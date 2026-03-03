Patriot: Μεταφέρεται συστοιχία στην Κάρπαθο
Εγρήγορση στις ελληνικές αρχές καθώς ο πόλεμος απλώνεται στη Μέση Ανατολή - Μεταφέρεται συστοιχία Patriot στην Κάρπαθο
Συστοιχία Patriot μεταφέρεται στην Κάρπαθο, ενώ δύο φρεγάτες πλέουν προς την Κύπρο όπου έχουν φτάσει και τέσσερα F-16, εν μέσω εντεινόμενων ανησυχιών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.
Στην Κύπρο μεταβαίνει σήμερα και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, συνοδευόμενος από τον αρχηγό ΓΓΕΘΑ στρατηγό Δημήτριο Χούπη. Ειδικότερα, ο κ. Δένδιας έκανε γνωστό ότι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη καθώς επίσης ότι ο ίδιος βρίσκεται τις τελευταίες δύο ημέρες σε συνεχή διαρκή επικοινωνία με τον ομόλογό του, υπουργό Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλη Πάλμα.
Νέα κινητικότητα παρατηρήθηκε στη βάση του Ακρωτηρίου το βράδυ της Δευτέρας. Κυπριακή κυβερνητική πηγή δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα ιρανικής κατασκευής drones που έπληξαν τη βρετανική βάση στη νήσο είχαν εκτοξευθεί από τον γειτονικό Λίβανο.
- Tι έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην επιστροφή του στην δράση (vid)
- Patriot: Μεταφέρεται συστοιχία στην Κάρπαθο
- Μπακς – Σέλτικς 81-108: Νέα βαριά ήττα για το Μιλγουόκι στην επιστροφή του Αντετοκούνμπο
- Κατασκοπεία στη Σούδα: Βρέθηκε κρυπτογραφημένο λογισμικό στο κινητό του Γεωργιανού
- O Λίνεκερ αποθέωσε τον Μπρούνο Φερνάντες
- Έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ποιες χώρες θα επηρεαστούν περισσότερο
- «Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο»: Με τραγούδια του Φοίβου Δεληβοριά στο θέατρο 104
- Tα διλήμματα στο τραπέζι Μητσοτάκη για πρόωρες εκλογές: Ο πόλεμος στο Ιράν, η συνταγματική αναθεώρηση, η ελληνική προεδρία Ε.Ε.
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις