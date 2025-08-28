Συναγερμός σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη.

Ένα απειλητικό email για εκρηκτικό μηχανισμό στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ στον Βαρδάρη ήταν αυτό που δημιούργησε τον συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εστάλη στην υπηρεσία email το οποίο προειδοποιούσε για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ δυτικής Θεσσαλονίκης επί της οδού Αισώπου.

Στο σημείο, σύμφωνα με το thestival, έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛΑΣ καθώς και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικού Μηχανισμού. Το κτήριο έχει εκκενωθεί.