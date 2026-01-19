Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά – Σώα η οδηγός
Λίγο μετά το περιστατικό στο λιμάνι του Πειραιά, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο
Αυτοκίνητο έπεσε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά ενώ η οδηγός του κατάφερε να διασωθεί με τη συνδρομή των στελεχών του Λιμενικού Σώματος.
Λίγο μετά το περιστατικό, η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο νοσοκομείο.
Το όχημά της που είχε πέσει στο σημείο όπου βρίσκεται η Πύλη Ε1 ανελκύστηκε, λίγη ώρα αργότερα, με τη συνδρομή γερανού.
