Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και εξαπατούσαν πολίτες σε όλη την Αττική – Δύο συλλήψεις
Οι δράστες είχαν βάλει μικρή αγγελία και έμπαιναν στα διαμερίσματα παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους - Ζητούσαν χρήματα και εξαφανίζονταν
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης-Υμηττού, 2 ημεδαποί, ηλικίας 26 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και έκθεση. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι κατηγορούμενοι μέσω ιστοσελίδας, προσέλκυαν τα θύματα, οι οποίοι καλούσαν σε τηλεφωνικό αριθμό που αναγραφόταν σε αυτή, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού για αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στις οικίες τους.
Ζητούσαν χρήματα
Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο 46χρονος, ορισμένες φορές από κοινού με τον 26χρονο, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων, προσποιούμενος τον ηλεκτρολόγο, και αφού αξιολογούσε δήθεν τη βλάβη, ζητούσε χρηματικά ποσά για προμήθεια συγκεκριμένων υλικών.
Έπειτα επαναπρογραμμάτιζαν ραντεβού, όπου είτε δεν εμφανίζονταν, είτε ζητούσαν περισσότερα χρήματα για την αποκατάσταση της βλάβης.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επενέβαιναν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οικιών, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τους ενοίκους.
Σε όλη την Αττική
Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάστηκαν -14- περιπτώσεις στις περιοχές της Κυψέλης, του Πειραιά, του Ωρωπού, της Δάφνης, του Κορυδαλλού, του Παλαιού Φαλήρου, του Ιλίου και της Πεντέλης.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
