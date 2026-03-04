Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»

«Η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος καμία στρατιωτική υποστήριξη προς την Κύπρο», δήλωσε την Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι η Γερμανία βρίσκεται σε διαρκή επαφή με την κυπριακή κυβέρνηση και αξιολογεί συνεχώς την κατάσταση.

«Η γερμανική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην Κύπρο. Γνωρίζουμε επίσης ότι φαίνεται να υπήρξε εκεί επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος. Η γερμανική κυβέρνηση βρίσκεται φυσικά σε επαφή με τους εταίρους της στην Κύπρο σχετικά με το θέμα και συμμερίζεται τις προειδοποιήσεις που εξέδωσαν άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι παροτρύνουν τα εμπλεκόμενα μέρη και ιδιαίτερα το Ιράν να μην επεκτείνουν αυτή τη σύγκρουση σε ευρωπαϊκό έδαφος», ανέφερε ο Κορνέλιους.

«Επαρκή τα μέτρα που έχουν ληφθεί» – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το εάν η Γερμανία θα ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών και θα στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο, επισήμανε ότι «η γερμανική κυβέρνηση δεν σχεδιάζει επί του παρόντος καμία στρατιωτική υποστήριξη».

«Πιστεύω», τόνισε, ότι «έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας και της περιφερειακής κάλυψης και της επικράτειας του ΝΑΤΟ».

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο η κατάσταση να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή».

Υπενθυμίζεται ότι, εκτός από την Ελλάδα, η οποία, πρώτη, έσπευσε να αποστείλει στην Κύπρο τις φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» καθώς και τέσσερα F-16, και η Γαλλία αποφάσισε να στείλει αντιπυραυλικά συστήματα, συστήματα anti-drone και μια φρεγάτα στη μεγαλόνησο, ενώ η Βρετανία χρειάστηκε λίγο… περισσότερο χρόνο για να αποφασίσει να στείλει βοήθεια για τις δικές της βάσεις στο νησί.