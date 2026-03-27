Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 27 Μαρτίου 2026, 22:20

Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Ευθείες βολές κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την ομιλία του στο 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο γήπεδο του Τάε Κβον Ντο, το οποίο ήταν κατάμεστο.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για συγκάλυψη, τονίζοντας ότι «προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας, όταν μιλάνε για “αδιάφορη” υπόθεση που αφορά “ιδιώτες”. Είναι “αδιάφορη υπόθεση” ότι τέσσερις αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων παγιδεύτηκαν από έναν απόστρατο συνταγματάρχη του Ισραήλ; Τι μήνυμα στέλνετε στις γειτονικές χώρες; Τι μήνυμα στέλνετε στον ελληνικό λαό για την ασφάλεια της χώρας; Ποιοι είναι τελικά, κ. Μητσοτάκη, οι “πατριώτες της φακής;”» και κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «πατρίδα για εσάς είναι μόνο η καρέκλα της εξουσίας».

«Οι καταδικασμένοι “ιδιώτες” σάς απειλούν», σημείωσε, απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, και υπογράμμισε ότι οι εμπλεκόμενοι «εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του ελληνικού Μαξίμου-gate».

«Για εμάς είναι θέμα αρχών, είναι θέμα δημοκρατίας, είναι θέμα αξιοπρέπειας και πάνω απ’ όλα εθνικής ασφάλειας να λογοδοτήσει το παρακράτος του Μαξίμου και ο πρωθυπουργός που ενορχήστρωσαν όλη αυτήν τη σκοτεινή ιστορία», συμπλήρωσε.

«Εκτός πραγματικότητας» τα σενάρια συγκυβέρνησης

Όσον αφορά στα σενάρια περί συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ-ΝΔ, ο κ. Ανδρουλάκης ήταν κάθετος, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο. «Όποιος πιστεύει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που οργάνωσαν την ηθική και πολιτική μου εξόντωση, βρίσκεται εκτός πραγματικότητας», επεσήμανε.

Όπως τόνισε, «στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτό είναι κάτι απλό και αυτονόητο. Στόχος της παράταξης μας είναι να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και σε αυτόν τον αγώνα πρέπει να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις. Από την πρώτη γραμμή της μάχης».

«Δεν είμαστε κόμμα διαμαρτυρίας, αλλά κυβερνητικό»

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε πως το κόμμα του δεν είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας του στοχεύει στην εργαλειοποίηση της αγανάκτησης των πολιτών, αλλά κυβερνητικό, προσθέτοντας ότι «μαζί θα βάλουμε τελεία στη λεηλασία του δημόσιου πλούτου, στη λεηλασία του κόπου σας. Μαζί θα φτιάξουμε κανόνες και θεσμούς που δεν θα αφήνουν κανέναν ατιμώρητο. Γιατί η ατιμωρησία γεννά και γιγαντώνει τη διαφθορά».

Ζήτησε αλλαγή του άρθρου 86

Όσον αφορά στον λεγόμενο νόμο περί ευθύνης υπουργών (άρθρο 86), ο κ. Ανδρουλάκης ζήτησε να αλλαχθεί. «Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετική ποινική μεταχείριση για τους πολιτικούς. Δεν μπορεί οι εξεταστικές επιτροπές να λειτουργούν ως πλυντήρια σοβαρών ευθυνών. Πρέπει να αλλάξουμε το άρθρο 86 του Συντάγματος. Η Βουλή δεν θα αποφασίζει αν θα ασκηθεί δίωξη για τα κυβερνητικά στελέχη. Τέλος η ατιμωρησία των πολιτικών προσώπων. Έτσι μόνο θα αποκαταστήσουμε την σχέση εμπιστοσύνης των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα», είπε χαρακτηριστικά.

Προανήγγειλε, επίσης, την αποσύνδεση της επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης από τον εκάστοτε πρωθυπουργό, να μπει τέλος στις «σκοτεινές» διαδρομές του πολιτικού χρήματος, με καθαρούς κανόνες και πραγματικό έλεγχο, αλλά και τη δημιουργία της Νέας Διαύγειας, μιας ενιαίας πλατφόρμας, για όλες τις εισροές και εκροές του δημοσίου χρήματος, χωρίς εξαιρέσεις και παραθυράκια.

Στο οικονομικό πεδίο, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ άσκησε εκ νέου δριμύτατη κριτική στον πρωθυπουργό, σημειώνοντας αρχικά ότι «ο κ. Μητσοτάκης σας είπε ότι όσο μεγαλώνει η οικονομία θα επωφεληθούν όλοι. Σας εξαπάτησε. Ωφελούνται οι ελίτ και τα καρτέλ».

Χάνονται οι όποιες αυξήσεις των μισθών

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, η οποία εξανεμίζει οποιαδήποτε αύξηση μισθού που υλοποιείται, ο κ. Ανδρουλάκης επεσήμανε ότι «η ακρίβεια και ο πληθωρισμός έχουν εξανεμίσει τις όποιες αυξήσεις στους μισθούς» σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ από το βήμα του συνεδρίου στο Φάληρο, σημειώνοντας ότι η Eurostat αποκαθήλωσε το αφήγημα του δήθεν οικονομικού θαύματος.

«Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Ελλάδας με όρους αγοραστικής δύναμης υποχώρησε το 2025 και βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρώπης», συμπλήρωσε.

«Τι περιμένει η κυβέρνηση και δεν μειώνει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για όσο διαρκεί η κρίση, όπως κάνουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες;», διερωτήθηκε, και ζήτησε λήψη έκτακτων μέτρων όσο διαρκεί η ενεργειακή κρίση.

Μέτρα για το Δημογραφικό

Σε ό,τι αφορά το Δημογραφικό ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε το εξής κρίσιμο ερώτημα: «Ποιο είναι όμως το μέλλον του Ελληνισμού, αν δεν αντιμετωπίσουμε τον δημογραφικό κίνδυνο;». Όπως είπε, «η απάντηση δεν μπορεί να είναι η παθητική αποδοχή, οφείλουμε να εγγυηθούμε ότι όλοι οι πολίτες όπου κι αν μένουν στην Ελλάδα έχουν ποιότητα ζωής και ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στο κοινωνικό κράτος».

«Κανένας Έλληνας δεν πρέπει να αναγκάζεται να αφήσει τον τόπο για να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν είναι μόνο θέμα δικαιοσύνης, είναι ζήτημα εθνικό», προσέθεσε, και υπογράμμισε ότι «η ύπαιθρος δεν είναι το παρελθόν μας, είναι κομμάτι του μέλλοντος μας, είναι κομμάτι του πολιτισμού μας».

Μέτρα για το Στεγαστικό και τα δάνεια

Μιλώντας και για το Στεγαστικό και τα δάνεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποσχέθηκε ότι «με το ΠΑΣΟΚ η στέγαση θα γίνει ξανά δικαίωμα για όλους τους Έλληνες και όχι ακριβό προνόμιο για λίγους».

«Η δική μας κυβέρνηση θα θέσει από τη πρώτη μέρα σε πλήρη εφαρμογή το στεγαστικό μας πρόγραμμα για χαμηλά ενοίκια μέσα από κοινωνικές κατοικίες, αξιοποιώντας τη δημόσια περιουσία και δίνοντας ειδικά φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα και βάζοντας πλαφόν και κριτήρια στην αύξηση του ενοικίου», συμπλήρωσε.

Αναφορικά με τους δανειολήπτες που βλέπουν τα σπίτια τους να κινδυνεύουν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποσχέθηκε άμεση επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας «και αυστηρούς κανόνες για να μπει τέλος η ασυδοσία των funds, που αντί να επιλέγουν τη ρύθμιση, επιλέγουν την εξόντωση του δανειολήπτη».

Δέσμευση για 13ο μισθό στο Δημόσιο

Δεσμεύτηκε, παράλληλα, ότι με το ΠΑΣΟΚ θα επανέλθει ο 13ος μισθός στο Δημόσιο, τονίζοντας ότι «μετά τα μέσα του μήνα αδειάζει το πορτοφόλι των δημοσίων υπαλλήλων». «Αποκαθιστούμε μια αδικία που παραμένει σε εκκρεμότητα», επεσήμανε.

Μέτρα για αγρότες και κτηνοτρόφους

«Απευθύνομαι σε κάθε αγρότη και κτηνοτρόφο που βλέπει το κόστος παραγωγής να εκτοξεύεται, τον τόπο του να ερημώνει και τα χρήματα που δικαιούται από την Ευρώπη να καταλήγουν στα χέρια επιτήδειων», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκη, και ανέπτυξε τις θέσεις του κόμματός του:

  • «Θα προχωρήσουμε σε αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία.
  • Θα δώσουμε κατά προτεραιότητα όρους σύνδεσης στις ενεργειακές τους κοινότητες για να έχουν φθηνό ρεύμα.
  • Θα προχωρήσουμε σε αυστηρούς ελέγχους για τις παράνομες ελληνοποιήσεις και σε ολοκληρωμένο σχέδιο για τη διαχείριση του νερού και την έλλειψη εργατών γης».
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ
ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

ΗΠΑ: Ακυρώνει offshore αιολικά με αντάλλαγμα deal στα ορυκτά καύσιμα

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε; Το μικρό «γλυκό» σνακ που θα βοηθήσει

Κόσμος
Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Πυρά Βανς σε Νετανιάχου: Πούλησες έναν εύκολο πόλεμο στον Τραμπ

Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»

Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
Υποκλοπές 27.03.26

Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»

Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
Επιστολή 27.03.26

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή
Στο Σύνταγμα 27.03.26

Κινητοποιήσεις ενάντια στον πόλεμο και τον ρατσισμό στην Αθήνα – Κάλεσμα ΣΥΡΙΖΑ για συμμετοχή

«Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν αποτελεί απαράδεκτη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, καλώντας στις συγκεντρώσεις

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί
in Confidential 27.03.26

Πάλι από τα μέσα του μήνα χωρίς λεφτά όμως μια μέρα μετά, ψάχνει η ΝΔ με ποιον θα συνεργαστεί ώστε η «κανονικότητα» να συνεχιστεί

Παραμένουν παιδιά ενός κατώτερου θεού όσοι περιμένουν να ζήσουν με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Στα κόμματα επικρατεί αναβρασμός γιατί αγανάκτησε ο λαός

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Τα «μαγειρέματα» με τον Ποινικό Κώδικα, το σκάνδαλο των υποκλοπών και η διάψευση που «φούντωσε» τη συζήτηση

«Ράβει κοστούμι» η κυβέρνηση για αλλαγή του Ποινικού Κώδικα ώστε να μην οδηγηθούν στη φυλακή οι καταδικασθέντες για το σκάνδαλο των υποκλοπών; Κατηγορηματικά «όχι» λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης που επιχειρώντας να κλείσει το θέμα, άνοιξε τη συζήτηση…

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και η προσπάθεια απαξίωσης των λεγομένων του
Πολιτική Γραμματεία 26.03.26

Οι «βόμβες» Ντίλιαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών και το «κουμπί πανικού» στο κυβερνητικό στρατόπεδο

Σφίγγει ο κλοιός μετά τις νέες ευθείες «βολές» από τον Ταλ Ντίλιαν που εκθέτουν ανεπανόρθωτα την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό. Σε θέση άμυνας τα κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να σβήσουν τη «φωτιά» δια της… απαξίωσης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Ο Ολυμπιακός διέλυσε κάθε προηγούμενο ρεκόρ στο ελληνικό ποδόσφαιρο (Πίνακας)

Με 30.273 εισιτήρια ανά παιχνίδια, ο Ολυμπιακός προσπέρασε όλες τις ομάδες (τουλάχιστον) την τελευταία 30ετία αλλά και τον... εαυτό του. Ο αναλυτικός πίνακας με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ δίνει τις απαντήσεις.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
H Μινεσότα στο επίκεντρο των διαδηλώσεων «No Kings»
«Streets of Minneapolis» 27.03.26

ΗΠΑ: «No Kings», Σπρίνγκστιν, Μπαέζ και μαζικές κινητοποιήσεις κατά του Τραμπ με σημείο αναφοράς τη Μινεσότα

Η Μινεσότα γίνεται το κέντρο των διαδηλώσεων «No Kings», με έως 100.000 στο Σεντ Πολ και τον Σπρίνγκστιν να δίνει τον τόνο σε ένα κύμα αντίδρασης κατά Τραμπ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 27.03.26

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα με τις εικονικές εταιρίες και τις απάτες στον ΕΦΚΑ

Οι απολογίες συνεχίζονται και αύριο όποτε αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 15 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων τρεις λογιστές οι οποίοι φέρονται να έχουν αρχηγικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη
Ποδόσφαιρο 27.03.26

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη

LIVE: Ελλάδα – Παραγουάη. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της φιλικής αναμέτρησης Ελλάδα – Παραγουάη. Τηλεοπτικά από τον ALPHA.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό
Μπάσκετ 27.03.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό

LIVE: Παναθηναϊκός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Μονακό για την 34η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν
The Good Life 27.03.26

Η τηλεπερσόνα Κάρολ Ράντζιβιλ – Συνδέεται με τους Κένεντι, το όνομά της βρίσκεται στα αρχεία Έπσταϊν

Οι αγαπημένοι της Κένεντι πέθαναν αλλά εμφανίζονται στο Love Story, το όνομά της περιλαμβάνεται στα αρχεία Έπσταϊν και η ίδια επιστρέφει στο Real Housewives. Τι γνώμη έχει η Ράντζιβιλ για όλα αυτά;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο
Ελλάδα 27.03.26

Παλλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο – Το τροχαίο που προκάλεσε μεθυσμένος οδηγός με τα ανήλικα παιδιά του στο αυτοκίνητο

Έχοντας στο αυτοκίνητο τα δύο του παιδιά, 10 και 12 ετών, 54χρονος οδηγούσε μεθυσμένος και συγκρούστηκε με άλλο όχημα στη λεωφόρο Μαραθώνος στην Παλλήνη.

Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!
Ποδόσφαιρο 27.03.26

Ελλάδα Κ21 – Μάλτα Κ21 5-0: Σαρωτική η Εθνική, έκανε το 6/6!

Η Εθνική Ελπίδων πέρασε… πάνω από τη Μάλτα (5-0), συνεχίζει με το απόλυτο στα προκριματικά του EURO U21 και πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο μεγάλο παιχνίδι με τη Γερμανία. Χατ-τρικ ο Κούτσιας, από ένα γκολ οι Γκούμας και Καλοσκάμης.

Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής
Αναστάτωση 27.03.26

Απίστευτο περιστατικό σε πλοίο για Κρήτη: Γυμνός άνδρας φέρεται να εισέβαλε σε καμπίνα μαθητριών σχολικής εκδρομής

Ο άντρας φέρεται να βγήκε γυμνός από την καμπίνα του και να κατευθύνθηκε σε καμπίνα όπου διέμεναν τέσσερις μαθήτριες του 1ου ΕΠΑΛ Αχαρνών.

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα
Κόσμος 27.03.26

Εγκαταλείπει το Διεθνές Δίκαιο η Ευρώπη; – Η επιλογή του δρόμου προς τη μεγάλη βαρβαρότητα

Η κανονικοποίηση του πολέμου δεν απαιτεί την κατάργηση του διεθνούς δικαίου, αλλά την επείγουσα ανανέωσή του - και η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026
