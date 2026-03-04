newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 04 Μαρτίου 2026, 21:16

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς», τόνισε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, σε διάγγελμα που απηύθυνε στον κυπριακό λαό.

Σύνταξη
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών, είπε το βράδυ της Τετάρτης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, σε διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό αναφορικά με την κρίση που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε ότι η Κύπρος δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, συνέχισε, «η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, θέλω να το επαναλάβω, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε, «η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης».

Για αυτό τον λόγο, ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες».

Ταυτόχρονα, είπε ότι ως πρόσθετο μέσο άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών, ενεργοποιείται από σήμερα, σε δοκιμαστική βάση, έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε εάν και εφόσον απαιτείται, να αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, απευθείας μηνύματα στο κινητό τους.

«Την ίδια ώρα, εργαζόμαστε για τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των Κυπρίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήδη έχουν αφιχθεί οι πρώτες πτήσεις με επαναπατρισθέντες.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος», επεσήμανε.

«Πράττουμε ό,τι πρέπει με υπευθυνότητα», πρόσθεσε.

«Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις», σημείωσε, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες εκ μέρους του κυπριακού λαού, της κυπριακής Κυβέρνησης για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη.

«Οι στιγμές απαιτούν συνεργασία και νηφαλιότητα. Δεν θα πάψουμε στιγμή να εργαζόμαστε, με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και του λαού μας», κατέληξε.

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κόσμος
Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον στρατό των ΗΠΑ»

Λευκός Οίκος: «Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τον στρατό των ΗΠΑ»

Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές
«Υπάρχουν κι άλλες» 04.03.26

Ο Πούτιν λέει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να σταματήσει την προμήθεια φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγορές

«Αυτή δεν είναι απόφαση, είναι, εν προκειμένω, αυτό που ονομάζεται “σκέφτομαι φωναχτά”. Σίγουρα θα δώσω εντολή στην κυβέρνηση να εργαστεί σε αυτό το θέμα μαζί με τις εταιρείες μας», είπε ο Πούτιν.

Σύνταξη
Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;
Κόσμος 04.03.26

Η Κύπρος ή η Τουρκία ήταν ο στόχος του πυραύλου που εκτοξεύτηκε από το Ιράν;

Η Τουρκία υπογραμμίζει ότι δεν ήταν ο στόχος του πυραύλου και διατηρεί το δικαίωμα απάντησης σε κάθε εχθρική ενέργεια, ενώ Τούρκος αξιωματούχος εκτιμά ότι η πραγματική στόχευση ήταν στρατιωτική βάση στην Κύπρο.

Σύνταξη
Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Μέση Ανατολή 04.03.26

Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»

«Έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα στο πλαίσιο της περιφερειακής βοήθειας και της επικράτειας του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την Κύπρο, σημειώνοντας ότι, προς το παρόν, η Γερμανία δεν θα στείλει στρατιωτική υποστήριξη

Σύνταξη
