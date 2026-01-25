Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
Οι δύο άνδρας Ρομά στη Λαμία άρπαξαν τις σακούλες με τα ψώνια και έφυγαν χωρίς να πληρώσουν - Μπήκαν στο αυτοκίνητο και παραλίγο να συγκρουστούν με διερχόμενο ΙΧ
- Συναγερμός στη Σύρο - Εντοπίστηκε σορός γυναίκας στο λιμάνι της Ερμούπολης
- «Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
- Αποχώρησαν οι αγρότες από τον Προμαχώνα - «Ο αγώνας συνεχίζεται» λένε και ετοιμάζονται για την πανελλαδική σύσκεψη
- Ουκρανία: Περίπου 1.700 πολυκατοικίες στο Κίεβο χωρίς θέρμανση μετά από ρωσικό πλήγμα
Κλοπή που λίγο έλειψε να εξελιχθεί και σε τροχαίο, σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στο γνωστό 24ωρο σούπερ στην περιοχή Νέα Μαγνησία στη Λαμία.
Αρχικά, δύο άνδρες Ρομά, εισήλθαν στο κατάστημα και ψώνισαν μπύρες και τσιγάρα αξίας 50 ευρώ. Χρειάστηκαν μόλις μερικά δευτερόλεπτα, που ο ιδιοκτήτης πήγε να φέρει ένα προϊόν, ώστε να βουτήξουν τις δύο σακούλες και χωρίς να πληρώσουν να αποχωρήσουν από το κατάστημα.
Οι δύο δράστες
Ακριβώς έξω είχαν παρκάρει το αυτοκίνητο τους, στο οποίο μπήκαν βιαστικά πριν τους προλάβει ο ιδιοκτήτης του σούπερ μάρκετ. Χωρίς δεύτερη σκέψη έβαλαν μπροστά να φύγουν χωρίς όμως να ελέγξουν αν κινούνταν άλλα αυτοκίνητα στην πιο πολυσύχναστη είσοδο – έξοδο της πόλης.
Όπως θα δείτε και στο βίντεο που εξασφάλισε το LamiaReport, αυτοκίνητο που κινούνταν προς τη Στυλίδα με οικογένεια μέσα σε αυτό, έπεσε στα φρένα και για ελάχιστα μέτρα αποφεύχθηκε η σύγκρουση. Αντίστοιχα, ένα άλλο αυτοκίνητο που ερχόταν προς Λαμία, αναγκάστηκε να φρενάρει καθώς οι Ρομά κινήθηκαν στο αντίθετο ρεύμα στη βιασύνη τους να απομακρυνθούν.
«Προφανώς και πρόκειται για μεθυσμένα άτομα, που δεν υπολόγισαν, ούτε κάμερες, ούτε προσωπικό και το χειρότερο ούτε αν θα προκαλούσαν σοβαρό ατύχημα», λέει στο LamiaReport ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ο οποίος προχώρησε σε μήνυση κατά αγνώστων.
- Λαμία: Μεθυσμένοι Ρομά κλέβουν τα ψώνια σε σούπερ μάρκετ και παραλίγο να τρακάρουν φεύγοντας με το αυτοκίνητό τους
- Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»!
- Γλυφάδα: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον 46χρονο πατροκτόνο – «Το είχε σχεδιάσει όπως είχε κάνει και με τη μητέρα του»
- LIVE: Μπαρτσελόνα – Οβιέδο
- ΗΠΑ: Σε κατάσταση έκτακτη ανάγκης 17 Πολιτείες λόγω κακοκαιρίας – 800.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα
- Αυτό το σκαθάρι είναι η πρώτη περίπτωση ζώου που μυρίζει σαν λουλούδι
- Μπαρτζώκας: «Ο τρόπος που σφυρίχτηκε το παιχνίδι ήταν αλλοπρόσαλλος»
- «Τα βρετανικά ταμπλόιντ έγιναν ο εφιάλτης μας» – Ο πρίγκιπας Χάρι θυμάται τη σχέση του με την Τσέλσι Ντέιβι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις