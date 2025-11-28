Πτώση αυτοκινήτου στο λιμάνι του Πειραιά - Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός

Λιμάνι Πειραιά: Πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα – Κατάφερε να βγει σώος ο οδηγός
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το όχημα που οδηγούσε ο 69χρονος βρέθηκε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στο λιμάνι του Πειραιά, στην Πύλη Ε8, όταν Ι.Χ. όχημα έπεσε στη θάλασσα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο αυτοκίνητο επέβαινε ένας 69χρονος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει μόνος του από το βυθιζόμενο όχημα και να κολυμπήσει με ασφάλεια προς την προβλήτα.
Διερευνούν τα αίτια
‘Αμεσα στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ το όχημα αναμένεται να ανελκυστεί με γερανοφόρο όχημα.
