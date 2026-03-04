Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
To ραντάρ των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot έχει εμβέλεια μεγαλύτερη των 150 χιλιομέτρων, και τα βλήματα της αντιαεροπορικής συστοιχίας έχουν δραστικό βεληνεκές μεγαλύτερο των 50 χιλιομέτρων.
- Χρυσή λίρα: Μια ανάσα από τα 1.200 ευρώ η τιμής της – Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει εκτοξεύσει την τιμή της
- Voucher 750 ευρώ: Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις – Ποιοι το δικαιούνται και πώς θα το πάρετε
- Στάρμερ: Η Βρετανία πρέπει να παραμείνει ψύχραιμη σχετικά με τη Μέση Ανατολή – Τι απαντά στον Τραμπ
- Γερμανία: Δεν σχεδιάζει να στείλει στρατιωτική υποστήριξη στην Κύπρο – Η κατάσταση μπορεί να αλλάξει «ανά πάσα στιγμή»
Στην Κάρπαθο έφτασε η συστοιχία πυραύλων του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot, καθώς η μεταφορά και η ανάπτυξη του αμερικανικής κατασκευής αντιαεροπορικού συστήματος κρίθηκε απαραίτητη μετά τις απειλές των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν και της Χεζμπολάχ, για πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους:
Η απόφαση για τη μεταφορά των Patriot στην Κάρπαθο ελήφθη στο πλαίσιο της προληπτικής ενίσχυσης της αεροπορικής άμυνας τη χώρας λόγω της αναταραχής που επικρατεί στη Μέση Ανατολή.
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο ενεργοποίησης του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου μετά τα δύο drone που αντιμετώπισε τη Δευτέρα η Κύπρος στη βρετανική βάση στο Ακρωτήρι, ενεργοποιήθηκε χθες για πρώτη φορά του κοινό αμυντικό δόγμα Ελλάδας-Κύπρου και αποφασίσθηκε η αποστολή αποστολής στην Κυπριακή Δημοκρατία των δυο φρεγατών ΚΙΜΩΝ και ΨΑΡΑ , και δύο ζευγών F16 ενώ στην Λευκωσία φθάνει σήμερα ο Έλληνας υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας .
Η συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων MIM-104 Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενισχύοντας την αεράμυνα του νοτιοανατολικού Αιγαίου. Η γεωγραφική θέση της Καρπάθου, μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, επιτρέπει την κάλυψη κρίσιμων εναερίων και θαλασσίων διαδρόμων και λειτουργεί ως προωθημένος κόμβος έγκαιρης προειδοποίησης.
Οι Patriot παρέχουν δυνατότητες αναχαίτισης αεροσκαφών, UAV, πυραύλων cruise και τακτικών βαλλιστικών απειλών, ενισχύοντας μια διαστρωματωμένη αρχιτεκτονική άμυνας απέναντι σε σενάρια κορεσμού.
Η ελληνική Πολεμική Αεροπορία έχει στο οπλοστάσιό της συνολικά έξι πυροβολαρχίες Patriot. Η μία εξ αυτών έχει εκμισθωθεί στη Σαουδική Αραβία, όπου έχει μεταφερθεί και το απαραίτητο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας για τον χειρισμό του αντιαεροπορικού συστήματος.
Από τις υπόλοιπες πέντε πυροβολαρχίες Patriot, κάποιες καλύπτουν από αέρος την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και άλλες κρίσιμης σημασίας υποδομές, δημιουργώντας μια αδιαπέραστη αντιαεροπορική «ομπρέλα».
- Έφτασαν στην Κάρπαθο οι πύραυλοι Patriot – Bίντεο με την άφιξή τους στο νησί
- Αναβρασμός στους αγρότες, σχεδιάζουν μπλόκο στην Agrotica – «Τα προβλήματα παραμένουν, οι περισσότεροι χρωστάνε»
- Eπίσημο: Οι νέες έδρες των Dubai BC, Μακάμπι και Χάποελ στην Euroleague – Τα δεδομένα για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- Έφοδος της Αστυνομίας στις φυλακές Κομοτηνής – Βρέθηκαν κινητά τηλέφωνα
- «Γράψε μια ψεύτικη μελέτη» – Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα γίνονται εργαλείο ακαδημαϊκής απάτης
- LIVE: Παναθηναϊκός – ΟΦΗ
- Τούρκος αξιωματούχος: Ο πύραυλος δεν είχε στόχο την Τουρκία, πιστεύουμε ότι στόχευε βάση στην Κύπρο
- Οριστικά χωρίς οπαδούς στο Άνφιλντ η Γαλατασαράι κόντρα στη Λίβερπουλ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις