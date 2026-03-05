newspaper
Πέμπτη 05 Μαρτίου 2026
Σχοινάς: Η Κύπρος να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ – Δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026, 19:50

Σχοινάς: Η Κύπρος να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ – Δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία

«Η Κύπρος είναι το μόνο μη μέλος του ΝΑΤΟ, στην πρώτη γραμμή της γεωπολιτικής αναταραχής», τόνισε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Σύνταξη
Η Κύπρος θα πρέπει να ζητήσει την ένταξη στο ΝΑΤΟ, ως επόμενο βήμα για την ενίσχυση της προοπτικής σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, σύμφωνα με τον πρώην αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος προειδοποίησε την Τετάρτη ότι δεν θα υπάρξει καλύτερη ευκαιρία και θα ήταν πολύ δύσκολο για οποιονδήποτε να αντιταχθεί.

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Επιτροπής έκανε την πρόταση μιλώντας σε συνέδριο που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, υπό την αιγίδα του Κυπριακού Συμβουλίου της Προεδρίας της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, νυν διακεκριμένος εταίρος του αμερικανικού Think Tank Atlantic Council, σημείωσε τα εξής: «Νομίζω ότι η Κύπρος προσφέρει ένα τρομερό παράδειγμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η Κύπρος δείχνει ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα μείνει ποτέ μόνο του απέναντι σε απειλές».

«Φανταστική ευκαιρία που θα ενίσχυε τις πιθανότητες επίλυσης του Κυπριακού»

«Η Κύπρος προσφέρει ένα φανταστικό παράδειγμα για το πώς θα μοιάζει μια μελλοντική Ευρώπη άμυνας: όταν ένας από εμάς, η οικογένεια, χρειάζεται τους άλλους, οι άλλοι θα είναι εκεί», δήλωσε, σημειώνοντας ότι «πιθανώς υπάρχει κάτι άλλο που θα μπορούσε να κάνει η Κύπρος – και εδώ, θέλω να είμαι πολύ σαφής ότι μιλώ με βάση την προσωπική μου ιδιότητα, δεν εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν εκπροσωπώ την ελληνική κυβέρνηση, αλλά ως φίλος της Κύπρου θα ήθελα να προτείνω ένα επόμενο βήμα που θα ενίσχυε σημαντικά την προοπτική σταθερότητας στη Νότια Ευρώπη. Νομίζω ότι αυτός είναι ίσως ο καλύτερος δυνατός σύνδεσμος που θα είχε ποτέ η Κύπρος, για να ζητήσει, επίσημα και επειγόντως, την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ».

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «αυτή είναι η στιγμή», ενώ πρόσθεσε ότι «η Κύπρος είναι το μόνο μη μέλος του ΝΑΤΟ, στην πρώτη γραμμή της γεωπολιτικής αναταραχής. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αλλά η Κύπρος δεν είναι. Επομένως, εκτός από την ευρωπαϊκή προσφορά άμυνας, ασφάλειας, αλληλεγγύης και σταθερότητας στη Δημοκρατία, νομίζω ότι αυτή η στιγμή είναι μια εξαιρετική πολιτική ευκαιρία για τη Δημοκρατία να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ. Και ειλικρινά, δεν βλέπω ποιος θα μπορούσε να έχει αντίρρηση σε αυτή την κίνηση».

«Αυτή θα ήταν μια φανταστική ευκαιρία να οδηγήσουμε το ΝΑΤΟ μισή ώρα μακριά από τη Βηρυτό, να φέρουμε το ΝΑΤΟ στην πρώτη γραμμή του γεωπολιτικού διχασμού, και επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω με αυτό: Νομίζω ότι αυτή θα ήταν επίσης μια φανταστική ευκαιρία που θα ενίσχυε τις πιθανότητες επίλυσης του Κυπριακού», σημείωσε ο κ. Σχοινάς, καταλήγοντας: «Με την Τουρκία να είναι ήδη μέλος του ΝΑΤΟ, όπως συμβαίνει και με την Ελλάδα. Ορίστε λοιπόν».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Business
Alter Ego Media: Αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της MORE.GR

Alter Ego Media: Αποκτά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της MORE.GR

Κόσμος
Έτοιμο το Ιράν για πιθανή χερσαία επίθεση από ΗΠΑ: «Τους περιμένουμε»

Έτοιμο το Ιράν για πιθανή χερσαία επίθεση από ΗΠΑ: «Τους περιμένουμε»

inWellness
inTown
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός
Κόσμος 05.03.26

Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός

Ο στρατός του Λιβάνου από την πλευρά του λέει ότι αφόπλισε τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, από τον ποταμό Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, μια έκταση πλάτους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Ο πόλεμος εισέρχεται στη δεύτερη φάση – Το Ισραήλ θα επιτεθεί σε υπόγειες πυραυλικές εγκαταστάσεις του Ιράν

ΗΠΑ και Ισραήλ λένε ότι οι εκτοξεύσεις πυραύλων και drones από το Ιράν έχουν μειωθεί. Αυτό αποδίδεται εν μέρει στις επιθέσεις που δέχεται, αλλά και στην προσπάθειά του να διατηρήσει δύναμη πυρός.

Σύνταξη
Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Ρωσία: Η κυβέρνηση θα συζητήσει σύντομα τη διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Παρά τη μείωση στις πωλήσεις φυσικού αερίου λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος προμηθευτής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύνταξη
Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν
Κόσμος 05.03.26

Διευκρινίσεις Γαλλίας: Διαθέτει βάση στις ΗΠΑ για αεροσκάφη που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν

Η Γαλλία διαθέτει αεροπορική βάση σε αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης που δεν συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Σύνταξη
Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν – Τουρκική ανησυχία
Κόσμος 05.03.26

Διαψεύδουν οι Κούρδοι του Ιράκ σενάρια εμπλοκής τους στον πόλεμο του Ιράν - Τουρκική ανησυχία

Το υπ. Πληροφοριών του Ιράν δήλωσε ότι έθεσε στο στόχαστρο θέσεις «αυτονομιστικών οργανώσεων» που σκόπευαν να εισέλθουν στη χώρα μέσω των δυτικών συνόρων, προσθέτοντας ότι υπέστησαν βαριές απώλειες

Σύνταξη
Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;
Ο «κρυφός» πόλεμος 05.03.26

Είναι η Κίνα ο πραγματικός στόχος της επίθεσης Τραμπ στο Ιράν; – Γιατί πλήττει το Πεκίνο εκεί που πονάει;

Το Ιράν παρείχε περίπου το 15% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας και δεν είναι σαφές πόσο εύκολα ή φθηνά μπορεί το Πεκίνο να αντικαταστήσει αυτό το απόθεμα σε αυτή την συγκυρία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος των ΗΠΑ απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας
ΗΠΑ 05.03.26

«Κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»: Βετεράνος απομακρύνθηκε με τη βία από ακρόαση της Γερουσίας

Ο ΜακΓκίνις είναι υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ στη Βόρεια Καρολίνα με το Πράσινο Κόμμα και, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εκστρατείας του, είναι βετεράνος των Πεζοναυτών

Σύνταξη
Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Εκατοντάδες άνθρωποι 05.03.26

Πόσοι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στον πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

Οι απολογισμοί νεκρών που έχουν έως τώρα ανακοινωθεί από τις εμπλεκόμενες χώρες έως τις 5 Μαρτίου, την έκτη ημέρα του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ απέναντι στο Ιράν

Σύνταξη
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Πόλεμος στο Ιράν 05.03.26

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές
«Θα τον κατακτήσω» 05.03.26

Το σκοτεινό ερωτικό τρίγωνο των Κένεντι: Ο άλλος άνδρας, η ζήλια, η άμβλωση και οι χαρακιές

Πίσω από τη παγωμένη λάμψη της ως η επόμενη Τζάκι των 90s, η Κάρολιν Μπεσέτ Κένεντι έκρυβε μια προσωπική ζωή γεμάτη πάθη, υπολογισμένες κινήσεις και έναν έρωτα που αρνήθηκε να σβήσει. Η σχέση της με το μοντέλο Μάικλ Μπέργκιν ήταν μια διαρκής σκιά που προκαλούσε την παράφορη ζήλια του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Σύνταξη
Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος
Σε ηλικία 80 ετών 05.03.26

Έφυγε από τη ζωή ο Άλκης Ρήγος

Απεβίωσε ο Άλκης Ρήγος, ένας άνθρωπος της διανόησης και της κοινωνικής δράσης, με έντονη πολιτική παρουσία στον χώρο της αριστεράς

Σύνταξη
Κατερίνη: 17χρονος διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα – Ανέβαζε βίντεο κάνοντας αναλήψεις από ΑΤΜ με κάρτες – κλώνους
Κατερίνη 05.03.26

17χρονος ανέβαζε βίντεο στα social media με πλαστά χαρτονομίσματα - Έκανε και αναλήψεις με κάρτες - κλώνους από ATM

Σε έρευνες που έγιναν που έγιναν στο σπίτι του στην Κατερίνη εντοπίστηκαν κρυμμένα στο ψυγείο και σε επιτραπέζιο παιχνίδι πάνω από 32.000 ευρώ σε πλαστά χαρτονομίσματα

Σύνταξη
Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας
Χρόνος, αγάπη, πόλεμος 05.03.26

Αντίο στον Αντόνιο Λόμπο Αντούνες: Σίγησε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο πορτογάλος συγγραφέας Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μια από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του έργο που κατέγραψε με δύναμη τη μνήμη, τον πόλεμο και την πορτογαλική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια
Fizz 05.03.26

Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ η διάσημη τραγουδίστρια

Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η ποπ σταρ αφέθηκε ελεύθερη λίγες ώρες αργότερα, ενώ το περιστατικό έρχεται λίγο μετά τη δικαστική νίκη της απέναντι σε stalker

Σύνταξη
Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός
Κόσμος 05.03.26

Λίβανος: «Ουδέτερη ζώνη» στα νότια του ποταμού Λιτάνι σχεδιάζει να δημιουργήσει ο ισραηλινός στρατός

Ο στρατός του Λιβάνου από την πλευρά του λέει ότι αφόπλισε τη Χεζμπολάχ στο νότιο τμήμα της χώρας, από τον ποταμό Λιτάνι μέχρι τα σύνορα με το Ισραήλ, μια έκταση πλάτους περίπου 30 χιλιομέτρων.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για απόφαση ΣτΕ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.03.26

ΠΑΣΟΚ για απόφαση ΣτΕ: Οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης εκθέτουν την κυβέρνηση για το σκάνδαλο των υποκλοπών

«Οι δικαστικές εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν μπορεί πλέον να συγκαλυφθεί», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, μετά την απόφαση του ΣτΕ που ζητεί τον φάκελο παρακολούθησης από την ΕΥΠ του θύματος των παράνομων παρακολουθήσεων, Θανάση Κουκάκη

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης στις υποκλοπές – Δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση
Παράνομες παρακολουθήσεις 05.03.26

Νέα Αριστερά: Το ΣτΕ κλείνει κάθε παραθυράκι συγκάλυψης στις υποκλοπές – Δεύτερο ηχηρό χαστούκι στην κυβέρνηση

«Το αίτημα για λογοδοσία και διαφάνεια δεν μπορεί να πνιγεί ούτε στο απόρρητο ούτε στη λήθη», τονίζει η Νέα Αριστερά για τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών

Σύνταξη
Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ
On Field 05.03.26

Ο Σκόουλς αποθεώνει τον Τονάλι και στέλνει μήνυμα στην Γιουνάιτεντ

Ο παλαίμαχος άσος της αγγλικής ομάδας χαρακτήρισε τον χαφ της Νιούκαστλ καλύτερο από τον Ντέκλαν Ράις και τόνισε πως είναι ο ιδανικός «διάδοχος» του Κασεμίρο στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά
Ένα καλό νέο 05.03.26

Όχι άλλο λούτρινο: O Παντς, το μωρό μακάκος που συγκίνησε το διαδίκτυο, έχει πλέον αληθινή αγκαλιά

Μια λούτρινη αγκαλιά έγινε το υποκατάστατο της μητρικής στοργής για τον Παντς, μέχρι που η κοινότητα επιτέλους τον αγκάλιασε. Αυτή είναι η καλή ιστορία της ημέρας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί
Ελλάδα 05.03.26

Μοναδικό ντοκουμέντο της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής η συλλογή Χόιερ – Η προπαγάνδα των Ναζί

Πέραν των φωτογραφιών της εκτέλεσης των 200 της Καισαριανής στο άλμπουμ υπάρχουν και φωτογραφίες από την καθημερινότητα του τάγματος των Ναζί στο οποίο συμμετείχε ο Χόιερ, ο οποίος φωτογράφιζε την εκτέλεση με τον ίδιο τρόπο που φωτογράφιζε ένα μπάνιο στη θάλασσα, όπως παρατηρούν οι ειδικοί.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις
Ελλάδα 05.03.26

Χανιά: Σχεδίαζαν εμπρηστικές επιθέσεις κατά αστυνομικών – Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά – Δύο συλλήψεις

Δύο νεαροί ενεργούσαν υπό τις εντολές έγκλειστου στις φυλακές διακινώντας ναρκωτικά μέσω διαδικτυακών εφαρμογών - Βρέθηκαν φωτογραφίες από τα σπίτια αστυνομικών και είχαν προμηθευτεί υλικά για εμπρηστικούς μηχανισμούς

Σύνταξη
