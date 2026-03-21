Όλα ανοιχτά για το μέλλον του Ντέβον Χολ

Το συμβόλαιο του Ντέβον Χολ με τη Φενέρμπαχτσε λήγει φέτος το καλοκαίρι και από τη στιγμή που ακόμα δεν έχει ανανεωθεί, είναι λογικό τα σενάρια και τα δημοσιεύματα γύρω από το μέλλον του να συνεχίζονται.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Μάτζι, αναφέρει πως το όνομα του Αμερικανού γκαρντ κάνει… γκελ στην αγορά και συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο, ειδικά όσο δεν ανανεώνει με τη Φενέρ. Και τα σενάρια… φουντώνουν συνεχώς.

Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος της Sabah, Ντογκουκάν Γιλντιρίμ, σημειώνει πως η Φενέρμπαχτσε δεν έχει ακόμη φτάσει σε deal με τον παίκτη για ανανέωση του συμβολαίου του. «Η Φενέρμπαχτσε δεν έχει ακόμη καταλήξει σε συμφωνία με τον Ντέβον Χολ, του οποίου το συμβόλαιο λήγει. Δεν έχει υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους του παίκτη», αναφέρει.

Στην Ιταλία το όνομα του Χολ συνδέεται ξανά με την Αρμάνι Μιλάνο και το σενάριο για ενδεχόμενη επιστροφή του εκεί είναι ανοιχτό. Υπενθυμίζεται πως με την ιταλική ομάδα έχει κατακτήσει τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ιταλίας.

Επίσης, στο «κάδρο» είχε βρεθεί και η Μπάγερν Μονάχου κατά το παρελθόν, όταν αθλητικός διευθυντής των Βαυαρών ήταν ο νυν παράγοντας της Αρμάνι, Ντανιέλε Μπαϊέζι.