Δύο βίντεο με την τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου στους Αμπελόκηπους με την οδηγό να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ και να προκαλεί ζημιές σε συνολικά 14 σταθμευμένα οχήματα, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00, όταν η 40χρονη γυναίκα επιχειρούσε να σταθμεύσει το όχημά της. Κατά τη διάρκεια της πορείας της, προσέκρουσε σε διαδοχικά σταθμευμένα αυτοκίνητα επί των οδών Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι υπέβαλαν την οδηγό σε αλκοτέστ. Η μέτρηση έδειξε 0,78 mg/L αλκοόλ στον οργανισμό της, ποσότητα που υπερβαίνει το επιτρεπόμενο όριο.

Η 40χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ η υπόθεση διερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές.

<br />