Τραγωδία στη Σαλαμίνα: Νεκρός οδηγός αυτοκίνητου που έπεσε στο λιμάνι
Ο οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και είναι νεκρός.
Αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες συνθήκες κατέληξε στη θάλασσα από την προβλήτα στη Σαλαμίνα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΡΤ, ο οδηγός που βρισκόταν εντός του οχήματος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και είναι νεκρός.
Το πλοίο εκτελούσε το δρομολόγιο Πέραμα – Σαλαμίνα.
