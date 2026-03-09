Τουρκία: Έστειλε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου – Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΑΜ
Έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ η Τουρκία λέει ότι θα λάβει πρόσθετα μέτρα εάν χρειαστεί
Η Τουρκία ανέπτυξε έξι F-16 στα Κατεχόμενα της Κύπρου για να ενισχύσει τις άμυνες των Τουρκοκυπρίων, σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στα Κατεχόμενα από σήμερα, ενώ προστίθεται ότι θα ληφθούν περαιτέρω μέτρα αν χρειαστεί.
Συγκεκριμένα αναφέρεται:
«Στο φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας και στο πλαίσιο σχεδιασμού που στοχεύει στην ενίσχυση της ασφάλειας της Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας έχουν αναπτυχθεί στη Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου από σήμερα. Περαιτέρω μέτρα θα συνεχίσουν να λαμβάνονται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αξιολογήσεων με βάση τις εξελίξεις».
KKTC’ye Konuşlandırılan F-16’lar ve Hava Savunma Sistemleri Hakkında Açıklama
Statement Regarding F-16s and Air Defence Systems Deployed to the TRNC#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/ahMqqaGjQQ
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 9, 2026
