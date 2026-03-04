Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – «Συμβάντα» σε δυο πλοία κοντά σε ΗΑΕ και Ομάν
Με νέο ηγέτη το Ιράν συνεχίζει τα αντίποινα, χτυπώντας το Ισραήλ και αμερικανικούς στόχους στην περιοχή - Ο Τραμπ απειλεί εχθρούς και συμμάχους ενώ αμερικανοϊσραηλινοί βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Λίβανο συνεχίζονται - Όλες οι εξελίξεις στο in
Ο πόλεμος επεκτείνεται επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή, όπου ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο. Με νέο ηγέτη, τον Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, μεγαλύτερο γιο του Χαμενεΐ, η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, με αναφορές για πλήγματα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.
