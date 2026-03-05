newspaper
Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη
Διπλωματία 05 Μαρτίου 2026, 12:33

Απάντηση υπουργείου Εξωτερικών σε Τουρκία: Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη

«Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις», τονίζει η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Spotlight

«Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη», σημειώνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις δηλώσεις του Τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, που έκανε λόγο για καθεστώς «αποστρατιωτικοποίησης» των νησιών του Αιγαίου, στον απόηχο της αποστολής των Patriot στην Κάρπαθο.

Ερωτηθείς σχετικά η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, ανέφερε πως «μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος. Πρόσθεσε ότι «οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».

Τέλος, η κ. Ζωχιού διαμηνύει ότι «η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Τι ανέφερε το Τουρκικό ΥΠΕΞ

Ως ευκαιρία να επιτεθεί στην Ελλάδα και δη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ακόμα και χωρίς να τον κατονομάζει εξέλαβε η Τουρκία την αποστολή της συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο, αλλά και των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο, με το βλέμα στις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή, μετά και το χτύπημα Ισραήλ – ΗΠΑ στο Ιράν.

«Τις τελευταίες ημέρες, θεωρούμε τις δηλώσεις που έγιναν κατά παράβαση του καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου ως ανεύθυνες, ατυχείς και ακατάλληλες» αναφέρει σε ανακοίνωση του ο Οντζού Κετσελί, εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών.

Επικαλείται για μία ακόμα φορά τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη Συνθήκη των Παρισίων για τις ανυπόστατες αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίηση των νησιών λέγοντας πως «δεν υπάρχει κανένα θέμα προς συζήτηση όσον αφορά το αντικειμενικό νομικό καθεστώς των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, τα οποία έχουν τεθεί υπό καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης».

Επίθεση από την Τουρκία προς Δένδια

Με βολές προς τον Δένδια, η ανακοίνωση υποστηρίζει πως «υπό αυτές τις συνθήκες, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ορισμένοι κύκλοι, οι οποίοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιοχή μας και προσπαθούν με κάθε ευκαιρία να δηλητηριάσουν τις διμερείς σχέσεις μας με τη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλάδα, προβαίνουν σε μια νέα απόπειρα να δημιουργήσουν τετελεσμένα γεγονότα».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση του Κετσελί «κάθε βήμα που θα κάνουν αυτοί οι κύκλοι, οι οποίοι κατηγορούν την Τουρκία για ρεβιζιονισμό, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, είναι άκυρο».

Υποστηρίζουν δε πως «ακόμα πιο διδακτικό είναι το γεγονός ότι αυτή η νοοτροπία, που στο παρελθόν ήθελε να εξοντώσει μαζικά τους Τούρκους της Κύπρου, που ήταν συνιδιοκτήτες του νησιού, σήμερα ισχυρίζεται ότι θα τους προστατεύσει».

Την ασφάλεια των κατεχομένων εξασφαλίζει η Τουρκία

Διαμηνύει δε ότι «οι Τούρκοι της Κύπρου και η «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» (σς όπως η Τουρκία αποκαλεί τα κατεχόμενα), με την υποστήριξη της μητέρας πατρίδας και εγγυήτριας Τουρκίας, είναι σε θέση να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους και δεν χρειάζονται κανέναν άλλο».

Καταλήγοντας η ανακοίνωση αναφέρει πως «οι εξελίξεις στην περιοχή μας υπογραμμίζουν για άλλη μια φορά τη σημασία της ειλικρινούς προσήλωσης στην ειρήνη και τη σταθερότητα».

Και διαμηνύει «στους κύκλους που έχουν συνηθίσει να προβαίνουν σε αβάσιμους ισχυρισμούς για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και να διαδίδουν παραπληροφόρηση εις βάρος της χώρας μας, ότι δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τα πράγματα τετελεσμένα και τους καλούμε να επιδείξουν κοινή λογική».

