Λήμνος: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Μούδρου – Νεκρός ο 67χρονος οδηγός

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμάνι του Μούδρου στη Λήμνο, όταν αυτοκίνητο, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, κατέληξε στη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν άμεσα άνδρες του Λιμενικού και ένας εξ αυτών έπεσε στη θάλασσα και ανέσυρε τον 67χρονο άνδρα που ήταν μέσα στο όχημα χωρίς τις αισθήσεις του.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Για το περιστατικό, ειδοποιήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της Μύρινας. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Λιμενικό ο άνδρας ήταν μόνος του στο IX.

Το αυτοκίνητο παραμένει στη θάλασσα, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθεί επιχείρηση για την ανέλκυσή του.