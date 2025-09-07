newspaper
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
07.09.2025 | 14:27
Σοκ στο Ηράκλειο: 23χρονος αυτοπυροβολήθηκε στο πρόσωπο
Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε1
Ελλάδα 07 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:12

Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε1

Ο άνδρας που έπεσε στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά, όπου 75χρονος που έπεσε στη θάλασσα ανασύρθηκε νεκρός.

Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για πτώση ενός ατόμου στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής όπου ανέσυραν από τη θάλασσα έναν 75χρονο ημεδαπό, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».

«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Μαφία στην Κρήτη: Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» του κυκλώματος
Στα Χανιά 07.09.25

Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» της κρητικής μαφίας

Ο φερόμενος ως αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο ούτε είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σύνταξη
Μετρό: Το 2029 ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 – Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων
Συντήρηση και αναβαθμίσεις 07.09.25

Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)

Ο Μετροπόντικας της Γραμμής 4 του Μετρό, μετά τον σταθμό Ελικώνος θα συνεχίσει προς Κυψέλη και ακολούθως προς τους σταθμούς Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημίας και Κολωνάκι

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Αποκαταστάθηκε έπειτα από τέσσερις ώρες η βλάβη που έβγαλε εκτός λειτουργίας το Μετρό
Ανακοίνωση της εταιρείας 07.09.25 Upd: 10:42

Αποκαταστάθηκε έπειτα από τέσσερις ώρες η βλάβη που έβγαλε εκτός λειτουργίας το Μετρό Θεσσαλονίκης

«Τα δρομολόγια δεν διεξάγονται σε όλο το μήκος της Γραμμής 1» ενημέρωνε νωρίτερα η εταιρεία του Μετρό στη Θεσσαλονίκη το επιβατικό κοινό μέσα από την επίσημη σελίδα της

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Ιερωμένοι έδιναν και εντολές… ξυλοδαρμών
Κρητική μαφία 07.09.25

Ιερωμένοι έδιναν και εντολές... ξυλοδαρμών

Οι εκβιασμοί για τα εκκλησιαστικά ακίνητα και το παρασκήνιο των μεσολαβήσεων για τη χηρεύουσα μητροπολιτική έδρα - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. το 2018 στην Κρήτη και οι ύποπτες διασυνδέσεις των εμπλεκομένων

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Μονή Σινά: Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού
Μονή Σινά 07.09.25

Όσα φέρνει η έξοδος Δαμιανού

Το μέλλον της Μονής Σινά θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση τριών αξόνων - Χρονοδιάγραμμα διαδοχής, συνάθροιση της Σιναϊτικής Αδελφότητας σε πνεύμα ομόνοιας και επιλογή ενός «φωτισμένου προσώπου»

Δημήτρης Αλεξόπουλος
Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα
Μαζικές νεκρώσεις 07.09.25

Τα πλατάνια, το κύκνειο άσμα τους σε όλη την Ελλάδα και η φιλόδοξη λύση από φοιτητές στα Ιωάννινα

Η βραβευμένη ομάδα iGEM Ioannina που δημιουργήθηκε από φοιτητές στο τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, παρουσιάζει στο in το εγχείρημα της - Τι λέει δασοπόνος που ερευνά το θέμα εδώ και 20 χρόνια

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη
Αγανάκτηση 06.09.25 Upd: 21:55

Μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εν μέσω ΔΕΘ σε όλη τη χώρα – «Δολοφόνοι» φώναζαν οι πολίτες για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
«Δολοφόνοι» 06.09.25 Upd: 21:19

Μεγαλειώδεις συγκεντρώσεις κατά της κυβέρνησης σε ολόκληρη την Ελλάδα – Φωνή λαού στο Σύνταγμα για τα Τέμπη

Μαζικό «παρών» έδωσαν οι πολίτες στην πλατεία Συντάγματος, μετά από το σχετικό πανελλαδικό κάλεσμα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023», Μαρίας Καρυστιανού

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
«Ματωμένο φεγγάρι»: Γύρω στις 20:30 θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη – Από πού πήρε την ονομασία του
Τα στάδια 07.09.25

Τι ώρα θα ξεκινήσει η ολική έκλειψη της Σελήνης την Κυριακή - Γιατί το λέμε «ματωμένο φεγγάρι»

Η συνολική διάρκεια της έκλειψης, συμπεριλαμβανομένων της παρασκιάς και της μερικής φάσης, θα είναι 5 ώρες και 27 λεπτά - Με γυμνό μάτι θα είναι ορατό στην Ελλάδα το «ματωμένο φεγγάρι»

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

«Θα αστειεύεστε φαντάζομαι…» – Τι είπε ο Μητσοτάκης για τα σενάρια διαδοχής του και για πρόωρες εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε τα σενάρια περί διαδοχής του, ξεκαθαρίζοντας ότι στις εκλογές του 2027 θα είναι εκείνος στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας

Σύνταξη
Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»
Eurobasket 2025 07.09.25

Πολωνία – Βοσνία 80-72: Λόιντ και Πονίτκα «καθάρισαν» και… ραντεβού με Τουρκία στους «8»

Η Πολωνία επικράτησε με 80-72 της Βοσνίας και πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει την Τουρκία. Τζόρνταν Λόιντ (28 πόντοι) και ο «διπλός» Ματέους Πονίτκα (19 πόντοι, 11 ριμπάουντ) ήταν οι κορυφαίοι του αγώνα.

Σύνταξη
Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ
Fizz 07.09.25

Ντάνιελ Κρεγκ για τα Knives Out: Δεν ξέρω αν το Wake Up Dead Man είναι η τελευταία μου υπόθεση ως Μπενουά Μπλανκ

Στην πρεμιέρα του Wake Up Dead Man στο Τορόντο, ο Ντάνιελ Κρεγκ δήλωσε τυχερός που υποδύεται τον Μπενουά Μπλανκ, αφήνοντας ανοιχτό το αν θα επιστρέψει σε επόμενες ταινίες του Ράιαν Τζόνσον

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία
ΔΕΘ 07.09.25

Νέα Αριστερά: Ο Μητσοτάκης είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία

«Ο πρωθυπουργός του ΟΠΕΚΕΠΕ, του εγκλήματος των Τεμπών και της ακρίβειας, είχε το θράσος να πανηγυρίσει το οικονομικό του πρόγραμμα χλευάζοντας την κοινωνία» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 07.09.25

Ο πρωθυπουργός της «Μητσοτάκης ΑΕ» ανακάλυψε συμφέροντα και Μέσα που τον χτυπούν μέσω του Τσίπρα

Με τη γνωστή δυσανεξία στην ουσιαστική κριτική και διεκδικώντας το αλάνθαστο του πάπα που καμία κοινωνία δεν μπορεί να αμφισβητήσει, ο Μητσοτάκης εφευρίσκει συμφέροντα και συνωμοσίες εναντίον του, που χρησιμοποιούν ως όχημα τον Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Αίγυπτος: Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο – Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης
Αίγυπτος 07.09.25

Από ιερός τόπος, πολυτελές τουριστικό θέρετρο - Το Όρος Σινά στο επίκεντρο μιας ανίερης διαμάχης

«Κλειδί» για την αναζωογόνηση της οικονομίας θεωρεί η αιγυπτιακή κυβέρνηση το μεγαλεπήβολο έργο στο Όρος Σινά, αγνοώντας τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί για τη μοναδική ιστορία της χώρας

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
AI 07.09.25

Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη κάνει τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα

Μέσα σε αναφορές ότι τα chatbots με Τεχνητή Νοημοσύνη προκαλούν διαστρεβλωμένη σκέψη, αυξάνεται η ανησυχία. Προειδοποίηση: Αυτή η ιστορία περιέχει αναφορές σε αυτοκτονία και ψυχική υγεία.

Σύνταξη
Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
Τρομακτικό βίντεο 07.09.25

Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού - Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός

Βίντεο κατέγραψε τη στιγμή που ένας περαστικός αντιλήφθηκε πως πέφτουν κομμάτια τοίχου και πρόλαβε να απομακρυνθεί λίγο πριν καταλήξει στο έδαφος ολόκληρη η πρόσοψη το ναού.

Σύνταξη
Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 07.09.25

Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»

Ο προπονητής του Ισραήλ μίλησε για το παιχνίδι απέναντι στην Εθνική μας ομάδα, τονίζοντας ότι πρέπει να παίξουν σκληρά, ενώ έκανε ένα άστοχο σχόλιο με... όπλα για το μαρκάρισμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο άφησε πίσω του τον Λιονέλ Μέσι

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τα δύο γκολ που σημείωσε απέναντι στην Αρμενία, ξεπέρασε τον Λιονέλ Μέσι στη λίστα των σκόρερ σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου και πλέον έχει βάλει πλώρη για την πρώτη θέση

Σύνταξη
Μαφία στην Κρήτη: Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» του κυκλώματος
Στα Χανιά 07.09.25

Αρνείται τις κατηγορίες ο ξενοδόχος που φέρεται να ήταν «αρχηγός» της κρητικής μαφίας

Ο φερόμενος ως αρχηγικό μέλος της μαφίας στην Κρήτη ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε κανέναν από όσους ήταν στο κατηγορητήριο ούτε είχε καμία σχέση με ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμούς

Σύνταξη
Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)
Eurobasket 2025 07.09.25

Το «χρυσό» συμβόλαιο του Μίτσιτς με τη Χάποελ και ένα απογοητευτικό Eurobasket – Τι συμβαίνει με τον Σέρβο γκαρντ (vids)

Ο Βασίλιε Μίτσιτς που έβαλε την υπογραφή του σε «χρυσό» συμβόλαιο με τη Χάποελ, δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάτι που φάνηκε και στο Eurobasket με την εθνική Σερβίας

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κυριακή 07 Σεπτεμβρίου 2025
