Έμφραγμα σε Κηφισό και Αθηνών από Χαϊδάρι ως Ασπρόπυργο – Καθυστερήσεις λόγω έργων στην Αττική Οδό
Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και εξαπατούσαν πολίτες σε όλη την Αττική – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 16 Φεβρουαρίου 2026, 18:55

Παρίσταναν τους ηλεκτρολόγους και εξαπατούσαν πολίτες σε όλη την Αττική – Δύο συλλήψεις

Οι δράστες είχαν βάλει μικρή αγγελία και έμπαιναν στα διαμερίσματα παριστάνοντας τους ηλεκτρολόγους - Ζητούσαν χρήματα και εξαφανίζονταν

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δάφνης-Υμηττού, 2 ημεδαποί, ηλικίας 26 και 46 ετών, κατηγορούμενοι για απάτη κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και έκθεση. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επιπλέον ένα άτομο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. οι κατηγορούμενοι μέσω ιστοσελίδας, προσέλκυαν τα θύματα, οι οποίοι καλούσαν σε τηλεφωνικό αριθμό που αναγραφόταν σε αυτή, προκειμένου να προγραμματίσουν ραντεβού για αποκατάσταση ηλεκτρολογικής βλάβης στις οικίες τους.

Ζητούσαν χρήματα

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο 46χρονος, ορισμένες φορές από κοινού με τον 26χρονο, μετέβαινε στις οικίες των θυμάτων, προσποιούμενος τον ηλεκτρολόγο, και αφού αξιολογούσε δήθεν τη βλάβη, ζητούσε χρηματικά ποσά για προμήθεια συγκεκριμένων υλικών.

Έπειτα επαναπρογραμμάτιζαν ραντεβού, όπου είτε δεν εμφανίζονταν, είτε ζητούσαν περισσότερα χρήματα για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, επενέβαιναν στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των οικιών, θέτοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο τους ενοίκους.

Σε όλη την Αττική

Από την προανακριτική έρευνα της ανωτέρω Υπηρεσίας εξιχνιάστηκαν -14- περιπτώσεις στις περιοχές της Κυψέλης, του Πειραιά, του Ωρωπού, της Δάφνης, του Κορυδαλλού, του Παλαιού Φαλήρου, του Ιλίου και της Πεντέλης.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Xρηματιστήριο Αθηνών
Vita.gr
Σύνταξη
Καισαριανή: Το ΥΠΠΟ ξεκινάει διαδικασίες για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τα βήματα που θα ακολουθήσει
Έντονη κινητικότητα 16.02.26

Ξεκινούν οι διαδικασίες για την απόκτηση των φωτογραφιών από την Καισαριανή - Στη Γάνδη στελέχη του ΥΠΠΟ

Θετική ανταπόκριση από το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφικών τεκμηρίων από την Καισαριανή. Τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει. Ο Βέλγος κάτοχος των φωτογραφιών διέκοψε τη δημοπρασία και δήλωσε σε μήνυμα του στο in ότι κατανοεί «πλήρως ότι έχουν ευαίσθητο ιστορικό χαρακτήρα».

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου
Παράνομες παρακολουθήσεις 16.02.26

Δίκη υποκλοπών: Αμφισβήτησαν το πόρισμα της ΑΠΔΠΧ και μαρτυρίες οι συνήγοροι του Φέλιξ Μπίτζιου

Οι Ηλίας Κυριακίδης και Νίκη Ορφανίδου εστίασαν στο γεγονός ότι ο Φέλίξ Μπίτζιος στην Intellexa και στις υπόλοιπες συνδεόμενες εταιρείες, όπως περιγράφηκαν κατά την αποδεικτική διαδικασία, έφερε την ιδιότητα του αναπληρωτή διαχειριστή

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Δίκη Βαλυράκη: Η κατάθεση ηλικιωμένου στον ανακριτή ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων
Ελλάδα 16.02.26

«Τα παιδιά είχαν πάει για ψάρεμα» - Η κατάθεση ηλικιωμένου στη δίκη Βαλυράκη ανατρέπει τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων

Οι δικηγόροι της οικογένειας Βαλυράκη, τόνισαν πως η κατάθεση του μάρτυρα στον Ανακριτή ήταν ακριβής και για τον λόγο αυτό η άλλη πλευρά, σε συνεννόηση με μέλη της οικογένειας του ηλικιωμένου επιχειρεί να την αμφισβητήσει αναφερόμενη σε άνοια.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»
Ελλάδα 16.02.26

ΑΠΘ: Κατατέθηκε το πόρισμα της ΕΔΕ για τα επεισόδια – «Οποιαδήποτε εκδήλωση θα πραγματοποιείται κατόπιν άδειας»

Οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εκδήλωση - πέραν των ακαδημαϊκών και ερευνητικών - θα πραγματοποιείται κατόπιν αδείας, τα Σαββατοκύριακα, οι Σχολές θα παραμένουν κλειστές.

Σύνταξη
Σκόπελος: Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»
Planet Travel 16.02.26

Αυτό το ελληνικό νησί είναι μεταξύ των κορυφαίων προορισμών του κόσμου για «slow travel»

Στον κατάλογο του Just One For The Road για το 2026 περιλαμβάνονται συνολικά 13 προορισμοί από όλο τον κόσμο, που ξεχωρίζουν για τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και την αυθεντικότητα τους.

Σύνταξη
Καισαριανή: Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τα φωτογραφικά ντοκουμέντα – Τι αποφασίστηκε
Αίτημα δήμου Καισαριανής 16.02.26

Επικοινωνία Κακλαμάνη με Μενδώνη για τις φωτογραφίες με τους εκτελεσθέντες στην Καισαριανή - Τι αποφασίστηκε

Η δημοπρασία των φωτογραφιών των εκτελεσθέντων κομμουνιστών στην Καισαριανή διακόπηκε στο eBay με τον κάτοχό τους να δηλώνει ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει με τις ελληνικές αρχές για την απόκτησή τους

Σύνταξη
Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο
Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας 16.02.26

Νέος γύρος βροχοπτώσεων: «Red Code» για Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρο – Και η Αττική στο επίκεντρο

Σε κλοιό βροχοπτώσεων άρχισε να μπαίνει και η Αττική λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Φεβρουαρίου, με την κακοκαιρία να επεκτείνονται σταδιακά σε μεγάλο μέρος του λεκανοπεδίου

Σύνταξη
Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» στη Λάρισα – Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο
Το ταξίδι συνεχίζεται 16.02.26 Upd: 19:02

Ο Αλέξης Τσίπρας μιλά για την «Ιθάκη» στην πληγωμένη Θεσσαλία - Η νέα γενιά στο προσκήνιο, η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας στο επίκεντρο

Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι με νέο σταθμό τη Θεσσαλία. Ο Αλ. Τσίπρας, αναδεικνύει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η νέα γενιά. Η ασφάλεια και ο πρωτογενής τομέας, ψηλά στην ατζέντα. Το in στη Λάρισα.

Βίντεο - φωτογραφίες: Αλέξανδρος Γαστεράτος
Αλέξης Τσίπρας: Οι «σταθμοί» της επίσκεψης στη Λάρισα – Η επιστροφή στην κοινωνική δράση
Πολιτική Γραμματεία 16.02.26

Οι «σταθμοί» της επίσκεψης Τσίπρα στη Λάρισα - Επιστροφή στην κοινωνική δράση

Ο Αλέξης Τσίπρας κάνει πράξη τα λεγόμενά του, επιστρέφοντας στην κοινωνική δράση. Από τη Λάρισα, στο πλαίσιο της παρουσίαση της «Ιθάκης», είχε την ευκαιρία για μια σειρά από συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και απλούς πολίτες. Το κλίμα των συναντήσεων και οι διαπιστώσεις.

Σύνταξη
Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Η UEFA δείχνει εμπιστοσύνη στον Μακέλι

Ο Μακέλι ορίστηκε να σφυρίξει στα πλέι οφ του Champions League, ενώ η ΑΕΚ έκανε θόρυβο για τον Ολλανδό, μέσω σεναρίων, και με μαγική εικόνα για τη διαιτησία του στον αγώνα με τον Ολυμπιακό

Βάιος Μπαλάφας
Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Μεντιλίμπαρ: «Πιστεύω ξεκάθαρα πως θα είμαστε πρωταθλητές»

Η ηγετική παρουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη ανέβασε στα ύψη την ψυχολογία όλης της ομάδας – Η ομιλία του προπονητή Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και όσα είπαν από πλευράς παικτών Ρέτσος και Ποντένσε.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν
Δύσκολη συνταγή 16.02.26

Η Τούρτα του Προέδρου – Η σκληρή ιστορία ενός παιδιού που αναλαμβάνει να φτιάξει ένα κέικ για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσεΐν

Στα 90s η εννιάχρονη Lamia υποχρεώνεται από το σχολείο της να φτιάξει ένα κέικ γενεθλίων για τον πρόεδρο του Ιράκ, Σαντάμ Χουσεΐν, και συναντά μια σειρά από ζωντανούς χαρακτήρες καθώς ψωνίζει τα επιτρεπόμενα υλικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ρωσία: Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της για τις συνομιλίες στη Γενεύη – Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες
Συμμετέχει ο Ντμιτρίεφ 16.02.26

Διευρυμένη η αντιπροσωπεία της Ρωσίας για τις συνομιλίες στη Γενεύη - Ο Πούτιν έδωσε λεπτομερείς οδηγίες

Ρωσία, Ουκρανία και ΗΠΑ θα πραγματοποιήσουν τον τρίτο γύρο συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου - Ποιος θα ηγείται της ρωσικής αντιπροσωπείας

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»
Ποδόσφαιρο 16.02.26

Βαγγέλης Μαρινάκης σε παίκτες και Μεντιλίμπαρ: «Ξέρουμε να το γυρίσουμε και ξέρουμε πως είμαστε νικητές και πρωταθλητές»

Η ηγετική παρέμβαση του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη: Είμαστε οι καλύτεροι και όλα εξαρτώνται από εμάς – Θέλω πέντε νίκες έως τα πλέι οφ – Τεράστιο πριμ για πρόκριση επί της Λεβερκούζεν και έξτρα μπόνους για το 5Χ5.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

LIVE: Ατρόμητος – Πανσερραϊκός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ατρόμητος – Πανσερραϊκός για την 21η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 6HD.

Σύνταξη
Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ
On Field 16.02.26

Η γάτα, το ποντίκι και η ΚΕΔ

Προκαλεί ερωτηματικά ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά έχει ανάγκη να κάνει διαρροές για να εκφράσει απόψεις για αποφάσεις διαιτητών. Τι φοβούνται και δεν τις διαψεύδουν, αν δεν ισχύουν;

Βάιος Μπαλάφας
Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά
Φόβος 16.02.26

Ο σεναριογράφος του «Pulp Fiction» αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την τεχνητή νοημοσύνη, όσο το Χόλιγουντ αγωνιά

Ο Ρότζερ Άβαρι σεναριογράφος του «Pulp Fiction» δήλωσε ότι δεν έβρισκε τον τρόπο να δημιουργήσει ταινίες με τα παραδοσιακά μέσα, μέχρι που άνοιξε τη δική του εταιρεία παραγωγής βασισμένης σε ΑΙ εργαλεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιράν: Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»
Δηλώσεις Μπαγαΐ 16.02.26

Η Τεχεράνη πιστεύει ότι η θέση των ΗΠΑ στο ζήτημα των πυρηνικών έχει γίνει πιο «ρεαλιστική»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν διεξάγουν γυμνάσια στα Στενά του Ορμούζ - Ο υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί βρίσκεται στη Γενεύη για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Σύνταξη
