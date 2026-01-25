Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους

Κλοπή που λίγο έλειψε να εξελιχθεί και σε τροχαίο, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο γνωστό 24ωρο σούπερ στην περιοχή Νέα Μαγνησία στη Λαμία.

Αρχικά, δύο άνδρες Ρομά, εισήλθαν στο κατάστημα και ψώνισαν μπύρες και τσιγάρα αξίας 50 ευρώ. Χρειάστηκαν μόλις μερικά δευτερόλεπτα, που ο ιδιοκτήτης πήγε να φέρει ένα προϊόν, ώστε να βουτήξουν τις δύο σακούλες και χωρίς να πληρώσουν να αποχωρήσουν από το κατάστημα.

Οι δύο δράστες

Ακριβώς έξω είχαν παρκάρει το αυτοκίνητο τους, στο οποίο μπήκαν βιαστικά πριν τους προλάβει ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Χωρίς δεύτερη σκέψη έβαλαν μπροστά να φύγουν χωρίς όμως να ελέγξουν αν κινούνταν άλλα αυτοκίνητα στην πιο πολυσύχναστη είσοδο – έξοδο της πόλης.

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport, αυτοκίνητο που κινούνταν προς τη Στυλίδα με οικογένεια μέσα σε αυτό, έπεσε στα φρένα και για ελάχιστα μέτρα αποφεύχθηκε η σύγκρουση. Αντίστοιχα, ένα άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν προς Λαμία, αναγκάστηκε να φρενάρει καθώς οι Ρομά κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα στη βιασύνη τους να απομακρυνθούν.

«Προφανώς και πρόκειται για μεθυσμένα άτομα, που δεν υπολόγισαν, ούτε κάμερες, ούτε προσωπικό και το χειρότερο ούτε αν θα προκαλούσαν σοβαρό ατύχημα», λέει στο LamiaReport ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.