Τρίκαλα: Παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και έκλεβαν χρήματα και κοσμήματα – Συνελήφθησαν 4 νεαροί
Σε έρευνες που έγιναν στα Τρίκαλα βρέθηκαν χιλιάδες ευρώ και πολλά χρυσαφικά
Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων εξιχνιάστηκε περίπτωση απάτης και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών ανδρών, ηλικίας 19, 21, 27 και 25 ετών, καθώς και σε βάρος άγνωστων, μέχρι στιγμής, συνεργών τους για εγκληματική οργάνωση και απάτη.
Θύμα μια γυναίκα
Ειδικότερα, όπως εξακριβώθηκε, πρωινές ώρες της 12-2-2026 στα Τρίκαλα, οι ταυτοποποιημένοι δράστες, από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, προσποιούμενοι υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, με το πρόσχημα βλάβης και διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος πήγαν σπίτι γυναίκας.
Εκεί κατάφεραν να την πείσουν και να της αποσπάσουν χρυσαφικά (βέρα, δακτυλίδια, σταυρό), μπαταρίες και το χρηματικό ποσό των 44.000 ευρώ περίπου, τα οποία τύλιξε με αλουμινόχαρτο και τα τοποθέτησε μέσα σε σακούλα.
Σε νομότυπες έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των ταυτοποιημένων δραστών, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:
- 2 ρολόγια χειρός,
- 4 κινητά τηλέφωνα,
- 1 ζυγαριά ακριβείας και
- τα χρηματικά ποσά των 9.435 ευρώ, 3.150 ρουβλιών Ρωσίας, 865 λιρών Αγγλίας, 500 δολαρίων Η.Π.Α., 30 δολαρίων Αυστραλίας και 15 δολαρίων Καναδά.
Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Τρικάλων, ενώ η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρικάλων.
