Σημαντική είδηση:
05.03.2026 | 09:28
Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό – Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο
Πολιτική 05 Μαρτίου 2026, 11:17

Τουρκικό ΥΠΕΞ κατά Δένδια: Τους «Τούρκους» της Κύπρου υπερασπίζεται η Τουρκία – Τι λέει για την Κάρπαθο

Ορισμένοι κύκλοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις και προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα, λέει η Τουρκία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ως ευκαιρία να επιτεθεί στην Ελλάδα και δη στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ακόμα και χωρίς να τον κατονομάζει εξέλαβε η Τουρκία την αποστολή της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, με το βλέμα στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, μετά και το χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο

«Τις τελευταίες ημέρες, θεωρούμε τις δηλώσεις που έγιναν κατά παράβαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου ως ανεύθυνες, ατυχείς και ακατάλληλες» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Οντζού Κετσελί, εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

Επικαλείται για μία ακόμα φορά τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων για τις ανυπόστατες αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίηση των νησιών λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα προς συζήτηση όσον αφορά το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης».

Επίθεση από την Τουρκία προς Δένδια

Με βολές προς τον Δένδια, η ανακοίνωση υποστηρίζει πως «υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, οι οποίοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Κετσελί «κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για ρεβιζιονισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο».

Υποστηρίζουν δε πως «ακόμα πιο διδακτικό είναι το γεγονός ότι αυτή η νοοτροπία, που στο παρελθόν ήθελε να εξοντώσει μαζικά τους Τούρκους της Κύπρου, που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει».

Την ασφάλεια των κατεχομένων εξασφαλίζει η Τουρκία

Διαμηνύει δε ότι «οι Τούρκοι της Κύπρου και η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί τα κατεχόμενα), με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας Τουρκίας, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν χρειάζονται κανέναν άλλο».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση αναφέρει πως «οι εξελίξεις στην περιοχή μας υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Και διαμηνύει «στους κύκλους που έχουν συνηθίσει να προβαίνουν σε αβάσιμους ισχυρισμούς για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εις βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πράγματα τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική».

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Φυσικό αέριο: Μπροστά σε μια νέα ενεργειακή κρίση η Ευρώπη; – Τι εναλλακτικές έχει

Κόσμος
Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Το Ιράν λέει ότι έπληξε αμερικανικό τάνκερ στον Περσικό

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04.03.26

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα
Διεθνής Οικονομία 05.03.26

Η ανεργία στην ευρωζώνη πέφτει απροσδόκητα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα

Η αγορά εργασίας της ευρωζώνης παρουσίασε μικρή βελτίωση τον Ιανουάριο του 2026, με το εποχικά προσαρμοσμένο ποσοστό ανεργίας να μειώνεται στο 6,1%, το χαμηλότερο επίπεδο όλων των εποχών.

Σύνταξη
Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα – Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν
Ανησυχία 05.03.26

Απότομη άνοδος των τιμών στα λιπάσματα - Κίνδυνος για ελλείψεις στα τρόφιμα αν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν

Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ όσο συνεχίζεται ο πόλεμος στο Ιράν ασκεί πιέσεις σε έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς λιπασμάτων στον κόσμο - Προειδοποιήσεις αναλυτών

Σύνταξη
Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση
Πολιτική αντιπαράθεση 05.03.26

Στήριξη στην Κύπρο και καμία εμπλοκή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ, Ιράν ζητεί η αντιπολίτευση

Τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της στήριξης της Κύπρου, υπογραμμίζοντας με έμφαση, ωστόσο, ότι η Ελλάδα δεν πρέπει να έχει καμία συμμετοχή στον πόλεμο ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν. Τι απαντά η ΝΔ

Σύνταξη
Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο
Αθλητισμός & Σπορ 05.03.26

Η επένδυση του KSI στη Ντάγκεναμ & Ρέντμπριτζ δεν είναι απλώς ένα διαφημιστικό κόλπο

Η είσοδος του γνωστού δημιουργού διαδικτυακού περιεχομένου και επιχειρηματία KSI στο μετοχικό σχήμα της Dagenham & Redbridge FC δεν αποτελεί απλώς μια εντυπωσιακή κίνηση προβολής.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 05.03.26

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Στις 8 Μαρτίου, το ΒΗΜΑ της Κυριακής κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του Ετυμολογικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γεώργιου Μπαμπινιώτη, τις 35 Σαρακοστιανές και Πασχαλινές συνταγές από την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, και φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
Plan B 05.03.26

Πρέπει να σκεφτούν τι είναι κατάλληλο μια τέτοια περίοδο: Στον «αέρα» η λάμψη των Όσκαρ λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Περίπου δέκα ημέρες έμειναν για τη μεγάλη γιορτή της 7ης Τέχνης, ωστόσο η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου δεν έχει αποφασίσει ακόμα πώς θα πραγματοποιηθεί η τελετή των Όσκαρ εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα – Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια
Εκτιμήσεις αναλυτών 05.03.26

Στο πλευρό του Ιράν η Κίνα - Γιατί η ρητορική είναι απίθανο να μετατραπεί σε άμεση στρατιωτική βοήθεια

«Η Κίνα έχει σχέσεις με τα άλλα κράτη του Κόλπου, κάτι που κάνει πολύ απίθανη την άμεση στρατιωτική βοήθεια», σημειώνει η Νταν Ουάνγκ, διευθύντρια του τμήματος του κέντρου μελετών Eurasia Group

Σύνταξη
Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ – Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα των πόλεων
Novoville app 05.03.26

Καταγγελίες για παράνομο παρκάρισμα με ένα κλικ - Δωρεάν εφαρμογή για τα κακώς κείμενα

Για παράνομο παρκάρισμα οι περισσότερες αναφορές - «Στο Novoville App και το 1595 τα αιτήματά σας φτάνουν σε εμάς, προχωρούν και υλοποιούνται κάθε μέρα» έγραψε ο Χάρης Δούκας στα social

Σύνταξη
Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν
Οικονομικές επιπτώσεις 05.03.26

Ενεργειακό σοκ και πληθωρισμός – Γιατί η Ευρώπη θα πληρώσει ακριβά τον πόλεμο κατά του Ιράν

Ενώ Αμερικανοί αναλυτές και κυβερνητικά στελέχη καθησυχάζουν ότι δεν θα υπάρξει σοβαρή ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στο Ιράν, στην Ευρώπη δεν πείθονται και φοβούνται αύξηση του πληθωρισμού.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;
Κόσμος 05.03.26

Το Ιράν έχασε. Το Ισραήλ μπορεί να κερδίσει;

Η εξίσωση των τριών στον πόλεμο της Τεχερανης. Οι στόχοι του Τραμπ που -ήδη- επιτεύχθηκαν και το σχέδιο Νετανιάχου για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα
Μοδάτα ψηφία 05.03.26

Από τους Μπέζος, στους Ζούκερμπεργκ: Οι τεχνο-ολιγάρχες είναι (κυριολεκτικά) στη μόδα

Η Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου είναι διαφορετική από κάθε προηγούμενη. Μια ματιά στην πρώτη σειρά του show της Prada με το ζευγάρι των Ζούκερμπεργκ επιβεβαιώνει την επέλαση του πλούτου στο πεδίο του στιλ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ
Πολιτική Γραμματεία 05.03.26

Οι υποκλοπές ξανά στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης πυροδοτούν οι εξελίξεις στο «μέτωπο» των υποκλοπών. Επανέρχεται το θέμα στο Ευρωκοινοβούλιο με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Μανιάτη και με «φόντο» την απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου για την υπόθεση του predator.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
