Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε1
Ο άνδρας που έπεσε στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά, όπου 75χρονος που έπεσε στη θάλασσα ανασύρθηκε νεκρός.
Το τραγικό περιστατικό έλαβε χώρα στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι.
Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για πτώση ενός ατόμου στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής όπου ανέσυραν από τη θάλασσα έναν 75χρονο ημεδαπό, χωρίς τις αισθήσεις του.
Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».
