Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα στους 44 που παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και λογιστές
Αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά
Ποινική δίωξη για κακουργήματα, ασκήθηκε σε βάρος των 44 συλληφθέντων οι οποίοι φέρονται να διέπρατταν απάτες και κλοπές σε βάρος πολιτών, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, λογιστές ή τους δημόσιους λειτουργούς, αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.
Τα αδικήματα για τα οποία διώκονται είναι:
- Εγκληματική οργάνωση
- Απάτη
- Απάτη με υπολογιστή
- Κακουργηματική πλαστογραφία
- Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Επιπλέον σε έναν ανήλικο αποδόθηκε η κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό κακουργήματος.
Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.
