Η Τουρκία ανέπτυξε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου για να ενισχύσει τις άμυνες των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ προστίθεται ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα αν χρειαστεί.

Συγκεκριμένα αναφέρεται:

«Στο φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας και στο πλαίσιο σχεδιασμού που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από σήμερα. Περαιτέρω μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αξιολογήσεων με βάση τις εξελίξεις».