Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενώ δύο φρεγάτες πλέουν προς την Κύπρο όπου έχουν φτάσει και τέσσερα F-16, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης ότι ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.

Νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε στη βάση του Ακρωτηρίου το βράδυ της Δευτέρας. Κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν τη βρετανική βάση στη νήσο είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο.