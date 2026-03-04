Ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – «Συμβάντα» σε δυο πλοία κοντά σε ΗΑΕ και Ομάν

Ο πόλεμος επεκτείνεται επικίνδυνα στη Μέση Ανατολή, όπου ΗΠΑ και Ισραήλ συνεχίζουν τις επιθέσεις σε Ιράν και Λίβανο. Με νέο ηγέτη, τον Μοτζτάμπα Χοσεϊνί, μεγαλύτερο γιο του Χαμενεΐ, η Τεχεράνη συνεχίζει τα αντίποινα κατά του Ισραήλ και αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, με αναφορές για πλήγματα στο προξενείο των ΗΠΑ στο Ντουμπάι και εκρήξεις στην Ιερουσαλήμ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, επιτίθεται στη Βρετανία και την Ισπανία, γιατί αρνούνται να «συνεργαστούν» και δηλώνει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να αναπτύξουν το ναυτικό τους για να συνοδεύσουν δεξαμενόπλοια μέσω των Στενών του Ορμούζ, αφού το Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο της ζωτικής σημασίας θαλάσσιας οδού.

