Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί

Στην Κάρπαθο έφτασε η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, καθώς η μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους:

Η απόφαση για τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο ελήφθη στο πλαίσιο της προληπτικής ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας τη χώρας λόγω της αναταραχής που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο ενεργοποίησης του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου μετά τα δύο drone που αντιμετώπισε τη Δευτέρα η Κύπρος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ενεργοποιήθηκε χθες για πρώτη φορά του κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και αποφασίσθηκε η αποστολή αποστολής στην Κυπριακή Δημοκρατία των δυο φρεγατών ΚΙΜΩΝ και ΨΑΡΑ , και δύο ζευγών F16 ενώ στην Λευκωσία φθάνει σήμερα ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας .

Η συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων MIM-104 Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας την αεράμυνα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η γεωγραφική θέση της Καρπάθου, μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, επιτρέπει την κάλυψη κρίσιμων εναερίων και θαλασσίων διαδρόμων και λειτουργεί ως προωθημένος κόμβος έγκαιρης προειδοποίησης.

Οι Patriot παρέχουν δυνατότητες αναχαίτισης αεροσκαφών, UAV, πυραύλων cruise και τακτικών βαλλιστικών απειλών, ενισχύοντας μια διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική άμυνας απέναντι σε σενάρια κορεσμού.

Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει εκμισθωθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει μεταφερθεί και το απαραίτητο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας για τον χειρισμό του αντιαεροπορικού συστήματος.

Από τις υπόλοιπες πέντε πυροβολαρχίες Patriot, κάποιες καλύπτουν από αέρος την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές, δημιουργώντας μια αδιαπέραστη αντιαεροπορική «ομπρέλα».