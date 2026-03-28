Συνέδριο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το πανηγυρικό κλίμα και η θερμή αγκαλιά Ανδρουλάκη-Δούκα
Πολιτική Γραμματεία 28 Μαρτίου 2026, 09:00

Με σημαίες, συνθήματα και το «Καλημέρα Ήλιε» να αντηχεί στο στάδιο Τάε Κβο Ντο, ξεκίνησαν το βράδυ της Παρασκευής οι εργασίες του 4ου τακτικού συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ σε πανηγυρικό κλίμα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ήταν λίγο πριν τις οκτώ το βράδυ της Παρασκευής όταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μπήκε στο στάδιο του Τάε Κβο Ντο. Το κλίμα ήταν πανηγυρικό και η ώρα που ξεκίνησε ήταν «ώρα ΠΑΣΟΚ». Με άσπρες και πράσινες σημαίες στα χέρια – στις οποίες δέσποζε ο πράσινος ήλιος – τα μέλη και οι φίλοι του κόμματος υποδέχθηκαν τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Οι κόρνες συνόδευαν το σύνθημα «νάτος, νάτος ο πρωθυπουργός».

Την ώρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε στο βήμα όλο το στάδιο τραγουδούσε το «Καλημέρα Ήλιε» του Μάνου Λοϊζου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο φακός απαθανάτισε τον Νίκο Ανδρουλάκη να τραγουδά και ο ίδιος μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν ξεκινήσει την ομιλία του.

Στην πρώτη σειρά κάθονταν όλες οι γενιές και τα ιστορικά στελέχη του κόμματος. Γιώργος Παπανδρέρου και Ευάγγελος Βενιζέλος κάθονταν δίπλα-δίπλα. Απόστολος Κακλαμάνης, Κώστας Λαλιώτης, Τάσος Γιαννίτσης και πολλοί ακόμη τράβηξαν τα φλας των φωτογραφικών φακών, που κατέγραφαν καρέ-καρέ τις χειραψίες, τα χαμόγελα και τα πηγαδάκια μπροστά από την κεντρική εξέδρα.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που σχολίασαν τη θερμή αγκαλιά του Νίκου Ανδρουλάκη και του Χάρη Δούκα. Βέβαια, δεν πέρασε απαρατήρητη η… μπλε γραβάτα του Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Ανδρέα Σπυρόπουλου, για την οποία μάλιστα δέχθηκε πειράγματα από στελέχη του κόμματος.

Όλα τα στελέχη της ηγεσίας ήταν παρόντα. Κώστας Τσουκαλάς, Δημήτρης Μάντζος, Παναγιώτης Δουδωνής, Λευτέρης Καρχιμάκης, Μιλένα Αποστολάκη, Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Παύλος Χρηστίδης, Πάρις Κουκουλόπουλος, Γιάννης Κουτσούκος, Νίκος Σαλαγιάννης, Ηρακλής Δρούλιας και φυσικά το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας όπως και τα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης και των μαζικών φορέων. Σημειωτέον ότι στην πρώτη σειρά βρέθηκε, επίσης, ο πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης, ενώ το «παρών» έδωσαν τα μέλη της επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.

Ο Κώστας Σκρέκας εκπροσώπησε τη Νέα Δημοκρατία. Τον ΣΥΡΙΖΑ εκπροσώπησε ο Διονύσης Καλαματιανός, ενώ το ΚΚΕ ο Γιώργος Λαμπρούλης, τη Νέα Αριστερά ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, ο Βασίλης Σίμος.

Το βίντεο του συνεδρίου

Λίγο πριν ανέβει στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης τα φώτα του σταδίου έσβησαν. Το φως από τα κινητά ξεχώριζε στη μεγάλη σκοτεινή αίθουσα όταν στον προτζέκτορα της ειδικά διαμορφωμένης εξέδρας προβλήθηκε το βίντεο του 4ου συνεδρίου. Ιστορική αναδρομή, Ανδρέας Παπανδρέου, οι κυβερνήσεις και οι αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ. Το βίντεο αποτύπωνε κρίσιμες ιστορικές στιγμές της πορείας του Κινήματος, ενώ παρουσίαζε τις μελανές στιγμές της κυβέρνησης της ΝΔ (ΟΠΕΚΕΠΕ, ακρίβεια, υποκλοπές, φυσικές καταστροφές, αγροτικό). Σε πρώτο πλάνο ο στόχος της πολιτικής αλλαγής και το σύνθημα του συνεδρίου μέσα από προσωπικές αναφορές ανθρώπων «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε».

Η συγκίνηση Βαρδακαστάνη

Ο Γραμματέας της ΚΟΕΣ, Γιάννης Βαρδακαστάνης πραγματοποίησε την ομιλία του εμφανώς συγκινημένος. Μάλιστα ευχαρίστησε τον Νίκο Ανδρουλάκη για την εμπιστοσύνη του, λέγοντας ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της πολιτικής του πορείας. Ο ίδιος μίλησε για «ένα συνέδριο-βατήρας, μία δυναμική αφετηρία για τη μεγάλη πανστρατιά της δημοκρατικής παράταξης».

Η αναφορά Σκανδαλίδη στον Ανδρέα Παπανδρέου

Ο πρόεδρος του Συνεδρίου, Κώστας Σκανδαλίδης χαρακτήρισε «ιστορική στιγμή την αναγέννηση του ΠΑΣΟΚ», σημειώνοντας ότι είναι «απαρέγκλιτη προϋπόθεση» για να μπει η Ελλάδα σε διαφορετική τροχιά. Μεταξύ άλλων, ξεχώρισε η αναφορά που έκανε στον Ανδρέα Παπανδρέου. Υπενθύμισε τη φράση του ιδρυτή της Παράταξης ότι «το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα».

«Δεν χρησιμοποίησε τυχαία τον ενεστώτα διάρκειας. Θεωρούσε το ταξίδι στο χρόνο του ΠΑΣΟΚ ατελεύτητο και στον παρελθόντα και στον παρόντα και στον μέλλοντα χρόνο. Γι’ αυτό κατά κόρον η λέξη που χρησιμοποιούμε είναι η αναγέννηση…», σημείωσε με νόημα.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου

Το συνέδριο πρόκειται να συνεχιστεί το Σάββατο από τις 9:00 π.μ. έως τις 10:00 μ.μ. Το πρόγραμμα του κόμματος αναμένεται να παρουσιάσει ο Λευτέρης Καρχιμάκης, συντονιστής του προγράμματος. Τις αλλαγές ως προς τη λειτουργία των οργανώσεων και τις νέες καταστατικές προβλέψεις πρόκειται να παρουσιάσει ο επικεφαλής του οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας. Θα ακολουθήσει ο Δημήτρης Μάντζος, ο οποίος θα παρουσιάσει την Εθνική Στρατηγική» του κόμματος.

Οι εργασίες του συνεδρίου περιλαμβάνουν, επίσης, θεματικές συζητήσεις για την οικονομία, την εξωτερική πολιτική, την εργασία και τις κοινωνικές πολιτικές.

Στις 12:30 μ.μ., αναμένεται να μιλήσει ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ενώ θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Ευάγγελου Βενιζέλου.

Από τις 10:00 π.μ., θα ξεκινήσουν τα λεγόμενα τραπέζια διαλόγου. Η πρώτη θεματική συζήτηση αφορά την Ομογένεια και έχει τίτλο «Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα». Συντονίζει ο γραμματέας του Τομέα Απόδημου Ελληνισμού, Γιώργος Νικητιάδης.

Στις 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί συζήτηση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση με συντονιστή τον Παναγιώτη Δουδωνή.

Στις 2:00 μ.μ. η θεματική συζήτηση έχει τίτλο «Άμυνα και εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια» με συντονιστές τον τομεάρχη Εξωτερικών, Δημήτρη Μάντζο και τον Τομεάρχη Άμυνας, Μιχάλη Κατρίνη.

Στις 12:00 μ.μ. το τραπέζι διαλόγου αφορά τις αλλαγές στο χώρο της εργασίας. Έχει τίτλο «Εργασία και Δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain. Συντονίζουν ο Παύλος Χρηστίδης και η Κατερίνα Καζάνη.

Στις 2:00 μ.μ, ξεχωρίζει η θεματική συζήτηση για τη διεύρυνση με συντονιστή τον Κώστα Σκανδαλίδη. Στις 4.00 μ.μ. το θεματικό τραπέζι έχει ως θέμα τις κοινωνικές προτεραιότητες και τιτλοφορείται «η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση». Συντονίζει ο Ιωάννης Τσίμαρης.

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα των θεματικών συζητήσεων:

Αίθουσα Προθερμαντηρίου

11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

· Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

· Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

· Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

· Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια

Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας

· Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College

· Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης

· Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

· Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.

· Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

· Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής και Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου και Δικαίου της Ενέργειας, Παν. Πειραιά

· Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.

Αίθουσα 15

10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα

Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

· Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

· Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο

· Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

· Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

12:00 Εργασία και Δικαιώματα στην ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain

Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

· Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας  ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

· Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

· Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας

· Κουλούρης Βασίλης, Γραμματέας του Δικτύου ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις και των οικογενειών τους

Ενότητα 1η:

· Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών – Βουλευτής

· Μαλαγαρδή Αθηνά, Δρ. Εργατικού Δικαίου, πρ. Εθνικό Ανώτερο Στέλεχος ILO

· Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Ενότητα 2η:

· Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ

· Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής  – μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)

· Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών – Elsa Greece

· Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στην πορεία προς τις εκλογές

Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός

· Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος

· Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

· Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην  Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας

16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση

Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

· Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

· Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

· Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής

· Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)

· Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

· Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ρήτρα διαφυγής: Χωρίς δημοσιονομική χαλάρωση η Ευρώπη – Τι σημαίνει για Ελλάδα και μέτρα στήριξης

Ώρα για φως και ευεξία: Πώς η αλλαγή ώρας μας φτιάχνει τη διάθεση

Κόσμος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ

Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παρέμβαση εν μέσω σφοδρών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στον Μητσοτάκη, ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Νέος κύκλος επισκέψεων Γεραπετρίτη στη Λιβύη: Οι δύσκολες ισορροπίες και οι στόχοι της Αθήνας
Διπλωματία 28.03.26

Πρώτη επίσκεψη Γεραπετρίτη το Σάββατο στη Βεγγάζη και θα ακολουθήσει δεύτερο ταξίδι στην Τρίπολη την 1η Απριλίου. «Αγκάθι» παραμένει το θέμα των θαλασσίων ζωνών.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ανδρουλάκης στο Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: «Εκβιάζουν δημοσίως τον “Νίξον” του Μαξίμου-gate» – Καμία συγκυβέρνηση με ΝΔ
Οι δεσμεύσεις του 27.03.26

Μύδρους κατά της κυβέρνησης για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε ο Ν. Ανδρουλάκης, που παράλληλα ανέλυσε τις δεσμεύσεις του για την ακρίβεια, το Δημογραφικό και το Στεγαστικό, ενώ απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο συγκυβέρνησης με τη ΝΔ.

Κ. Καραμανλής: «Να σβήσει το δυνατό γρηγορότερα η φωτιά που απειλεί τη Μέση Ανατολή και τον κόσμο»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

«Η σύγκρουση στο Ιράν οδηγεί ήδη σε πρωτόγνωρα επίπεδα τις τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο οποίος ευχήθηκε «να επικρατήσει η λογική», μιλώντας σε εκδήλωση με την ιδιότητα του προέδρου της Syndea – Συνεταιριστικής Ασφαλιστικής.

Γιάννης Μπασκάκης
Ο φόβος νέων αποκαλύψεων για τις υποκλοπές στοιχειώνει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Πολλά «γαλάζια» στελέχη θεωρούν ότι τα πράγματα είναι πλέον σοβαρά για την κυβέρνηση. Σε κατ' ιδίαν συζητήσεις, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν πως αν υπάρξουν και νέες αποκαλύψεις για τις υποκλοπές, τότε μαζί με άλλες υποθέσεις, θα διαμορφώσουν ένα κλίμα εξαιρετικά αρνητικό για το Μαξίμου. 

Γιάννης Μπασκάκης
Δένδιας σε εφοπλιστές: Οι Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται δωρεές, το υστέρημα του φορολογούμενου δεν καλύπτει τα πάντα
Διπλωματία 27.03.26

Ο Νίκος Δένδιας κάλεσε τους εφοπλιστές να συνδράμουν με δωρεές τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ την ίδια στιγμή επανέλαβε την ανάγκη για αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις με το βλέμμα στη νέα εποχή.

Νικητιάδης: Η ΝΔ έκανε το κράτος μαγαζί απευθείας αναθέσεων και «ημετέρων»
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Από τις υποσχέσεις του 2019 για «κανονικό κράτος», η ΝΔ κατέληξε «να στήσει ένα βαθιά κομματικό κράτος, όπου το δημόσιο χρήμα υπηρετεί με το αζημίωτο τις ανάγκες του 'γαλάζιου' κομματικού της μηχανισμού», λέει ο Γιώργος Νικητιάδης

Ερώτηση ΕΟ ΚΚΕ για το εμπόριο και τη χρήση κατασκοπευτικών λογισμικών με βάση την «συγκάλυψη της κυβέρνησης»
Υποκλοπές 27.03.26

Τις «αποκαλυπτικές» δηλώσεις του ιδρυτή της Intellexa, Ταλ Ντίλιαν, στο MEGA, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ, σημειώνοντας πως ομολόγησε ότι παρέχει το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator «αποκλειστικά σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου»

Κόντρα σε συγγενείς και επιζήσαντες ο Φλωρίδης υπερασπίζεται την αίθουσα της δίκης των Τεμπών
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ο υπουργός Δικαιοσύνης προανήγγειλε ελέγχους της ΕΛ.ΑΣ. για την είσοδο στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών. «Την Τετάρτη θα μπουν στην αίθουσα όσοι ο νόμος ορίζει ότι πρέπει να μπουν», είπε

Σάντσεθ σε Ανδρουλάκη: Το ΠΑΣΟΚ κόμμα που μπορεί να κάνει τη διαφορά – Χρειαζόμαστε προοδευτικά κόμματα στην κυβέρνηση
Επιστολή 27.03.26

«Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα με διεθνιστική παράδοση και διαθέτει μια σημαντική ιστορική πορεία για το προοδευτικό κίνημα στην Ευρώπη και παγκοσμίως», τόνισε ο Ισπανός πρωθυπουργός στην επιστολή του στον Νίκο Ανδρουλάκη

Συνέδριο ΠΑΣΟΚ: Το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» κατά Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

Ξεκινάει στις έξι το απόγευμα το 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει το «πολιτικό μανιφέστο της αλλαγής» - Το σημείο «13» της Εθνικής Στρατηγικής και το κλίμα εξομάλυνσης με στόχο την ενότητα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Αντιπολιτευτικά πυρά για την ακρίβεια και την «ανεπαρκή» αύξηση του κατώτατου μισθού
Πολιτική Γραμματεία 27.03.26

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ επιτίθενται στην κυβέρνηση για την «ανεπαρκή», όπως τη χαρακτηρίζουν, αύξηση του κατώτατου μισθού. «Ένας στους πέντε εργαζόμενους πρέπει να ζήσει με 770 ευρώ»

Όταν η Chanel φώτισε τα πουκάμισα Charvet, ένα από το καλύτερα κρυμμένα μυστικά του Παρισιού
Chemisier 28.03.26

Το κατάστημα της Place Vendôme από το 1938 δε διαθέτει e-shop, ωστόσο βγήκε στο προσκήνιο χάρη στη συνεργασία του με τη Chanel και τα πουκάμισά του από 400 ευρώ που γοήτευσαν τους Κένεντι, Μπωντλαίρ, Ντενέβ.

Έφη Αλεβίζου
Ηλεία: Βίντεο-ντοκουμέντο ρίχνει φως στη σοκαριστική υπόθεση του Σάκη Γκολφίνου που κάηκε ζωντανός
Στην Ηλεία 28.03.26

Βίντεο δείχνει το αυτοκίνητο που ακολουθεί τον Σάκη Γκολφίνο στην Ηλεία και αμέσως μετά φεύγει την ώρα που ξεσπά η πυρκαγιά που τον καίει ζωντανό - Το «Φως στο Τούνελ» ανασυνθέτει το μυστήριο

Χούλιο Ενσίσο: Το καμάρι του Κααγκουαζού και η ελπίδα της Παραγουάης (vids)
Ποδόσφαιρο 28.03.26

«Το κόσμημα», όπως αποκαλείται ο Χούλιο Ενσίσο που «έλαμψε» (και) στο Καραϊσκάκη κόντρα στην Εθνική μας, το ξεπέταγμα στα 15 του χρόνια, η Μπράιτον, το Στρασβούργο και το Μουντιάλ που έρχεται

Γιώργος Νοικοκύρης
Ομιλία Ανδρουλάκη στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Πολιτική αλλαγή, «πόλεμος» ενάντια στη δεξιά και «καρφιά» στους εσωκομματικούς αντιπάλους
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Η στρατηγική της πολιτικής αλλαγής, το «καρφί» σε Δούκα, το δριμύ «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ για τις υποκλοπές και οι έντονες δόσεις αντιδεξιάς ρητορικής «σφράγισαν» την εισηγητική ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο 4ο τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Σπύρος Σκούρας, ο Έλληνας με το φτωχό υπόβαθρο που κατέκτησε το Χόλιγουντ του 20ού αιώνα
Πώς ξεκίνησε 28.03.26

Από βοσκόπουλο στην Ηλεία, ο Σπύρος Σκούρας έφτασε να γίνει ένα από τα λαμπρότερα ονόματα στον αμερικανικό κινηματογράφο - Πώς ο Σπύρος και τα αδέλφια του έφτασαν στα σαλόνια του Χόλιγουντ

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Οι Χούθι επιβεβαίωσαν ότι εκτόξευσαν πύραυλο προς το Ισραήλ – Επίθεση με drone σε λιμάνι του Ομάν
Διευρύνεται ο πόλεμος 28.03.26 Upd: 09:28

Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα λέει τώρα ο Τραμπ - Ο πυρηνικός σταθμός Μπουσέρ χτυπήθηκε για τρίτη φορά, με το Ιράν να υπόσχεται ότι θα απαντήσει - Το Ισραήλ λέει ότι δέχτηκε επίθεση από τους Χούθι της Υεμένης - Όλες οι εξελίξεις στο in

Η «Ιθάκη» στη Λαμία, ο Τσίπρας στην επίθεση – Πυρά σε Μητσοτάκη για σκάνδαλα, οικονομία – Στην ώρα του το νέο κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 28.03.26

Παρέμβαση εν μέσω σφοδρών διεργασιών στον προοδευτικό χώρο, εφ’ όλης της ύλης επίθεση στον Μητσοτάκη, ανοίγει τα χαρτιά του ο πρώην πρωθυπουργός.

Σωτήρης Μπολάκης
Τριπλή «βόμβα» στις τιμές των προϊόντων
Ακρίβεια 28.03.26

Τα ακριβότερα μεταφορικά κόστη, η επιδημία της ευλογιάς αλλά και του αφθώδους πυρετού συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για την εικόνα της εγχώριας αγοράς

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

