Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη – Δεν έχουμε πληροφορία ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι προστατευμένη

Την θέση ότι η Ελλάδα έχει λάβει όλα τα μέτρα και είναι προστατευμένη εξέφρασε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, ενώ εκτίμησε ότι οι δύο φρεγάτες και τα τέσσερα F-16 που έχουν σταλεί στην Κύπρο μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία.

«Νομίζω ότι και η παρουσία των τεσσάρων φρεγατών F -16 και των δύο φρεγατών μας, θυμίζω ότι η μία έχει τον «Κένταυρο», η άλλη είναι από τις πιο σύγχρονες φρεγάτες στον κόσμο ο «ΚΙΜΩΝ», μπορούν να παράσχουν εξαιρετική ασφάλεια στην Κυπριακή Δημοκρατία» δήλωσε ο Δένδιας σε συνέντευξη του (ALPHA).

Το πλήρωμα του «ΚΙΜΩΝΑ» είναι έτοιμο

Στο αν είναι έτοιμο το πλήρωμα του «ΚΙΜΩΝΑ» να επιχειρήσει ο Δένδιας απάντησε θετικά λέγοντας πως ξέρουν καλά το πλοίο ήταν στη Γαλλία αρκετό καιρό και ακόμα και αν το πλοίο δεν έχει ενταχθεί απολύτως επιχειρησιακά στο στόλο, ωστόσο όπως είπε σε έκτακτες συνθήκες αυτό που θα γινόταν σε κάποιους μήνες το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα.

Διαβεβαίωσε δε ότι το πλοίο ως μονάδα είναι απολύτως έτοιμο και πως το πλήρωμα γνωρίζει πολύ καλά το πλοίο.

Ερωτηθείς γιατί δεν υπάρχει απάντηση από την Τουρκία τόσο στην αποστολή δυνάμεων στην Κύπρο όσο και στη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο, ο Δένδιας εξέφρασε την άποψη ότι η Τουρκία καταλαβαίνει «την ανάγκη που έχει η Ελλάδα, η Ελληνική Δημοκρατία να υπερασπιστεί το έδαφός της, να υπερασπιστεί τους πολίτες της».

Οι ελληνικές δυνάμεις είναι στην Κύπρο για να προστατεύσουν το σύνολο του πληθυσμού

Υπογράμμισε δε ότι «η παρουσία και των ελληνικών αεροπλάνων και των ελληνικών πλοίων είναι για να προστατευθεί το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν αναφέρθηκα μόνο στους Ελληνοκύπριους. Και νομίζω και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και ο Βασίλης Πάλμας, μίλησαν για το σύνολο. Άρα λοιπόν εμείς αυτή τη στιγμή προσφέρουμε μια συνολική υπηρεσία».

Στις αναφορές του τουρκικών ΜΜΕ για το ότι η Τουρκία πρέπει να στείλει πλοία να προστατεύσει την τουρκοκυπριακή κοινότητα, ο Δένδιας διερωτήθηκε από ποιον, αφού όπως είπε «εάν δεν απατώμαι η Χεζμπολάχ είναι αρκετά κοντά στην Τουρκία και η Μουσουλμανική Αδελφότητα, που είναι αδελφός οργανισμός της Χεζμπολάχ, έχει μια πολύ ελεύθερη δραστηριότητα μέσα στην Τουρκία. Άρα από ποιον να προστατέψει η Τουρκία;»

Και επεσήμανε ότι η Τουρκία έχει τεράστιες δυνάμεις στην κατεχόμενη Κύπρο, λέγοντας σκωπτικά πως θα ήταν μία καλή ευκαιρία ίσως να τις πάρει πίσω.

Στην ερώτηση για το μέλλον ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, ο Δένδιας επέμεινε πως «οι συγκεκριμένες δυνάμεις πήγαν για να προστατεύσουν, ξαναλέω, το σύνολο του πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σύνολο του νόμιμου πληθυσμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, από αυτή την κρίση. Δεν πρόκειται ούτε να γενικεύσω, ούτε να δώσω γενικές οδηγίες, ούτε γενικές κατευθύνσεις πολιτικής αποτροπής».

Μπορεί το Ιράν να στοχοποιήσει τη Σούδα;

Στο αν υπάρχει απειλή για την Κρήτη και αν το Ιράν έχει τη δυνατότητα να στοχοποιήσει τη Σούδα, ο Δένδιας απάντησε λέγοντας «νομίζω όχι. Νομίζω ότι είμαστε στα όρια του βεληνεκούς, του απόλυτου βεληνεκούς των Ιρανικών πυραύλων, αλλά πέραν αυτών, τα αμυντικά συστήματα που υπάρχουν στο μεσοδιάστημα είναι τέτοια που δεν το επιτρέπουν».

Κληθείς να απαντήσει στις αναφορές του ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα σε δημοσιογράφους, πως υπήρξε απειλή από drones που είχαν σηκωθεί από το Λίβανο, ο Δένδιας απάντησε πως «δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφορία και θεωρώ ότι θα την είχαμε».

Επεσήμανε ακόμα πως «βλέπουμε τα trajectory οποιουδήποτε πυραύλου ή οποιουδήποτε συστήματος ξεκινάει από τον, είτε από τον Λίβανο, από την περιοχή που ελέγχει η Χεζμπολάχ, είτε από το Ιράν και κατευθύνεται είτε προς την Κρήτη είτε προς την ελληνική επικράτεια, tώρα και προς την Κύπρο. Δεν έχουμε δει οτιδήποτε τέτοιο».

Τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της χώρας

Στο αν έχουν ληφθεί ανάλογα μέτρα με αυτά που έχουν ληφθεί στην Κύπρο σε επίπεδο αντιαεροπορικής άμυνας, στην Κρήτη, ο Δένδιας απάντησε θετικά λέγοντας πως αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην Κρήτη και αναφέρθηκε στο σύστημα Patriot που μεταφέρθηκε στην Κάρπαθο για αντιαεροπορική θωράκιση.

Σημείωσε ακόμα πως υπάρχουν και ελληνικά πλοία με δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας στην περιοχή λέγοντας πως η χώρα είναι προστατευμένη.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, αρνήθηκε να κάνει πρόβλεψη για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος και ανέφερε πως «η δική μου υποχρέωση, αν θέλετε η συνταγματική μου υποχρέωση, η συνταγματική υποχρέωση της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, είναι να προστατεύσουμε την ελληνική επικράτεια, τους Έλληνες πολίτες, τα συμφέροντα της Ελλάδας. Και στο βαθμό που μπορούμε και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα γιατί είμαστε και Ευρωπαίοι πολίτες».

Υπογράμμισε ωστόσο πως η χώρα είναι «υπέρ της ειρήνης και υπέρ του διαλόγου».

Στο ποια θα είναι η απάντηση της χώρας, αν υπάρξει απόπειρα χτυπήματος σε ελληνικό έδαφος Δένδιας απάντησε πως «έχουμε λάβει τα μέτρα μας».

Η Ελλάδα είχε «διαβάσει» σωστά όταν ανακοίνωσε την «Ατζέντα 2030» λέει ο Δένδιας

Στο αν η παρούσα κρίση στην οποία κυριαρχούν οι πυραυλικές επιθέσεις, αλλάζει τις αμυντικές προτεραιότητες της Ελλάδας, ο Δένδιας απάντησε πως «εδώ είχαμε διαβάσει σωστά. Όταν ξεκινήσαμε τις συζητήσεις για την «Ασπίδα του Αχιλλέα», για το θόλο, για την «Ατζέντα 2030», όλα αυτά ίσως δεν ήταν προφανή σε όλους. Σήμερα αποδεικνύεται πόσο δίκιο είχαμε. Πόσο δίκιο είχαμε να στραφούμε στα συστήματα συλλογικής και συνολικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας που έχουμε ονομάσει «Ασπίδα του Αχιλλέα»».

Στο αν η διεθνής κοινότητα αποφασίσει να σταλούν πολεμικά πλοία στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, για να αντιμετωπίσουν την απειλή από το Ιράν και ζητηθεί από την Ελλάδα να συνεισφέρει τι προτίθεται να πράξει η Αθήνα, ο Δένδιας υπενθύμισε «η Ελλάδα ήδη βρίσκεται με παρουσία με τη φρεγάτα «Ύδρα», έξω από το Τζιμπουτί ακριβώς, για να προστατεύει τις οδούς επικοινωνίας και τα συμφέροντα της Ελλάδας και της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Από κει και πέρα, εάν υπάρξει κάποια ευρύτερη επιχείρηση, κυρίως αν υπάρξει ευρωπαϊκή επιχείρηση, θα το αναλύσουμε, αλλά βεβαίως πρέπει να σταθμίσουμε, θέλω να είμαι ειλικρινής, και το ρίσκο και τον κίνδυνο του πολεμικού μας ναυτικού. Ήδη η Ελλάδα για πρώτη φορά, όσο εγώ ξέρω, διεξάγει πέντε επιχειρήσεις εκτός των στενών γεωγραφικών της συνόρων».

Οι ελληνικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μία νέα πραγματικότητα

Όπως είπε αυτή για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, «που παλιότερα ήταν εθισμένες να λειτουργούν μόνο στο στενό γεωγραφικό τους χώρο, είναι μια νέα πραγματικότητα. Και επίσης μια νέα πραγματικότητα ως προς τα συστήματα τα οποία καλούνται να χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει τεράστια αναβάθμιση προφανώς. Είναι λοιπόν μια άσκηση την οποία πρέπει να λύσουμε και είναι και μια εκτίμηση των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πάντοτε, προέχει, το ξαναλέω για να ακουστεί, για μας η ασφάλεια του προσωπικού μας».

Στο ερώτημα τι θα πράξει η Ελλάδα αν κληθεί από τους συμμάχους να συμμετάσχει σε μία πολυεθνική δύναμη, στα Στενά του Ορμούζ ο Δένδιας ανέφερε «δεν μπορώ να αποκλείσω οτιδήποτε, αλλά δεν μπορώ και να συμφωνήσω σε οτιδήποτε. Πάντως είμαστε πολύ μακριά από αυτό αυτή τη στιγμή».

Σημείωσε ακόμα ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποφασιστεί εύκολα, αφού ο χώρος είναι πολύ κοντά στο Ιράν και υπάρχουν πολλά ζητήματα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «εν είμαι έτοιμος, να βάλω τους ναύτες, τους, τα στελέχη του Πολεμικού μας Ναυτικού σε κίνδυνο, αν ο κίνδυνος αυτός δεν είναι απολύτως υπολογισμένος και δεν προστατεύεται με επαρκή τρόπο η ζωή τους».

Τέλος υπεραμύνθηκε των αλλαγών στη θητεία τονίζοντας πως ο έλληνας στρατιώτης πρέπει να είναι ένας εκπαιδευμένος στρατιώτης αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να χάνει εννιά μήνες από τη ζωή του. Σημείωσε δε ότι ο τρόπος με τον οποία διεξάγεται ο πόλεμος είναι τελείως διαφορετικός και τόνισε πως «εάν δεν ετοιμάσουμε το προσωπικό μας για τους σύγχρονους καιρούς, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Και αντιμετωπίζει προκλήσεις».