Πιερία: Νεκρός 76χρονος λουόμενος στους Νέους Πόρους
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στους Νέους Πόρους Πιερίας, όταν ένας 76χρονος, υπήκοος Σερβίας, ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα.
- Ουκρανία: Στις φλόγες η έδρα της κυβέρνησης στο Κίεβο μετά τη ρωσική επίθεση
- Πότε ολοκληρώνεται η Γραμμή 4 του Μετρό - Το χρονοδιάγραμμα των υπόλοιπων επεκτάσεων (χάρτης)
- Αρκούδα έφαγε πολλά φρούτα και κατέληξε στο... νοσοκομείο - Δείτε βίντεο
- Πέθανε στα 106 της η εμβληματική Γιαγιά της Πλατείας Μαΐου στην Αργεντινή, Ρόσα Ροϊσινμπλίτ
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα, χθες το απόγευμα, στην παραλία «Νέοι Πόροι» Πιερίας ένας 76χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σερβίας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό, ναυαγοσώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κάνοντας χρήση απινιδωτή.
Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, που έχει αναλάβει την προανάκριση, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
- Άρνας Βελίτσκα: Ο… «Άλεξ Καρούζο» της Λιθουανίας που την έστειλε στα προημιτελικά.
- Τεχνητή Νοημοσύνη: Γιατί τα chatbots κάνουν τους ανθρώπους να χάνουν την επαφή με την πραγματικότητα;
- Τραγωδία στο λιμάνι του Πειραιά: Νεκρός άνδρας που έπεσε στη θάλασσα στην περιοχή της Πύλης Ε1
- Αγγλία: Κατέρρευσε η πρόσοψη βικτωριανού ναού – Την τελευταία στιγμή γλίτωσε περαστικός
- Η… άστοχη δήλωση του προπονητή του Ισραήλ: «Θα χρειαστούμε… Μ-16 για να σταματήσουμε τον Γιάννη»
- Μητσοτάκης: Κλείνει αλλά όχι ερμητικά το θέμα με την αλλαγή του εκλογικού νόμου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις