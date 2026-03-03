view
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
03 Μαρτίου 2026
Κύπρος: Η Γαλλία στέλνει φρεγάτα και αντιπυραυλικά συστήματα

Η Κύπρος είναι σε επαφή με ηγέτες ευρωπαϊκών κρατών μετά την επίθεση με drones σε βρετανικές βάσεις

Σύνταξη
Αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στέλνει στην Κύπρο η Γαλλία για ενίσχυση της άμυνάς της, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, μετά τα τελευταία γεγονότα.

Οι πληροφορίες του ΚΥΠΕ αναφέρουν πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έλαβε σχετική ενημέρωση τα ξημερώματα της Τρίτης από τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, με τον οποίο είχε τη Δευτέρα δυο τηλεφωνικές επικοινωνίες, κατά τις οποίες υπέβαλε σχετικό αίτημα.

Και δεύτερη φρεγάτα

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Πρόεδρος Μακρόν ενημέρωσε τον Κύπριο ομόλογό του πως η χώρα του στέλνει στο νησί αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone καθώς και μια φρεγάτα, ενώ θα αποστείλει προσεχώς και δεύτερη φρεγάτα.

Αίτημα για την αποστολή φρεγάτας στην Κύπρο διατύπωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και προς τον Γερμανό Κάγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν τη Δευτέρα, με τον κ. Μερτς να ανταποκρίνεται θετικά και αναμένεται άμεσα η σχετική απόφαση της γερμανικής Κυβέρνησης.

Ενέργεια
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Κόσμος
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στον πόλεμο

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
InShorts 03.03.26

Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού

Στο κινητό του ο Γεωργιανός είχε φωτογραφίες του αεροπλανοφόρου «USS Geralnd Ford» καθώς και άλλων πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών που βρίσκονταν τις τελευταίες ημέρες στη ναυτική βάση στη Σούδα

Σύνταξη
Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων – Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου [βίντεο]
28.02.26
Δείτε βίντεο 28.02.26 Upd: 19:22

Ντουμπάι: Ισχυρή έκρηξη σε συγκρότημα ξενοδοχείων - Αναφορές για υπολείμματα αναχαιτισμένου πυραύλου

Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, η έκρηξη προκλήθηκε πιθανότατα από την πτώση υπολειμμάτων αναχαιτισμένου πυραύλου, στο πλαίσιο της ευρύτερης κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας
28.02.26
Ένταση 28.02.26

Μεγάλη συγκέντρωση για τα Τέμπη στη Θεσσαλονίκη – Επεισόδια κατά τη διάρκεια της πορείας

Η κατάσταση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι εκρηκτική - Είχε προηγηθεί μεγάλη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη με τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο
27.02.26
«Περίμενα ότι...» 27.02.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη Λέρο: Όταν ο πατέρας χτυπούσε τον γιο του πριν από ένα χρόνο

Ο 18χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι και στη συνέχεια ο πατέρας του έρχεται και τον χτυπάει στο πρόσωπο, με τον γιο του να προσπαθεί να αποφύγει τα χτυπήματα.

Σύνταξη
Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια
27.02.26
«Είχαν φασαρίες» 27.02.26

Λέρος: Θύμα κακοποίησης ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του – Η καταγγελία στο Χαμόγελο του Παιδιού πριν 5 χρόνια

Όπως αναφέρει το Χαμόγελο του Παιδιού είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια - Σοκάρει η ομολογία του 18χρονου

Σύνταξη
Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»
27.02.26
Συγκλονίζει 27.02.26

Τέμπη: Η μητέρα του μηχανοδηγού σπάει τη σιωπή της – «Το παιδί μου λοιδορήθηκε όσο τίποτε»

Η μητέρα του μηχανοδηγού Σπύρου Βούλγαρη μιλά για πρώτη φορά δημόσια στα αποκαλυπτήρια του μνημείου, στην Καισαριανή, για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Σύνταξη
Πλημμύρες στον Έβρο: Παραμένει στο κόκκινο η περιοχή – Τεράστιες ζημιές, δραματικές ώρες για τους κατοίκους
26.02.26
Τεράστιες ζημιές 26.02.26

Παραμένει στο κόκκινο ο Έβρος - Έφτασε στα 7 μέτρα η στάθμη του νερού, δραματικές ώρες για τους κατοίκους

Εικόνες απόλυτης καταστροφής καταγράφονται στον Έβρο με τη στάθμη του ποταμού να ξεπερνά τα όρια ασφαλείας, αναχώματα να σπάνε και δεκάδες χιλιάδες στρέμματα να έχουν καλυφθεί από νερό.

Σύνταξη
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο
03.03.26
Οικονομία 03.03.26

Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ - Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο

Στη σύσκεψη για την ενέργεια συμμετέχουν ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY – Επιβεβαίωση ΟΤ – Η κατάσταση στην αγορά λόγω Ιράν στη συνάντηση υπό τον υπουργό Παπασταύρου

Σύνταξη
The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα
03.03.26
Media 03.03.26

The Chase: Με ρεκόρ σεζόν ξεκίνησε η εβδομάδα

Το επιτυχημένο παιχνίδι The Chase κέρδισε τους τηλεθεατές τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, σημειώνοντας την υψηλότερη επίδοσή του για τη φετινή σεζόν στο δυναμικό κοινό 18-54.

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο
03.03.26
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Νετανιάχου για τις εξελίξεις σε Κύπρο και Λίβανο

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου - Τι αναφέρουν κυβερνητικές πηγές για την ατζέντα των συνομιλιών

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ
03.03.26
Euroleague 03.03.26

Ολυμπιακός: Επέστρεψε στις προπονήσεις ο Μιλουτίνοφ – Ατομικό για Βεζένκοφ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει του ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να επιστρέφει στις προπονήσεις, ενώ ο Σάσα Βεζένκοφ ακολούθησε ατομικό.

Σύνταξη
Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία
03.03.26
Πλατφόρμα 03.03.26

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Σήμα Διαφορετικότητας» – Πιστοποίηση πολιτικών συμπερίληψης στην εργασία

Η συμμετοχή πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, ενώ το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Σύνταξη
Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς
03.03.26
DNA 03.03.26

Ο γιος του Αλ Πατσίνο είναι σχεδόν 2 ετών – Η βόλτα με την 31χρονη μητέρα του στο Μπέβερλι Χιλς

Η 31χρονη παραγωγός ταινιών και πρώην σύντροφος του Αλ Πατσίνο, Νουρ Αλφαλάχ, με τον μικρό γιο τους για φαγητό στο Μπέβερλι Χιλς, σε μια σπάνια εμφάνισή τους σε κοινή θέα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων
03.03.26
ΠΑΣΟΚ 03.03.26

Ανδρουλάκης: Ζήτημα αποτελεσματικότητας η ενίσχυση των κοινοτικών συμβουλίων

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ προκρίνει την άμεση εκλογή του προέδρου και του συμβουλίου της κοινότητας σε ξεχωριστή κάλπη, ταυτόχρονα με τη θεσμική και οικονομική τους θωράκιση, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic
03.03.26
Ο άλλος πόλεμος 03.03.26

Claude: Εκθρονίζει το ChatGPT μετά την κόντρα με το Πεντάγωνο – Αιμορραγία της OpenAI, αποθέωση της Anthropic

Ηθική, τεχνητή νοημοσύνη και εξοπλισμοί, αυτή είναι η δύσκολη εξίσωση στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης με τα LLMs Claude της Anthropic και Chatgpt της OpenAI να είναι δείκτες αποδοχής και εναντίωσης από τους χρήστες.

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
03.03.26
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Μπορεί να βιώσει η γάτα το πένθος; – Πώς εκφράζει τη βαθιά θλίψη της όταν χάσει το φιλαράκι της
03.03.26
Της λείπει 03.03.26

Πενθεί η γάτα; - Τι φανερώνουν έρευνες

Η γάτα δεν μπορεί να αντιληφθεί τι σημαίνει θάνατος, αλλά βιώνει την απουσία ενός ζώου, που ζούσαν στο ίδιο σπίτι, με το δικό της τρόπο.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη
03.03.26
Culture Live 03.03.26

«Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα»: Όλα όσα ζήσαμε στα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη

Την Κυριακή 1η Μαρτίου πραγματοποιήθηκαν στο Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη τα εγκαίνια της ομαδικής έκθεσης «Έχεις τα χρώματα, έχεις τα πινέλα».

Σύνταξη
Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral
03.03.26
ΕΠΟΣ 03.03.26

Αξίζει το βραβείο Καλύτερου Φίλου: Η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς στη νίκη του Μάικλ Μπι Τζόρνταν στα SAG Awards έγινε viral

Ο Μάικλ Μπι Τζόρνταν έκανε την μεγάλη έκπληξη το βράδυ της Κυριακής στα SAG Awards, κερδίζοντας το βραβείο Α' Ανδρικού ρόλου, ωστόσο η αντίδραση του Τζέσι Πλίμονς ήταν όλα τα λεφτά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
