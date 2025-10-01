Εδώ και αρκετές ημέρες ο «γαλάζιος» βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος βρίσκεται στο επίκεντρο της σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης που συνεχίζεται με αμείωτη ένταση λόγω της δήλωσής του ότι ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης τον είχε ενημερώσει ότι δεν θα έμπαινε στην κυβέρνηση.

Για την αντιπολίτευση αυτό ερμηνεύτηκε ως πλήρης γνώση του Μεγάρου Μαξίμου των νόμιμων συνακροάσεων που είχε παραγγείλει η ευρωπαία εισαγγελέας από την ελληνική αστυνομία, επομένως και πλήρη γνώση της φάμπρικας που είχε στηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αφωνία

Η παρατεταμένη αφωνία του κ. Μπουκώρου από τη μια πλευρά και η ξαφνική προθυμία του κ. Μυλωνάκη να καταθέσει από την άλλη πλευρά γέννησε υποψίες στην αντιπολίτευση για παρασκηνιακές διεργασίες.

Πρόσφατα μάλιστα ο διαγραφέντας από τη ΝΔ ανεξάρτητος πλέον βουλευτής Μάριος Σαλμάς είχε επιβεβαιώσει δημόσια τα λεγόμενα του κ. Μπουκώρου γιατί όπως είπε του εκμυστηρεύτηκε ένα χρόνο πριν όταν συνέτασσαν με άλλους δέκα γαλάζιους αντάρτες επίκαιρη ερώτηση προς την κυβέρνηση.

Ωστόσο πληροφορίες θέλουν τα όσα εκμυστηρεύτηκε ο κ. Μπουκώρος στον τότε βουλευτή της ΝΔ κ. Σαλμά να μην ήταν στο αυτί, αλλά η εξομολόγησή του… να έγινε ενώπιον είκοσι συνδαιτημόνων και μάλιστα σαμαρικών σε ταβέρνα.

Πολλά ερωτήματα

Στην παρουσία λοιπόν πολλών μαρτύρων αποδίδουν στελέχη της αντιπολίτευσης τη δυσκολία των πρωταγωνιστών και της κυβέρνησης να κλείσει μια συζήτηση που γεννά πολλά ερωτήματα και πλήττει βαθιά την αξιοπιστία της κυβέρνηση. Γιατί πολύ απλά όπως σχολίαζε κορυφαίο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν πολλοί οι αυτόπτες μάρτυρες που άκουσαν τον κ. Μπουκώρο να καρφώνει τον Μυλωνάκη, αλλά και πολλά τα στόματα που θα μπορούσαν να έχουν ανοίξει για να το επιβεβαιώσουν.

Η παρατεταμένη σιωπή του κ. Μπουκώρου όμως, κατέληξε να είναι ύποπτη καθώς επι μέρες ούτε ο ίδιος ο πρώην υφυπουργός αγροτικής ανάπτυξης διαψεύδει ότι τον ενημέρωσε ο κ. Μυλωνάκης, ούτε έχει κινηθεί νομικά απέναντι και στον πρώην γαλάζιο βουλευτή Μάριο Σαλμά, που επιβεβαίωσε τα λεγόμενά του, καθώς όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες του τα είχε εκμυστηρευτεί ο ίδιος ένα χρόνο πριν.

Ούτε βέβαια και ο κ. Μυλωνάκης όλο αυτό το διάστημα υπονόησε ποτέ ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον του κ. Μπουκώρου για τις δηλώσεις του την ώρα που η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα συμπεριφέρεται σαν να μην έγινε ποτέ η αποκάλυψη του «γαλάζιου» βουλευτή.