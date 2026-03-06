Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

Αποτέλεσμα «στενού συντονισμού» με τους εταίρους και «καταμερισμού εργασίας» και όχι επιφυλακτικότητας ή αδιαφορίας, είναι το γεγονός ότι η Γερμανία δεν συνεισφέρει στρατιωτικά στην ασφάλεια της Κύπρου, ισχυρίσθηκε η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Άμυνας, παραπέμποντας στην ευθύνη που έχουν αναλάβει οι γερμανικές δυνάμεις στην ανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ.

«Η Γερμανία δεν σχεδιάζει επί του παρόντος καμία επιπλέον στρατιωτική συνεισφορά πέραν των υπαρχουσών» για την Κύπρο και την ανατολική Μεσόγειο, επανέλαβε η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας, Ναταλί Γιένινγκ, σημειώνοντας ότι οι προσπάθειες συντονισμού λαμβάνουν πάντα υπ’ όψιν τη «γενική εικόνα».

Το γεγονός, πρόσθεσε, ότι υπάρχει ένα νέο «hotspot», δεν σημαίνει ότι τα υπάρχοντα δεν ισχύουν πια ή ότι καθίστανται λιγότερο σημαντικά. «Επομένως – και αυτό αποτελεί επίσης μέρος αυτής της συνολικής συμφωνίας – η γερμανική εστίαση παραμένει στις συνεισφορές μας στην ανατολική πλευρά», δήλωσε και αναφέρθηκε στην παρουσία των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων σε αμυντικά εγχειρήματα στην Πολωνία, την Ρουμανία, την Λιθουανία και στη βόρεια πλευρά.

«Δεν είναι αδιαφορία»… έχει άλλες προτεραιότητες

«Δεν πρόκειται επομένως για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία, όπως μερικές φορές παρουσιάζεται στα ΜΜΕ», υποστήριξε αναφερόμενη στην Κύπρο, εξηγώντας ότι «αυτό είναι αποτέλεσμα του στενού συντονισμού (…) Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια (ενν. στην Κύπρο) – π.χ. οι Γάλλοι».

Από την πλευρά του υπουργείου Εξωτερικών, ο εκπρόσωπος Μάρτιν Γκίζε επισήμανε ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η υποστήριξη επομένως, ανέφερε, θα πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο του Άρθρου 42 της Συνθήκης της ΕΕ. Διευκρίνισε επίσης ότι δεν έχει, προς το παρόν, ενεργοποιηθεί η ρήτρα βοήθειας μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, καθώς η Κύπρος έχει απευθυνθεί διμερώς σε διάφορους εταίρους της ΕΕ και η βοήθεια βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν και έκανε λόγο για τις φρεγάτες και τα μαχητικά αεροσκάφη από την Ελλάδα και για τη φρεγάτα από την Γαλλία, η οποία, όπως είπε, εξετάζει και το ενδεχόμενο αποστολής στην περιοχή τού αεροπλανοφόρου της. «Πιστεύω επομένως ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο δραματική όσο την παρουσιάζετε, σε ό,τι αφορά την άμυνα της Κύπρου», υποστήριξε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την παρουσία δύο γερμανικών φρεγατών στην περιοχή, η εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι δεν μπορεί να δώσει λεπτομέρειες, ανέφερε ωστόσο ότι συμβάλλουν στη συνολική εικόνα της κατάστασης. «Θα έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά και φυσικά θα μοιραζόμαστε με τους εταίρους μας τις πληροφορίες που έχουμε σχετικά με την κατάσταση», ανέφερε η Γιένινγκ.