Η Τουρκία στέλνει F16 στα κατεχόμενα της Κύπρου σύμφωνα με τουρκοκυπριακά ΜΜΕ
Ο πόλεμος Ισραήλ-ΗΠΑ στο Ιράν πυροδοτεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Τουρκία στέλνει πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου υποστηρίζει δημοσίευμα της τουρκοκυπριακής εφημερίδας Γενί Ντουζέν.
Το Κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων (ΚΥΠΕ) μετέδωσε ότι η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή 8 Μαρτίου, τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν» τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου.
Δεν επιβεβαιώνει επίσημα η «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους
Reuters: Εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής F16 η Τουρκία
