Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά – Σώα η οδηγός

Αυτοκίνητο έπεσε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά ενώ η οδηγός του κατάφερε να διασωθεί με τη συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.

Λίγο μετά το περιστατικό, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Το όχημά της που είχε πέσει στο σημείο όπου βρίσκεται η Πύλη Ε1 ανελκύστηκε, λίγη ώρα αργότερα, με τη συνδρομή γερανού.