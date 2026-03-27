Η Αρμάνι Μιλάνο συμφώνησε με τον Χολ – Ψάχνεται και για Πίτερς

Η Αρμάνι Μιλάνο προχώρησε σε κίνηση-ματ εν μέσω «διαβολοβδομάδας», καθώς έφτασε σε οριστική συμφωνία για την απόκτηση του Ντέβον Χολ, που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τη Φενέρμπαχτσε του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η ιταλική ομάδα έχει ξεκινήσει από τώρα τον σχεδιασμό της για τη νέα χρονιά, όπως και οι περισσότερες ομάδες της Euroleague και έκλεισε μια από τις σημαντικές μεταγραφές για την επόμενη σεζόν, καθώς συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με τον Αμερικανό που ήταν κομβικός στην περσινή κατάκτηση της Euroleague από τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με το Sportando, ο Ντέβον Χολ βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και αυτός θα είναι η Αρμάνι, με την οποία θα υπογράψει συμβόλαιο για τρία χρόνια και θα επιστρέψει στο Μιλάνο, σε ένα deal που θα του αποφέρει ετησίως περίπου 2 εκατ. ευρώ. Οι δύο πλευρές θα ξανασυνεργαστούν από το καλοκαίρι, ενώ ο Χολ αποφάσισε να αφήσει στην άκρη πρόταση από τη Φενέρ ύψους 2.3 εκατ. ευρώ τον χρόνο περίπου για τρία χρόνια, αλλά και «χρυσή» πρόταση της Ντουμπάι που έφτανε στα 2.7 εκατ. ευρώ ετησίως!

Ο μεγάλος στόχος της Αρμάνι Μιλάνο

Από εκεί και πέρα, η Αρμάνι μετά τη διαφαινόμενη συμφωνία με τον Χολ δεν σταματάει εκεί, αφού έχει αποφασίσει να «σκάσει» χρήματα το καλοκαίρι και έχει ήδη «κυκλώσει» το επόμενο μεγάλο όνομα που θα κυνηγήσει.

Αυτό δεν είναι άλλο από τον Άλεκ Πίτερς, ο οποίος είναι στην κορυφή της λίστας της και το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ αν και αποτελεί έναν από τους κορυφαίους σουτέρ στην Ευρώπη, ακόμη δεν έχει κάτσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον Ολυμπιακό για νέο συμβόλαιο και η Αρμάνι θέλει να το εκμεταλλευτεί αυτό και να τον κάνει δικό της, με σκοπό να αντικαταστήσει τον Ζακ ΛεΝτέι που όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει με στόχο να επιστρέψει στην Παρτιζάν.

Τα πάντα και στις δύο περιπτώσεις θα ξεκαθαρίσουν όσο η σεζόν προχωράει προς το φινάλε της, όμως είναι δεδομένο ότι η Αρμάνι είναι πρόθυμη να δώσει «γη και ύδωρ» για τον Πίτερς και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι μένει ελεύθερος. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό και για τον Πίτερς έχει σκοπό να προσφέρει τριετές κλειστό συμβόλαιο και με πλουσιοπάροχες απολαβές, που θα ξεπερνούν τα χρήματα που λαμβάνει στον Ολυμπιακό.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Πίτερς φέτος μετράει 7 πόντους και 2,4 ριμπάουντ σε 14,8 λεπτά που πατά παρκέ στη Euroleague, ενώ είναι πίσω στο ροτέισον από τον Σάσα Βεζένκοφ που πάει ολοταχώς για το βραβείο του MVP της regular season.