς και η νέα ταινία τρόμου του Νίκολας Κέιτζ για τα παιδικά χρόνια του Ιησού ήδη λιθοβολείται ως «βλάσφημη»

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)
Κόσμος 02.10.25

Μαρόκο: «Προτιμησιακό δασμολογικό καθεστώς Ε.Ε. στις νότιες επαρχίες» (Δυτική Σαχάρα)

Ο μαροκινός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι η τροποποιημένη γεωργική συμφωνία ΕΕ-Μαρόκου αποτελεί επιβεβαίωση της εφαρμογής του προτιμησιακού καθεστώτος, που έχει χορηγηθεί από την Ε.Ε. στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης, και στην περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.

Σύνταξη
Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Κόντης: «Με προβληματίζουν οι πολλές χαμένες ευκαιρίες – Στα γκολ δεν είχαμε καθαρό μυαλό»

Στις πολλές χαμένες ευκαιρίες και στην έλλειψη καθαρού μυαλού των παικτών του στο διάστημα των επτά λεπτών που ο Παναθηναϊκός δέχθηκε δυο γκολ στάθηκε ο Χρήστος Κόντης.

Σύνταξη
Διυπουργική σύσκεψη για τη βιομηχανία: Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος
Διυπουργική σύσκεψη 02.10.25

Δε βγήκε «λευκός καπνός» για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία

Με ανταλλαγή απόψεων αλλά χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκε η σύσκεψη για τη βιομηχανία υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη. Επιφυλάσσεται η κυβέρνηση για τα μέτρα του ενεργειακού κόστους

Σύνταξη
Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;
Επιδείνωση προσδοκιών 02.10.25

Γιατί «συννέφιασε» η αγορά παρά τη μείωση του πληθωρισμού;

Επιδεινώθηκε το οικονομικό κλίμα για τις επιχειρήσεις τον Σεπτέμβριο, καθώς η αβεβαιότητα παραμένει. Γιατί η μείωση του πληθωρισμού δεν έδιωξε τα «σύννεφα» από την αγορά.

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)
Ποδόσφαιρο 02.10.25

Η ΑΕΚ κάνει το 1-0 επί της Τσέλιε (vid)

Μόλις στο 7' η ΑΕΚ κατάφερε να ανοίξει το σκορ επί της Τσέλιε με τον σουτ του Κουτέσα έξω από τη μεγάλη περιοχή - Δείτε το βίντεο.

Σύνταξη
Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες
Οικονομικές δυσκολίες 02.10.25

Πώς ψαλιδίζεται το εισόδημα της μεσαίας τάξης – Οι δύο κύριοι παράγοντες

Παρά τη βελτίωση της δημοσιονομικής εικόνας της χώρας και τους ικανοποιητικούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι δείκτες δεν βελτιώνονται, η κατανομή του εισοδήματος παραμένει άνιση και η κοινωνική κινητικότητα περιορισμένη

Αλέξανδρος Κλώσσας
Κακοκαιρία: Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο [βίντεο]
Δείτε βίντεο 02.10.25

Δέντρο χτυπήθηκε από κεραυνό και λαμπάδιασε στη Ναύπακτο

Η κακοκαιρία έπληξε πολλές περιοχές της χώρας με βροχές και καταιγίδες, αλλά τα φαινόμενα δεν υποχωρούν. Εντυπωσιακό βίντεο από τη Ναύπακτο, όπου χτυπήθηκε από κεραυνό και τυλίχτηκε στις φλόγες.

Σύνταξη
Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα
Παρά τη βροχή 02.10.25

Πορεία στη Θεσσαλονίκη για την Παλαιστίνη και την αναχαίτιση του στόλου για τη Γάζα

Παρά το ψιλόβροχο και το κρύο αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη, κρατώντας παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα κατά του Ισραήλ και των ΗΠΑ

Σύνταξη
Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι
Κανένα τέλος 02.10.25

Peaky Blinders: Επική επιστροφή, νέο αίμα με δύο spin-off σειρές και μία ταινία για τους Σέλμπι

Η θρυλική σειρά Peaky Blinders επιστρέφει με δύναμη με το BBC και το Netflix να ανακοινώνουν επίσημα την επιστροφή στο σύμπαν των Σέλμπι με δύο spin-off τηλεοπτικές παραγωγές και μία ταινία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ

LIVE: ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση ΑΕΚ Λάρνακας – Άλκμααρ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα

LIVE: Φέγενορντ – Άστον Βίλα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Φέγενορντ – Άστον Βίλα για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 6.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νότιγχαμ Φόρεστ – Μίντιλαντ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 7.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ
Conference League 02.10.25

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ

LIVE: Τσέλιε – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλιε – ΑΕΚ για την 1η αγωνιστική του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 5.

Σύνταξη
LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ
Ποδόσφαιρο 02.10.25

LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ

LIVE: Λιόν – Σάλτσμπουργκ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Λιόν – Σάλτσμπουργκ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 8.

Σύνταξη
LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ
Europa League 02.10.25

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ

LIVE: Θέλτα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Θέλτα – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική του Europa League. Τηλεοπτικά από ΑΝΤ1 και COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού
«Ελεγχόμενη καταστάση» 02.10.25

Πούτιν για Ζαπορίζια: Η Ουκρανία παίζει «επικίνδυνο παιχνίδι» – Πλήττει την περιοχή του πυρηνικού σταθμού

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε το Κίεβο να μην βομβαρδίζει την περιοχή της Ζαπορίζια, απειλώντας με αντίποινα με πλήγματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις που ελέγχει η Ουκρανία.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 02.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο