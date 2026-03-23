Η επόμενη μέρα του Ντέβον Χολ: Η πρόταση των 2.500.000 ευρώ ετησίως και το ενδιαφέρον της Euroleague

Ο Ντέβον Χολ αποτελεί έναν από τους παίκτες που θα απασχολήσουν έντονα το ερχόμενο καλοκαίρι, καθώς μένει ελεύθερος από τη Φενέρμπαχτσε και μοιάζει σχεδόν αδύνατον να παραμείνει στην Κωνσταντινούπολη, καθώς ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα ήθελε να τον κρατήσει, αλλά όχι με τα χρήματα που ζητάει.

Η διοίκηση της Φενέρμπαχτσε δεν πρόκειται να κρατήσει τον Αμερικανό γκαρντ για 2.000.000 ευρώ τον χρόνο για κλειστό διετές που ζητάει, ενώ με τον Τάλεν Χόρτον-Τάκερ να είναι μπροστά του στο ροτέισον των Τούρκων και αγωνιστικά έχει χάσει χρόνο.

Τα σενάρια για το μέλλον του Χολ στη Euroleague έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ δεδομένα έχει πρόταση στα χέρια του από την Ολίμπια Μιλάνο, που μάλιστα καλύπτει πολλά από τα «θέλω» του. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τουρκία, η ιταλική ομάδα έχει κάνει πρόταση 2.500.000 ευρώ για δύο χρόνια και πρόκειται για μια προσφορά που δύσκολα μπορεί να αρνηθεί.

Τι λένε στην Τουρκία για τον Χολ, τη Μιλάνο και τον Ολυμπιακό

Ο Τούρκος δημοσιογράφος, Μπουράκ Αλατζά θεωρεί δεδομένη την επιστροφή του Χολ στην Ολίμπια Μιλάνο, παρόλα αυτά κάτι τέτοιο δεν ισχύει ακόμη, αφού η σεζόν είναι σε εξέλιξη και δεν πρόκειται να επιβεβαιωθεί το παραμικρό.

Από εκεί και πέρα, το όνομα του Ντέβον Χολ έχει «παίξει» και για άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο Ολυμπιακός, όμως δεν έχει καταθέσει κανείς επίσημη πρόταση προς την πλευρά του, όπως λένε οι Τούρκοι ότι έχει κάνει η Αρμάνι.

Το μόνο δεδομένο είναι πως δύσκολα θα μείνει στην Φενέρ, αλλά και πως θα αποτελέσει έναν παίκτη που θα απασχολήσει έντονα το καλοκαίρι, αφού μοιάζει βέβαιο πως στα 30 του χρόνια θα βρει συμβόλαιο κλειστό με πάνω από 2.000.000 ευρώ που θέλει.

Στην Φενέρμπαχτσε φαίνεται πως στρέφουν ήδη το βλέμμα τους στην επόμενη κίνηση της περιφέρειας, με τον ίδιο να αναφέρει: «Ο Χολ είναι καλός παίκτης και η περσινή του παρουσία στο Final Four θα μείνει αξέχαστη για χρόνια. Όμως η προτεραιότητα αυτό το καλοκαίρι πρέπει να είναι να κρατηθεί ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ».