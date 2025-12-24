Εύβοια: Αυτοκίνητο με 4 άτομα έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι στα Νέα Στύρα

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο λιμάνι στα Νέα Στύρα στην Εύβοια όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα.

Στο όχημα επέβαιναν 4 άτομα τα οποία κατάφεραν να απεγκλωβιστούν και να βγουν στη στεριά με τη βοήθεια ενός λιμενικού που ήταν στο σημείο.

Άσχημες καιρικές συνθήκες

Υπάρχουν αναφορές ότι την ώρα που σημειώθηκε το ατύχημα επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες με ισχυρή βροχόπτωση και περιορισμένη ορατότητα.

Σύμφωνα με το Λιμενικό από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ενώ αναμένεται διαδικασία ανέλκυσης του οχήματος.