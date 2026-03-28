Βενιζέλος: Η υποκλοπή του κύρους των θεσμών ο απολογισμός της 7ετίας Μητσοτάκη

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας συγκεντρωτική και μονοπρόσωπη τη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος από το βήμα του 4ου συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που πραγματοποιείται στο γήπεδο του Tae Kwon Do στο Φάληρο.

Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος, συνεχάρη αρχικώς στην ομιλία του τον κ. Ανδρουλάκη για τη χθεσινή ομιλία του και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο αποτύπωμα που άφησε στο κόμμα η περίοδος της οικονομικής κρίσης.

«Το ΠΑΣΟΚ υφίσταται τις ασυμμετρίες που προκάλεσε η δεκαετία της οικονομικής κρίσης. Επειδή ανέλαβε δυσανάλογο βάρος, μόνο του στην αρχή», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να είναι υπερήφανο για το επίτευγμα αυτό. Δεν ψάχνουν μια εναλλακτική απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά λύση απέναντι στα προβλήματα της χώρας. Τα πράγματα είναι πολύπλοκα και επικίνδυνα που κανείς πρωθυπουργός δεν μπορεί να επιβάλλει τα προβλήματά του στη χώρα», υπογράμμισε ο κ. Βενιζέλος.

«Όλα έχουν ρευστοποιηθεί. Αρχίζοντας από την ίδια τη Δύση. Η κρίση της δυτικής ταυτότητας, είναι κρίση της φιλελεύθερης δημοκρατίας», συμπλήρωσε.

«Πολλοί περιέγραψαν την οικονομική κρίση ως συμπίεση του ελατηρίου. Σήμερα επτά χρόνια μετά από το 2019, μετά το επίσημο τέλος των μνημονίων και την εκλογική νίκη της ΝΔ και τη στρατηγική ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, πού βρίσκεται η Ελλάδα; Η υποτιθέμενη επιστροφή στην κανονικότητα, αποκαταστάθηκαν οι αδικίες; Ποιος είναι ο πραγματικός απολογισμός της επταετίας Μητσοτάκη; Η γενικευμένη κρίση των θεσμών και του κράτος Δικαίου. Από το 2021 έως σήμερα επί πέντε ολόκληρα χρόνια κυριαρχούν οι υποκλοπές, έγιναν υποκλοπές των θεσμών. Ήρθαν τα Τέμπη ως τραγικό γεγονός και ως επιχείρηση συγκάλυψης κυβερνητικών ευθυνών. Και μετά ήρθε ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεύτερον: η λειτουργική αδυναμία του κράτους. Που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει περιοδικά και φυσικά φαινόμενα. Η αίσθηση της χαμένης ευκαιρίας. Τέταρτον η προκλητική διόγκωση των ανισοτήτων. Πέμπτον: η Ελλάδα ουραγός σε όλες τις ευρωπαϊκές κατατάξεις, χωρίς προοπτική εκτίναξης», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο κ. Βενιζέλος σε μια εφ’ όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση.

Για την κεντρική πολιτική σκηνή σημείωσε ότι υπάρχουν δύο αφηγήματα. Ένα κυβερνητικό αισιόδοξο και ένα αντιπολιτευτικό που τα βλέπει όλα αρνητικά. Περιέγραψε το ΠΑΣΟΚ ως κόμμα ευθύνης και εξουσίας που θέτει ως στόχο τη νίκη του με τον ρόλο του πρωταγωνιστή των εξελίξεων. «Οι πολίτες δεν είναι αιχμάλωτοι των προηγούμενων πολιτικών τους επιλογών. Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες», τόνισε

Αναφερόμενος στις εσωκομματικές τριβές σχετικά με την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ είπε: «Το ΠΑΣΟΚ οφείλει να διακηρύξει την πολιτική του αυτονομία. Ωστόσο πρέπει να συνοδεύεται από ενότητα, σοβαρότητα, βαρύτητα προσώπων και θέσεων».