Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους

Να καταστήσει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης επιδίωξε κατά την ομιλία του στο συνέδριο του Κινήματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του τέθηκε ο στόχος της πολιτικής αλλαγής, σε μία εμφάνιση κατά την οποία ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη επιχείρησε πρωτευόντως να εμφανιστεί ως ο κύριος αντίπαλος του Κυριάκου Μητσοτάκης.

«Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος αυτής της παράταξης είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Να είστε στην πρώτη γραμμή της μάχης».

Η συγκεκριμένη αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη στο σκάνδαλο των υποκλοπών ήταν από αυτές που ξεχώρισαν κατά την ομιλία του, το βράδυ της Παρασκευής, στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. Κι αυτό γιατί, με φόντο την εσωκομματική αντιπαράθεση για τα σενάρια μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επέλεξε να απαντήσει με αιχμηρό τρόπο στον Χάρη Δούκα.

Ο Νίξον και «οι πατριώτες της φακής»

Ψηλά στην ατζέντα του ιεράρχησε το σκάνδαλο των υποκλοπών, επιχειρώντας να εντείνει το «πρέσινγκ» απέναντι στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Άλλωστε, το μπρα ντε φερ ανακοινώσεων μεταξύ Μαξίμου και Χαριλάου Τρικούπη, που ακολούθησε του συνεδρίου, ήταν ενδεικτικό του κλίματος. Κι όλα αυτά, μόλις λίγες ημέρες πριν τη σύγκρουση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου και τους Θεσμούς.

Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης άσκησε σφοδρή κριτική στο Μέγαρο Μαξίμου, κάνοντας λόγο για «έργο συγκάλυψης στο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων». Ήταν, δε, χαρακτηριστική η επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν διερωτήθηκε με καυστικό ύφος «ποιοι είναι τελικά κ. Μητσοτάκη οι πατριώτες της φακής;». Πρόκειται για λόγια του ίδιου του πρωθυπουργού, τα οποία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφώνησε δύο μάλιστα φορές. Λίγα δευτερόλεπτα προηγουμένως είχε εγκαλέσει την κυβέρνηση για τις δηλώσεις περί «αδιάφορης υπόθεσης».

«Είναι “αδιάφορη υπόθεση” ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας;» δήλωσε.

Με καυστικό, επίσης, τρόπο σχολίασε τη δήλωση του Ταλ Ντίλιαν περί Νίξον. «Μετά την ιστορική δικαστική απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου το απόστημα έσπασε. Οι καταδικασμένοι “ιδιώτες” σάς απειλούν ευθέως. Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του ελληνικού Μαξίμου-gate!» τόνισε.

Κάλεσε, δε, εκ νέου τους υπουργούς, που βρέθηκαν στο στόχαστρο του predator «να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων, να μετρηθούν με τον όρκο τους και να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον».

Η νέα δεξιά του Μητσοτάκη

Μία από τις πιο έντονες εικόνες του συνεδρίου ήταν η στιγμή που οι σύνεδροι του κόμματος φώναζαν το ιστορικό σύνθημα «ο λαός δεν ξεχνά τί σημαίνει δεξιά». Τότε, ο Νίκος Ανδρουλάκης κινήθηκε εκτός επίσημου κειμένου, τονίζοντας ότι «ο λαός ακόμη κι αν ξέχασε (τι σημαίνει δεξιά) πλέον έχει νέα βιώματα και νέες εμπειρίες από τη νέα δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Το κράτος, το «κέντρο» και οι μεταρρυθμίσεις

Χρησιμοποιώντας βαρείς χαρακτηρισμούς, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για «επιτελικό παρακράτος». Κατηγόρησε το Μαξίμου και τη ΝΔ για λογικές «κράτους λάφυρου», ενώ υπογράμμισε ότι «συμπεριφέρονται στους θεσμούς ως εργαλεία εξουσίας που κατοχυρώνουν προνόμια και ασυλίες στους ισχυρούς».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «υλοποιούν ένα οργανωμένο σχέδιο αποδόμησης του κράτους δικαίου». Ειδική αναφορά έκανε και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καταλογίζοντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη «εμπαιγμό».

Η εκτενής αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ τόσο στις υποκλοπές όσο και συνολικά στη λειτουργία των θεσμών και του κράτους δεν ήταν πάντως τυχαία. Άλλωστε, στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι η διαχείριση των σκανδάλων και η λειτουργία των θεσμών από την πλευρά της κυβέρνησης έχουν δημιουργήσει «ρήγμα» ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα και τους κεντρώους ψηφοφόρους. Οι τελευταίοι αποτελούν μία κρίσιμη εκλογική δεξαμενή τόσο για τη ΝΔ όσο και για το ΠΑΣΟΚ, με δεδομένο ότι δείχνουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας.

Ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούκη, παρουσιάζοντας την πρόταση της Παράταξης για τη μεταρρύθμιση του κράτους, μίλησε για «μητέρα όλων των μεταρρυθμίσεων». Σε πρώτο πλάνο έβαλε το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ «Αναστάσιος Πεπονής» με στόχο, όπως ανέφερε, «ένα κράτος αποτελεσματικό, αξιοκρατικό, διαφάνειας και στην υπηρεσία του πολίτη».

Ταυτόχρονα, δεσμεύτηκε για ένα νέο ΑΣΕΠ, που θα επιλέγει όλο το προσωπικό του δημοσίου, ενώ υπεραμύνθηκε ενός αποκεντρωμένου συστήματος αρμοδιοτήτων και πόρων που καθιστά την τοπική αυτοδιοίκηση «πυλώνα του νέου προτύπου διακυβέρνησης».

Συνταγματική αναθεώρηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανήλθε στο μείζον ζήτημα της Συνταγματικής Αναθεώρησης. Ξεκαθάρισε, εμμέσως πλην σαφώς, ότι η αξιωματική αντιπολίτευση εισέρχεται στον διάλογο με σαφές στίγμα και συγκεκριμένο περιεχόμενο. Εξ ου και η αναφορά του στην ανάγκη αναθεώρησης του άρθρου 86 του Συντάγματος και στο νόμο περί ευθύνης υπουργών. «Η Βουλή δεν θα αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη για τα κυβερνητικά στελέχη. Τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων» σημείωσε.

Επιπλέον, πρόταξε την αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τις «προτιμήσεις του εκάστοτε πρωθυπουργού», όπως είπε. Αναφέρθηκε στον έλεγχο του πολιτικού χρήματος αλλά και στην ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης μίας «ισχυρής Εθνική Αρχή Διαφάνειας, που αναλαμβάνει τον πλήρη έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων και των πολιτικών προσώπων». Στο ίδιο μήκος κύματος, δεσμεύτηκε για τη δημιουργία Νέας Διαύγειας, «μιας ενιαίας πλατφόρμας, για όλες τις εισροές και εκροές του δημοσίου χρήματος, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς παραθυράκια».

Ο άλλος δρόμος για την οικονομία

Σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση άσκησε και στον τομέα της οικονομικής πολιτικής. Την κατηγόρησε ότι «έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής λες και είμαστε χώρα της Λατινικής Αμερικής».

Επανέλαβε τη θέση του ΠΑΣΟΚ για τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, την οποία κατ’ επανάληψη αρνείται η κυβέρνηση.

Από το βήμα του 4ου συνεδρίου, ο κ. Ανδρουλάκης επιβεβαίωσε την πρόθεση του κόμματος, εφόσον, γίνει κυβέρνηση, να επιβάλλει έκτακτη φορολόγηση στα κέρδη των τραπεζών.

Επί της ουσίας, ξεδίπλωσε ένα συνολικό αντιπαραθετικό οικονομικό σχέδιο από αυτό της ΝΔ, επιχειρώντας να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα συνεκτικό και εφαρμόσιμο πολιτικό πρόγραμμα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, έδωσε έμφαση στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Μίλησε για την ανάγκη μείωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα, τουλάχιστον για όσο διαρκεί η κρίση. Για τους κτηνοτρόφους και τον αγροτικό κόσμο, επανέλαβε την πρόταση του Κινήματος για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, ενώ υπογράμμισε ότι στρατηγική του κόμματος είναι να δώσει «κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στις ενεργειακές τους κοινότητες για αυτούς και όχι για τους ολιγάρχες».

Συγχρόνως, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας είναι αδιαπραγμάτευτη θέση του ΠΑΣΟΚ. Ακόμη, αναφέρθηκε στην επαναφορά του 13ου μισθού στο δημόσιο. Για τους συνταξιούχους έθεσε σε πρώτο πλάνο τη δημιουργία ενός νέου ΕΚΑΣ που αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

Για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, δήλωσε πως η αξιωματική αντιπολίτευση προτείνει το μέτρο των 120 δόσεων για οφειλές προς το δημόσιο.

Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, δεσμεύτηκε για την επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Το «απευθύνομαι» και οι κοινωνικές συμμαχίες

Οι ξεχωριστές αναφορές του Νίκου Ανδρουλάκη στις διαφορετικές κοινωνικές ομάδες (εργαζόμενοι, δημόσιοι υπάλληλοι, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, χαμηλοσυνταξιούχοι, νέοι κλπ) με τη χαρακτηριστική λέξη «απευθύνομαι» φαίνεται πως είχε, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών του Κινήματος, μία διττή στόχευση. Από τη μία πλευρά, επιδιώκει να απευθυνθεί με αμεσότητα σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, δείχνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένες προγραμματικές προτεραιότητες. Από την άλλη, να οριοθετήσει τις δυνάμεις εκείνες, που θα αποτελέσουν την κοινωνική συμμαχία, την οποία θέλει το ΠΑΣΟΚ να εκπροσωπήσει πολιτικά, προεκλογικά και ως δείγμα κυβερνητικής θέσης.

Όρος επιβίωσης η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Αναφερθείς στις μεγάλες γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις και στον πόλεμο, ο κ. Ανδρουλάκης εκτίμησε ότι υπάρχει μία μεγάλη σύγκρουση δύο τάσεων τη σημερινή εποχή, η τάση του αυταρχισμού από τη μία και η τάση της δημοκρατίας, της ελευθερίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης από την άλλη.

Όπως εξήγησε, την πρώτη εκφράζουν «ανελεύθερα καθεστώτα αλλά και ακροδεξιές πολιτικές δυνάμεις σε πολλές δυτικές χώρες». Την ίδια ώρα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι ξηλώνονται σήμερα όλα όσα εξασφάλιζαν μία ισορροπία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο: Το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα του ανθρώπου και οι περιβαλλοντικές συμφωνίες.

Όλα αυτά που κρατούσαν τον κόσμο σε μια ισορροπία μετά τον όλεθρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σήμερα ξηλώνονται: το διεθνές δίκαιο, τα δικαιώματα του ανθρώπου, οι περιβαλλοντικές συμφωνίες. Κατηγόρησε, δε, τον Ντόναλντ Τραμπ ότι στόχος του είναι η περιθωριοποίηση της Ευρώπης και η απαξίωση των Διεθνών Οργανισμών.

Υπό αυτό το πρίσμα, πρόταξε την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα η Ευρώπη «με περισσότερη ενότητα και περισσότερες κοινές πολιτικές».

Τέλος, κατέστησε σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ στέκεται σταθερά «στην όχθη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είτε πρόκειται για τον πόλεμο στην Ουκρανία, είτε για το τρομοκρατικό χτύπημα στο Ισραήλ, είτε για τη σφαγή στη Γάζα είτε για τη νέα σύρραξη στη Μέση Ανατολή».

Χαρακτήρισε τη στάση του κόμματος «αξιακή», «καρφώνοντας» την ίδια ώρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την αναφορά του μετά την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα ότι «δεν είναι ώρα να συζητήσουμε για τη διεθνή νομιμότητα».