Άγιον Όρος: Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης
Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός
Ιδιωτικό όχημα, τύπου μίνι λεωφορείο, έπεσε στη θάλασσα, στο λιμάνι της Δάφνης, στο Άγιον Όρος, όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα.
Εντός του οχήματος βρισκόταν μόνο ο 72χρονος οδηγός, ο οποίος βγήκε με δικές του δυνάμεις από τα νερά και είναι καλά στη υγεία του.
Καταθέτοντας στα στελέχη του Λιμενικού που ανέλαβαν την προανάκριση, ο οδηγός απέδωσε την πτώση σε λάθος χειρισμό.
Από το περιστατικό, το οποίο συνέβη χθες το πρωί, δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση, ενώ το όχημα ανελκύστηκε με μέριμνα του ιδιοκτήτη του.
- Άγιον Όρος: Όχημα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης
