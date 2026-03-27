Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο, το οποίο ήταν κατάμεστο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για συγκάλυψη, τονίζοντας ότι «προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας, όταν μιλάνε για “αδιάφορη” υπόθεση που αφορά “ιδιώτες”. Είναι “αδιάφορη υπόθεση” ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας; Ποιοι είναι τελικά, κ. Μητσοτάκη, οι “πατριώτες της φακής;”» και κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «πατρίδα για εσάς είναι μόνο η καρέκλα της εξουσίας».

«Οι καταδικασμένοι “ιδιώτες” σάς απειλούν», σημείωσε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, και υπογράμμισε ότι οι εμπλεκόμενοι «εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του ελληνικού Μαξίμου-gate».

«Για εμάς είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να λογοδοτήσει το παρακράτος του Μαξίμου και ο πρωθυπουργός που ενορχήστρωσαν όλη αυτήν τη σκοτεινή ιστορία», συμπλήρωσε.

«Εκτός πραγματικότητας» τα σενάρια συγκυβέρνησης

Όσον αφορά στα σενάρια περί συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κάθετος, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο. «Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας», επεσήμανε.

Όπως τόνισε, «στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης».

«Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κυβερνητικό»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως το κόμμα του δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας του στοχεύει στην εργαλειοποίηση της αγανάκτησης των πολιτών, αλλά κυβερνητικό, προσθέτοντας ότι «μαζί θα βάλουμε τελεία στη λεηλασία του δημόσιου πλούτου, στη λεηλασία του κόπου σας. Μαζί θα φτιάξουμε κανόνες και θεσμούς που δεν θα αφήνουν κανέναν ατιμώρητο. Γιατί η ατιμωρησία γεννά και γιγαντώνει τη διαφθορά».

Ζήτησε αλλαγή του άρθρου 86

Όσον αφορά στον λεγόμενο νόμο περί ευθύνης υπουργών (άρθρο 86), ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να αλλαχθεί. «Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση για τους πολιτικούς. Δεν μπορεί οι εξεταστικές επιτροπές να λειτουργούν ως πλυντήρια σοβαρών ευθυνών. Πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος. Η Βουλή δεν θα αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη για τα κυβερνητικά στελέχη. Τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων. Έτσι μόνο θα αποκαταστήσουμε την σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα», είπε χαρακτηριστικά.

Προανήγγειλε, επίσης, την αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, να μπει τέλος στις «σκοτεινές» διαδρομές του πολιτικού χρήματος, με καθαρούς κανόνες και πραγματικό έλεγχο, αλλά και τη δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, για όλες τις εισροές και εκροές του δημοσίου χρήματος, χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια.

Στο οικονομικό πεδίο, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ άσκησε εκ νέου δριμύτατη κριτική στον πρωθυπουργό, σημειώνοντας αρχικά ότι «ο κ. Μητσοτάκης σας είπε ότι όσο μεγαλώνει η οικονομία θα επωφεληθούν όλοι. Σας εξαπάτησε. Ωφελούνται οι ελίτ και τα καρτέλ».

Χάνονται οι όποιες αυξήσεις των μισθών

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, η οποία εξανεμίζει οποιαδήποτε αύξηση μισθού που υλοποιείται, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν εξανεμίσει τις όποιες αυξήσεις στους μισθούς» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από το βήμα του συνεδρίου στο Φάληρο, σημειώνοντας ότι η Eurostat αποκαθήλωσε το αφήγημα του δήθεν οικονομικού θαύματος.

«Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με όρους αγοραστικής δύναμης υποχώρησε το 2025 και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

«Τι περιμένει η κυβέρνηση και δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες;», διερωτήθηκε, και ζήτησε λήψη έκτακτων μέτρων όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Μέτρα για το Δημογραφικό

Σε ό,τι αφορά το Δημογραφικό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το εξής κρίσιμο ερώτημα: «Ποιο είναι όμως το μέλλον του Ελληνισμού, αν δεν αντιμετωπίσουμε τον δημογραφικό κίνδυνο;». Όπως είπε, «η απάντηση δεν μπορεί να είναι η παθητική αποδοχή, οφείλουμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι πολίτες όπου κι αν μένουν στην Ελλάδα έχουν ποιότητα ζωής και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο κοινωνικό κράτος».

«Κανένας Έλληνας δεν πρέπει να αναγκάζεται να αφήσει τον τόπο για να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, είναι ζήτημα εθνικό», προσέθεσε, και υπογράμμισε ότι «η ύπαιθρος δεν είναι το παρελθόν μας, είναι κομμάτι του μέλλοντος μας, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας».

Μέτρα για το Στεγαστικό και τα δάνεια

Μιλώντας και για το Στεγαστικό και τα δάνεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε ότι «με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους».

«Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία και δίνοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και βάζοντας πλαφόν και κριτήρια στην αύξηση του ενοικίου», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τους δανειολήπτες που βλέπουν τα σπίτια τους να κινδυνεύουν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποσχέθηκε άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας «και αυστηρούς κανόνες για να μπει τέλος η ασυδοσία των funds, που αντί να επιλέγουν τη ρύθμιση, επιλέγουν την εξόντωση του δανειολήπτη».

Δέσμευση για 13ο μισθό στο Δημόσιο

Δεσμεύτηκε, παράλληλα, ότι με το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, τονίζοντας ότι «μετά τα μέσα του μήνα αδειάζει το πορτοφόλι των δημοσίων υπαλλήλων». «Αποκαθιστούμε μια αδικία που παραμένει σε εκκρεμότητα», επεσήμανε.

Μέτρα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Απευθύνομαι σε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο που βλέπει το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, τον τόπο του να ερημώνει και τα χρήματα που δικαιούται από την Ευρώπη να καταλήγουν στα χέρια επιτήδειων», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκη, και ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του: