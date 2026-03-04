newspaper
Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα
Πολιτική 04 Μαρτίου 2026, 20:22

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Ο Δένδιας υπογράμμισε πως η παρουσία και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όλα τα απαραίτητα μέτρα λαμβάνονται και στην ελληνική επικράτεια.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚείμενοΑλεξάνδρα Φωτάκη
A
A
Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Spotlight

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη

Την θέση ότι η Ελλάδα έχει λάβει όλα τα μέτρα και είναι προστατευμένη εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ εκτίμησε ότι οι δύο φρεγάτες και τα τέσσερα F-16 που έχουν σταλεί στην Κύπρο μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Νομίζω ότι και η παρουσία των τεσσάρων φρεγατών F -16 και των δύο φρεγατών μας, θυμίζω ότι η μία έχει τον «Κένταυρο», η άλλη είναι από τις πιο σύγχρονες φρεγάτες στον κόσμο ο «ΚΙΜΩΝ», μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία» δήλωσε ο Δένδιας σε συνέντευξη του (ALPHA).

Το πλήρωμα του «ΚΙΜΩΝΑ» είναι έτοιμο

Στο αν είναι έτοιμο το πλήρωμα του «ΚΙΜΩΝΑ» να επιχειρήσει ο Δένδιας απάντησε θετικά λέγοντας πως ξέρουν καλά το πλοίο ήταν στη Γαλλία αρκετό καιρό και ακόμα και αν το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο, ωστόσο όπως είπε σε έκτακτες συνθήκες αυτό που θα γινόταν σε κάποιους μήνες το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα.

Διαβεβαίωσε δε ότι το πλοίο ως μονάδα είναι απολύτως έτοιμο και πως το πλήρωμα γνωρίζει πολύ καλά το πλοίο.

Ερωτηθείς γιατί δεν υπάρχει απάντηση από την Τουρκία τόσο στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο όσο και στη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, ο Δένδιας εξέφρασε την άποψη ότι η Τουρκία καταλαβαίνει «την ανάγκη που έχει η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία να υπερασπιστεί το έδαφός της, να υπερασπιστεί τους πολίτες της».

Οι ελληνικές δυνάμεις είναι στην Κύπρο για να προστατεύσουν το σύνολο του πληθυσμού

Υπογράμμισε δε ότι «η παρουσία και των ελληνικών αεροπλάνων και των ελληνικών πλοίων είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν αναφέρθηκα μόνο στους Ελληνοκύπριους. Και νομίζω και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Βασίλης Πάλμας, μίλησαν για το σύνολο. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε μια συνολική υπηρεσία».

Στις αναφορές του τουρκικών ΜΜΕ για το ότι η Τουρκία πρέπει να στείλει πλοία να προστατεύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο Δένδιας διερωτήθηκε από ποιον, αφού όπως είπε «εάν δεν απατώμαι η Χεζμπολάχ είναι αρκετά κοντά στην Τουρκία και η Μουσουλμανική Αδελφότητα, που είναι αδελφός οργανισμός της Χεζμπολάχ, έχει μια πολύ ελεύθερη δραστηριότητα μέσα στην Τουρκία. Άρα από ποιον να προστατέψει η Τουρκία;»

Και επεσήμανε ότι η Τουρκία έχει τεράστιες δυνάμεις στην κατεχόμενη Κύπρο, λέγοντας σκωπτικά πως θα ήταν μία καλή ευκαιρία ίσως να τις πάρει πίσω.

Στην ερώτηση για το μέλλον ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, ο Δένδιας επέμεινε πως «οι συγκεκριμένες δυνάμεις πήγαν για να προστατεύσουν, ξαναλέω, το σύνολο του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, από αυτή την κρίση. Δεν πρόκειται ούτε να γενικεύσω, ούτε να δώσω γενικές οδηγίες, ούτε γενικές κατευθύνσεις πολιτικής αποτροπής».

Μπορεί το Ιράν να στοχοποιήσει τη Σούδα;

Στο αν υπάρχει απειλή για την Κρήτη και αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα να στοχοποιήσει τη Σούδα, ο Δένδιας απάντησε λέγοντας «νομίζω όχι. Νομίζω ότι είμαστε στα όρια του βεληνεκούς, του απόλυτου βεληνεκούς των Ιρανικών πυραύλων, αλλά πέραν αυτών, τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα είναι τέτοια που δεν το επιτρέπουν».

Κληθείς να απαντήσει στις αναφορές του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα σε δημοσιογράφους, πως υπήρξε απειλή από drones που είχαν σηκωθεί από το Λίβανο, ο Δένδιας απάντησε πως «δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφορία και θεωρώ ότι θα την είχαμε».

Επεσήμανε ακόμα πως «βλέπουμε τα trajectory οποιουδήποτε πυραύλου ή οποιουδήποτε συστήματος ξεκινάει από τον, είτε από τον Λίβανο, από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται είτε προς την Κρήτη είτε προς την ελληνική επικράτεια, tώρα και προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο».

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της χώρας

Στο αν έχουν ληφθεί ανάλογα μέτρα με αυτά που έχουν ληφθεί στην Κύπρο σε επίπεδο αντιαεροπορικής άμυνας, στην Κρήτη, ο Δένδιας απάντησε θετικά λέγοντας πως αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη και αναφέρθηκε στο σύστημα Patriot που μεταφέρθηκε στην Κάρπαθο για αντιαεροπορική θωράκιση.

Σημείωσε ακόμα πως υπάρχουν και ελληνικά πλοία με δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή λέγοντας πως η χώρα είναι προστατευμένη.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αρνήθηκε να κάνει πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και ανέφερε πως «η δική μου υποχρέωση, αν θέλετε η συνταγματική μου υποχρέωση, η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, είναι να προστατεύσουμε την ελληνική επικράτεια, τους Έλληνες πολίτες, τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και στο βαθμό που μπορούμε και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι πολίτες».

Υπογράμμισε ωστόσο πως η χώρα είναι «υπέρ της ειρήνης και υπέρ του διαλόγου».

Στο ποια θα είναι η απάντηση της χώρας, αν υπάρξει απόπειρα χτυπήματος σε ελληνικό έδαφος Δένδιας απάντησε πως «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».

Η Ελλάδα είχε «διαβάσει» σωστά όταν ανακοίνωσε την «Ατζέντα 2030» λέει ο Δένδιας

Στο αν η παρούσα κρίση στην οποία κυριαρχούν οι πυραυλικές επιθέσεις, αλλάζει τις αμυντικές προτεραιότητες της Ελλάδας, ο Δένδιας απάντησε πως «εδώ είχαμε διαβάσει σωστά. Όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», για το θόλο, για την «Ατζέντα 2030», όλα αυτά ίσως δεν ήταν προφανή σε όλους. Σήμερα αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαμε. Πόσο δίκιο είχαμε να στραφούμε στα συστήματα συλλογικής και συνολικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας που έχουμε ονομάσει «Ασπίδα του Αχιλλέα»».

Στο αν η διεθνής κοινότητα αποφασίσει να σταλούν πολεμικά πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, για να αντιμετωπίσουν την απειλή από το Ιράν και ζητηθεί από την Ελλάδα να συνεισφέρει τι προτίθεται να πράξει η Αθήνα, ο Δένδιας υπενθύμισε «η Ελλάδα ήδη βρίσκεται με παρουσία με τη φρεγάτα «Ύδρα», έξω από το Τζιμπουτί ακριβώς, για να προστατεύει τις οδούς επικοινωνίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Από κει και πέρα, εάν υπάρξει κάποια ευρύτερη επιχείρηση, κυρίως αν υπάρξει ευρωπαϊκή επιχείρηση, θα το αναλύσουμε, αλλά βεβαίως πρέπει να σταθμίσουμε, θέλω να είμαι ειλικρινής, και το ρίσκο και τον κίνδυνο του πολεμικού μας ναυτικού. Ήδη η Ελλάδα για πρώτη φορά, όσο εγώ ξέρω, διεξάγει πέντε επιχειρήσεις εκτός των στενών γεωγραφικών της συνόρων».

Οι ελληνικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μία νέα πραγματικότητα

Όπως είπε αυτή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, «που παλιότερα ήταν εθισμένες να λειτουργούν μόνο στο στενό γεωγραφικό τους χώρο, είναι μια νέα πραγματικότητα. Και επίσης μια νέα πραγματικότητα ως προς τα συστήματα τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει τεράστια αναβάθμιση προφανώς. Είναι λοιπόν μια άσκηση την οποία πρέπει να λύσουμε και είναι και μια εκτίμηση των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πάντοτε, προέχει, το ξαναλέω για να ακουστεί, για μας η ασφάλεια του προσωπικού μας».

Στο ερώτημα τι θα πράξει η Ελλάδα αν κληθεί από τους συμμάχους να συμμετάσχει σε μία πολυεθνική δύναμη, στα Στενά του Ορμούζ ο Δένδιας ανέφερε «δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ και να συμφωνήσω σε οτιδήποτε. Πάντως είμαστε πολύ μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή».

Σημείωσε ακόμα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποφασιστεί εύκολα, αφού ο χώρος είναι πολύ κοντά στο Ιράν και υπάρχουν πολλά ζητήματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «εν είμαι έτοιμος, να βάλω τους ναύτες, τους, τα στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού σε κίνδυνο, αν ο κίνδυνος αυτός δεν είναι απολύτως υπολογισμένος και δεν προστατεύεται με επαρκή τρόπο η ζωή τους».

Τέλος υπεραμύνθηκε των αλλαγών στη θητεία τονίζοντας πως ο έλληνας στρατιώτης πρέπει να είναι ένας εκπαιδευμένος στρατιώτης αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να χάνει εννιά μήνες από τη ζωή του. Σημείωσε δε ότι ο τρόπος με τον οποία διεξάγεται ο πόλεμος είναι τελείως διαφορετικός και τόνισε πως «εάν δεν ετοιμάσουμε το προσωπικό μας για τους σύγχρονους καιρούς, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Και αντιμετωπίζει προκλήσεις».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

Κεντρικές τράπεζες: O πόλεμος στο Ιράν φέρνει νέο «πονοκέφαλο» για τα επιτόκια

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Επιτυχία στη δουλειά: Κι όμως, η σχέση σας την επηρεάζει

Κόσμος
Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν

Το Ισραήλ βομβαρδίζει ξανά το Ιράν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους
Πολιτική 03.03.26

Περίπου 1.500 Έλληνες εγκλωβισμένοι στα ΗΑΕ – Αν δεν ανοίξει ο εναέριος χώρος, δεν μπορεί να γίνει μεταφορά τους

«Ο αριθμός των Ελλήνων που έχει αιτηθεί να επιστρέψει στη χώρα μας είναι περίπου 1.500 άτομα» σύμφωνα με τον υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο

Σύνταξη
Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα
Διπλωματία 03.03.26

Το Ιράν βάζει την Κύπρο στο κάδρο των επιθέσεων – Ασπίδα προστασίας από την Ελλάδα

«ΚΙΜΩΝ» και «ΨΑΡΑ» ταξιδεύουν στην Κύπρο, ενώ προσγειώθηκαν ήδη τέσσερα F-16 στο νησί, ενώ κινήσεις με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή γίνονται και στην Ελλάδα. Δυνάμεις στην Κύπρο θα στείλει και η Γαλλία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 02.03.26

Τους πολιτικούς αρχηγούς ενημερώνει ο Μητσοτάκης – Πρώτη συνάντηση με Ανδρουλάκη – Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συναντηθεί την Τρίτη (03/03) στις 12:00 με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, στο γραφείο του πρωθυπουργού στη Βουλή. Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΕΠ.

Σύνταξη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

ΚΥΣΕΑ: Τα μέτρα της Ελλάδας μετά την επίθεση στο Ιράν – Αμερικανικοί στόχοι και ελληνικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε αμερικανικούς στόχους αποφασίστηκαν στο ΚΥΣΕΑ, σχέδιο εκκένωσης Ελλήνων πολιτών και η ασφάλεια των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή στο τραπέζι της συνεδρίασης.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ
Πολιτική 28.02.26

Ο κίνδυνος χτυπήματος αμερικανικών στόχων στην Ελλάδα επί τάπητος στο ΚΥΣΕΑ

Την ετοιμότητα της Ελλάδας για υλοποίηση σχεδίου εκκενώσεων Ελλήνων πολιτών σε περίπτωση που απαιτηθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή σημείωσε ο Γεραπετρίτης μετά το ΚΥΣΕΑ.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας
Πόλεμος στο Ιράν 28.02.26

Γεραπετρίτης από ΚΥΣΕΑ: Καλώ τους Έλληνες πολίτες στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των πρεσβειών μας

«Μέλημά μας η προστασία των πολιτών που βρίσκονται εκεί. Υπάρχει πλάνο που, αν κριθεί σκόπιμο, θα τεθεί σε εφαρμογή για εκκένωση», δήλωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σύνταξη
Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή
Πολιτική 28.02.26

Έντονη ανησυχία στο Υπουργείο Εξωτερικών για τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη Μέση Ανατολή

Σε ετοιμότητα βρίσκεται το ΥΠΕΞ μετά το χτύπημα Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν, σημειώνοντας πως ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των δικαιωμάτων των πολιτών οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο
Μέση Ανατολή 04.03.26

Η πρεσβεία των ΗΠΑ καλεί τους Αμερικανούς να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράκ – Μπλακάουτ στο ηλεκτρικό δίκτυο

«Οι Αμερικανοί πολίτες που βρίσκονται στο Ιράκ προτρέπονται εντόνως να φύγουν μόλις μπορέσουν να το πράξουν με ασφάλεια και, εν αναμονή, να προφυλάσσονται», αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ

Σύνταξη
ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας
Ελλάδα 04.03.26

ΑΔΕΔΥ: Κήρυξε στάση εργασίας και κινητοποίηση στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Τη στάση εργασίας κήρυξε και η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ ύστερα από αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Σύνταξη
Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος
Μέση Ανατολή 04.03.26

Αυτές είναι οι ασφαλέστερες χώρες για να βρεθεί κανείς σε περίπτωση που ξεσπάσει Γ’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύουν αεροπορικές επιδρομές στο Ιράν και η Τεχεράνη πραγματοποιεί αντίποινα, αυξάνονται οι φόβοι για ξέσπασμα Γ' Παγκοσμίου Πολέμου, με ορισμένες χώρες του κόσμου να είναι πιο πιθανό να γλιτώσουν τα χειρότερα

Σύνταξη
LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 04.03.26

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ

LIVE: Κηφισιά – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της εξ αναβολής αναμέτρησης Κηφισιά – ΠΑΟΚ για τη 18η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Παναθηναϊκός-ΟΦΗ 4-1: Άνετος και τέταρτος πριν πάει Λιβαδειά (vids)
Super League 04.03.26

Άνετος και τέταρτος ο Παναθηναϊκός πριν πάει Λιβαδειά (4-1)

Ο πιο παραγωγικός Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ, νίκησε 4-1 τον ΟΦΗ και ανέβηκε στην 4η θέση. Τα γκολ του Τριφυλλιού οι Αντίνο, Ρενάτο, Γεντβάι και Ζαρουρί, μείωσε ο Σαλσέδο για τους Κρητικούς.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς
«Απαίσιοι σύμμαχοι» 04.03.26

Οι ΗΠΑ άνοιξαν «βεντέτα» με την Ισπανία – Κατηγορούν τη Μαδρίτη ότι θέτει σε κίνδυνο τους Αμερικανούς

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ δίνει συνέχεια στην κόντρα του Τραμπ με την Ισπανία. Προσπαθεί να δικαιολογήσει τις κυρώσεις, ισχυριζόμενος ότι η άρνηση για τις βάσεις θέτει «σε κίνδυνο αμερικανικές ζωές».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός
Κόσμος 04.03.26

ΗΠΑ: Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πλήξει ή βυθίσει πάνω από 20 ιρανικά πλοία, δηλώνει ο αμερικανικός στρατός

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται μετά την επιβεβαίωση από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας της βύθισης από υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ ενός ιρανικού πολεμικού πλοίου στα ανοικτά της Σρι Λάνκα

Σύνταξη
Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon
«Παραδίδω χαμόγελα!» 04.03.26

Mετά το «Better Call Saul» ο Τζον Κρίστιαν Λαβ δεν γνώρισε τη χολιγουντιανή δόξα – Σήμερα, δουλεύει στην Amazon

Ο Τζον Κρίστιαν Λαβ, ηθοποιός της σειράς «Better Call Saul» δημοσίευσε ένα post στο Reddit που έγινε viral, στο οποίο περιγράφει τα νέα του επαγγελματικά βήματα μακριά από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους
Κόσμος 04.03.26

Κατς: Ο αρχικός σχεδιασμός του Ισραήλ προέβλεπε ότι θα έπληττε το Ιράν στα μέσα του έτους

«Προβλεπόταν μια επιχείρηση, για τα μέσα του έτους, με τους ίδιους στόχους», είπε ο Κατς, σύμφωνα με το γραφείο του, σε ομιλία ενώπιον στελεχών της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Σύνταξη
Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν
Ενεργειακή κρίση 04.03.26

Ουγγαρία: Στη Μόσχα ο υπουργός Εξωτερικών για ενεργειακές συνομιλίες με τον Πούτιν

Εν μέσω διαμάχης για τον αγωγό που μεταφέρει πετρέλαιο μέσω Ουκρανίας, ο Σιγιάρτο συναντήθηκε με τον Πούτιν. Στόχος του, η Ουγγαρία να εξασφαλίσει εγγυήσεις για τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου και αερίου.

Σύνταξη
Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 04.03.26

Κατανοώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή διαφθορά

Μια προσεκτική ανάγνωση της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αποκαλύπτει ότι η διαφθορά ενδημεί εντός κι εκτός των συνόρων της χώρας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία
Σενάρια και αλήθειες 04.03.26

Τεχεράνη: Πυροδότησε η σειρά της Apple TV την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή; Η Αθήνα, η αυτοκτονία, η προφητεία, η υποψία

Κάπου ανάμεσα στην αυτοχειρία της Ντάνα Έντεν στην Αθήνα και της εξόντωσης του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, η ισραηλινή σειρά που καθήλωσε τον πλανήτη μοιάζει ως ανατριχιαστικό προσχέδιο μιας παγκόσμιας ανάφλεξης -αν δεν την προκάλεσε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου
Μέση Ανατολή 04.03.26

ΗΠΑ: Μυστικοί πράκτορες του Ιράν, ανοικτοί στο ενδεχόμενο συνομιλιών με τη CIA για τον τερματισμό του πολέμου

Όπως γράφουν οι New York Times, μυστικοί πράκτορες από το υπουργείο Πληροφοριών του Ιράν εμφανίστηκαν ανοικτοί στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών των ΗΠΑ, προκειμένου να εμπλακούν σε συνομιλίες - Διαψεύδει το Ιράν

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 04 Μαρτίου 2026
Απόρρητο