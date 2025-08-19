Πνίγηκε 30χρονος σε παραλία της Θάσου
Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας
Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας 30χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Ρουμανίας, χθες το μεσημέρι από τη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Κοίνυρα» Θάσου.
Άμεσα ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Θάσου και αρχικά στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενους λουόμενους και διασώστες του ΕΚΑΒ.
Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Πρίνου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Προανάκριση διενεργείται από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Θάσου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας, ενώ η σορός πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
