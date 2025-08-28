ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό
Πρόκειται για γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στη περιοχή του Βαρδάρη
- Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση με τίτλο «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων» στο περιθώριο των παράλληλων δράσεων της ΔΕΘ
- Μοναδικό σκηνικό στη Μύκονο: Πελαργοί «σκίζουν» τους ουρανούς πάνω από το Νησί των Ανέμων
- Σε ποιο μεγάλο δυτικό κράτος περισσότερα από 2.000 παιδιά κοιμούνται στους δρόμους
- «Απίστευτα παράξενος» δεινόσαυρος από το Μαρόκο ήταν καλυμμένος με ακίδες
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.
Ένα απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στον Βαρδάρη ήταν αυτό που δημιούργησε τον συναγερμό στις Αρχές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εστάλη στην υπηρεσία email το οποίο προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ δυτικής Θεσσαλονίκης επί της οδού Αισώπου.
Στο σημείο, σύμφωνα με το thestival, έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικού Μηχανισμού. Το κτήριο έχει εκκενωθεί.
- ΔΕΔΔΗΕ: Εκκενώθηκαν γραφεία στη Θεσσαλονίκη μετά από απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό
- Παναθηναϊκός: Ανταλλαγές εγγράφων για Ταμπόρδα, φήμες για Τετέι
- Αγοράκι μαθαίνει ότι το Τραμπ είναι υπαρκτό πρόσωπο… και δυσκολεύεται να το διαχειριστεί
- Κίεβο: Αντιδράσεις για την επίθεση της Ρωσίας, χτυπήθηκαν κτίρια της ΕΕ και του Βρετανικού Συμβουλίου
- Καστοριά: Πώς συνέβη το τροχαίο με τους δύο 16χρονους νεκρούς – «Όλοι είμαστε συγκλονισμένοι»
- ΕΣΕΕ – Θερινές εκπτώσεις: Μόνο 1 στις 10 επιχειρήσεις είχε θετικό πρόσημο – Χάθηκε το στοίχημα λέει ο Καφούνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις