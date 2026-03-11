Χολ: «Έχουμε πολύ ταλαντούχα ομάδα – Η Μονακό θα παλέψει παρά τα προβλήματα»

Ο Ολυμπιακός διέλυσε την Παρί στον ρυθμό της, με τον Ντόντας Χολ να κάνει πολύ καλή εμφάνιση και τους ερυθρόλευκους να στέφονται στην αναμέτρηση με τη Μονακό.

Ο Αμερικανός σέντερ μίλησε για το ματς με τους Μονεγάσκους επισημαίνοντας πως η Μονακό θα το παλέψει παρά τα πολλά αγωνιστικά και όχι μόνο προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντόντα Χολ:

Για το παιχνίδι με τη Μονακό, λίγες ώρες μετά από αυτό με την Παρί: «Συμβαίνουν πολλά πράγματα εκεί, αλλά νιώθω ότι θα έρθουν έτοιμοι να παίξουν όπως συνήθως. Θα έρθουμε όμως και θα κάνουμε το ίδιο».

Για τα προβλήματα που έχει η Μονακό: «Πολλά πράγματα συμβαίνουν εκεί, αλλά νιώθω ότι θα έχουν τη νοοτροπία να βγουν έξω και να μας νικήσουν επειδή είμαστε ο Ολυμπιακός. Αλλά όπως είπα, θα έρθουμε έτοιμοι να δουλέψουμε, έτοιμοι να παίξουμε. Θα βγουν έτοιμοι να πολεμήσουν, έτοιμοι να παίξουν, επειδή είμαστε εμείς και νιώθουν ότι με όλες τις καταστάσεις και τα πράγματα που συμβαίνουν, θα πρέπει να βγουν έξω και να δείξουν ότι μπορούν να κάνουν πράγματα χωρίς συγκεκριμένους ανθρώπους».

Για το πρώτο ημίχρονο στο ματς με την Παρί: «Νιώθω ότι είναι σίγουρα πιο γρήγοροι φέτος από ό,τι ήταν πέρυσι. Όπως είπες, το πρώτο ημίχρονο χθες ήταν σίγουρα σε καλή κατάσταση».

Για το ότι σε κάποια παιχνίδια μπορεί να μην παίξει και σε άλλα μπορεί να παίξει πολύ: «Πρέπει να είσαι έτοιμος. Ο προπονητής θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, αυτό που θεωρεί καλύτερο. Και πιστεύω ότι με εμάς τους τρεις σέντερ, όπως είπες, έχουμε σχεδόν τους τρεις κορυφαίους σέντερ και πιστεύω ότι απλά πρέπει να μείνεις έτοιμος, να είσαι έτοιμος να ξεκινήσεις».

Για την εικόνα που υπάρχει ως τώρα για τα playoffs: «Τα playoffs σίγουρα έρχονται γρήγορα. Νιώθω ότι η σεζόν πέρασε γρήγορα, αλλά νιώθω ότι απλώς προετοιμαζόμαστε για αυτό που θα ακολουθήσει. Και παιχνίδι με το παιχνίδι, είμαστε εδώ για να παίξουμε και εδώ για να κερδίσουμε».

Για το ότι ο Ολυμπιακός παλεύει με τις απουσίες: «Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όπως είπα, έχουμε μια ταλαντούχα ομάδα παντού. Νιώθω ότι όλοι είναι συγκεντρωμένοι, δεμένοι. Δένουμε καλά μεταξύ μας. Και νιώθω ότι, όπως είπα, όλοι είναι εδώ έτοιμοι για τον άλλον».