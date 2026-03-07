Το Κυπριακό πρακτορείο ειδήσεων (ΚΥΠΕ) μετέδωσε ότι η Τουρκία θα στείλει αύριο, Κυριακή 8 Μαρτίου, τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της τουρκοκυπριακής εφημερίδας «Γενί Ντουζέν» τα αεροσκάφη θα προσγειωθούν στο παράνομο αεροδρόμιο της κατεχόμενης Τύμπου.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, μετά την επίθεση drone κατά των βρετανικών στρατιωτικών βάσεων στο Ακρωτήρι, η Τουρκία στο πλαίσιο της ενίσχυσης της άμυνας του ψευδοκράτους και ως «εγγυήτρια δύναμη» θα αποστείλει 4 μαχητικά αεροσκάφη της στα κατεχόμενα, τα οποία θα βρίσκονται στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου, όπου αυξήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας.

Δεν επιβεβαιώνει επίσημα η «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους

Σύμφωνα με την τουρκοκυπριακή εφημερίδα δεν υπήρξε επίσημη ανακοίνωση από την «κυβέρνηση» του ψευδοκράτους. Η αποστολή στα κατεχόμενα των πολεμικών αεροσκαφών γίνεται λόγω της αύξησης της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, σημείωνει το δημοσίευμα.

Reuters: Εξετάζει το ενδεχόμενο αποστολής F16 η Τουρκία

Tην είδηση επιβεβαιώνει με επιφύλαξη το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, επικαλούμενο πηγή του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας. Η πηγή δήλωσε ότι η Τουρκία εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης μαχητικών αεροσκαφών F-16 στα κατεχόμενα εδάφη της βόρειας Κύπρου. Η ίδια πηγή δήλωσε ότι η κίνηση αυτή εντάσσεται στα βήματα που εξετάζονται στο σταδιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των κατεχόμενων εδαφών στα βόρεια της μεγαλονήσου, καθώς η πολεμική διαμάχη εξαπλώνεται στην περιοχή.