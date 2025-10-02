Έκθετο άφησε τον Μυλωνάκη ο Μπουκώρος – Η αναδίπλωση Μαξίμου στην κλήση του και το παρασκήνιο

Έκθετο άφησε τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, ο Χρήστος Μπουκώρος, ο οποίος πραγματοποίησε δημόσια εμφάνιση, και δεν διέψευσε ότι το στέλεχος του μεγάρου Μαξίμου που τον είχε ενημερώσει ότι ο ίδιος βρισκόταν στις επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν ο Γ. Μυλωνάκης.

Υπενθυμίζουμε ότι o βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος είχε καταστήσει σαφές (kontra) ότι πριν έρθει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μέγαρο Μαξίμου (χωρίς να κατονομάσει ποιος) τον είχε ενημερώσει ότι είναι στις επισυνδέσεις.

Και πρόσφατα ένας άλλος βουλευτής, ο Μάριος Σαλμάς, ο οποίος έχει πλέον διαγραφεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κατήγγειλε (kontra) ότι o Γ. Μυλωνάκης είναι εκείνος που ενημέρωσε τον Χρ. Μπουκώρο και ότι του το είχε εκμυστηρευτεί ο τελευταίος, την περίοδο που και οι δύο μετείχαν στην ομάδα των 11 «γαλάζιων» βουλευτών που κατέθεσε τη γνωστή ερώτηση για τα «κόκκινα δάνεια» και τότε ετοίμαζαν μαζί τη συγκεκριμένη ερώτηση.

H νέα δήλωση Μπουκώρου

Ο κ. Μπουκώρος παραχώρησε λοιπόν τηλεοπτική συνέντευξη (OPEN) στην οποία ρωτήθηκε αν σκοπεύει να δώσει κάποια στιγμή απάντηση σε σχέση με το θέμα Σαλμά – Μυλωνάκη και απάντησε ότι «έχω αποφασίσει να μη μιλήσω αυτή την ώρα, αλλά πιστεύει κανείς ότι δε θα μιλήσω; Είμαι ένας άνθρωπος -δεν μου αρέσει ποτέ να μιλάω για τον εαυτό μου- που πορεύομαι με γνώμονα τη συνείδησή μου και την αλήθεια».

Και στη δεύτερη ερώτηση αν θα μιλήσει για το θέμα όταν έρθει η ώρα απάντησε: «Εννοείται και να είστε βέβαιοι ότι τότε τα πράγματα θα πάνε στις πραγματικές τους διαστάσεις. Αλλά από εκεί και πέρα μίλησα, έκανα κάποιες δηλώσεις τον Ιούνιο κι έρχεται η αντιπολίτευση τώρα τον Οκτώβριο και μου λέει θα μιλήσεις σήμερα. Σέβομαι το Σύνταγμα, τους νόμους, τους θεσμούς και τις διαδικασίες και είμαι αυτός που θα κρίνω πότε θα μιλήσω».

Δεν θέλησε έτσι να κάνει καμία διάψευση ότι το πρόσωπο που κατά τον Μ. Σαλμά «τον είχε καλέσει στο Μαξίμου και του είπε ότι δε σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σε έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ» είναι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γ. Μυλωνάκης.

Η αναδίπλωση Μαξίμου

Την ίδια ώρα, ως γνωστόν το μέγαρο Μαξίμου εντέλει υποχρεώθηκε να δεχτεί την κλήση του Γ. Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από εκεί που αρχικά η κυβερνητική πλειοψηφία στην Επιτροπή είχε ορθώσει ασπίδα προστασίας στον στενό πρωθυπουργικό συνεργάτη, απορρίπτοντας το αίτημα της αντιπολίτευσης να εξεταστεί, τελικά ο ίδιος έφτασε να δηλώσει ότι τίθεται στη διάθεση της επιτροπής προκειμένου να καταθέσει.

Τώρα το μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για αυτή την κυβερνητική αναδίπλωση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει ότι δεν βλέπει ‘καμία αλλαγή στάσης’, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι θέλει «έτσι να το βαφτίσει» για να «ικανοποιήσει το παραμύθι, το οποίο θέλει να πουλήσει στην κοινωνία».

Στο ίδιο πλαίσιο υποστήριξε ότι «τη μέρα που κατατέθηκε ο πρώτος κατάλογος μαρτύρων και οι εκπρόσωποι της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και εγώ εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, είπαμε ξεκάθαρα, ότι είναι ένας πρώτος κατάλογος. Δεν απορρίψαμε επί της αρχής κανένα άλλο αίτημα μαρτύρων», ότι «ουδέποτε αρνηθήκαμε την κλήτευση ούτε του κ. Μυλωνάκη, ούτε ο ίδιος αρνήθηκε κάτι τέτοιο, ούτε κανενός άλλου μάρτυρα» και ότι ο λόγος που επέλεξε ο κ. Μυλωνάκης να στείλει τη συγκεκριμένη επιστολή είναι «γιατί έχουμε δει ότι έχει «κολλήσει η βελόνα» στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θέλει να ακούσει τι λένε πραγματικά οι μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή. Και αντί να συζητάμε για το τι λένε […] επιμένουν και λένε «πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης, πότε θα καταθέσει ο Μυλωνάκης»».

Το παρασκήνιο

Βέβαια ο λόγος που, στο παρασκήνιο, το μέγαρο Μαξίμου υποχρεώθηκε στην αναδίπλωση αυτή, είναι πρώτα απ’ όλα γιατί είδε δικούς του βουλευτές να βγαίνουν δημόσια και να τάσσονται υπέρ της κλήσης του κ. Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή.

Ρητά η Σοφία Βούλτεψη δήλωσε (στη Ναυτεμπoρική TV και την εκπομπή του Γιώργου Μελιγγώνη) ότι κατά τη γνώμη της «ο κ. Μυλωνάκης πρέπει να εμφανιστεί στην εξεταστική», ενώ είχε προηγηθεί και ο Βαγγέλης Λιάκος, που είναι και μέλος της επιτροπής, και ο οποίος είχε δηλώσει στην ίδια κατεύθυνση πως «οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης πρέπει να κληθεί».

Και με δεδομένο ότι το ρεπορτάζ λέει πως αρκετοί «γαλάζιοι» βουλευτές αισθάνονταν ότι δεν μπορούν να υπερασπίζονται στις εκλογικές τους περιφέρειες την μη κλήση του Γ. Μυλωνάκη και μάλιστα κάποιοι ακόμα βουλευτές της ΝΔ ετοιμάζονταν να βγουν επίσης δημόσια και να ταχθούν υπέρ του να πάει ο κ. Μυλωνάκης στην εξεταστική, το μέγαρο Μαξίμου θέλησε να ανακόψει αυτό το κύμα αντιδράσεων εντός της «γαλάζιας» Κ.Ο. που είχε αρχίσει ήδη να παίρνει διαστάσεις, με την αναδίπλωση που εντέλει πραγματοποίησε.

Ρόλο στην απόφαση αυτή του Μαξίμου, έπαιξαν φυσικά και τα συντριπτικά ποσοστά πολιτών στις δημοσκοπήσεις που ταυτίζουν την κυβέρνηση με τη διαφθορά και τη συγκάλυψη.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την εξέλιξη αυτή, «γαλάζια» στελέχη, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, σχολιάζοντας την αποδοχή της κλήσης Μυλωνάκη στην εξεταστική, έλεγαν ότι «ήταν δίκαιο και έγινε πράξη», αλλά και πως η παντοδυναμία του μεγάρου Μαξίμου ανήκει πλέον σε άλλες εποχές.