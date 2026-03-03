Ο Μάικ Τζόνσον, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπερασπίστηκε χθες Δευτέρα την ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την αμυντικό μέτρο (στη φωτογραφία του Reuters/Ken Cedeno, επάνω, ο Μάικ Τζόνσον κάνει δηλώσεις στους δημοσιογράφους).

Οι ΗΠΑ χρειαζόταν «να πάρουν πολύ δύσκολη απόφαση», αφού εκτίμησαν τους κινδύνους για τα συμφέροντά τους

«Το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να δράσει για τη δική του άμυνα (…) με ή χωρίς αμερικανική υποστήριξη», είπε σε δημοσιογράφους στο Κογκρέσο, επιχειρηματολογώντας ότι το ισραηλινό κράτος αντιμετώπιζε υπαρξιακή απειλή.

Οι ΗΠΑ χρειαζόταν «να πάρουν πολύ δύσκολη απόφαση», συνέχισε ο speaker, αφού εκτίμησαν τους κινδύνους για το στρατιωτικό προσωπικό τους, τις εγκαταστάσεις τους και τα συμφέροντά τους.

Η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έκρινε, με βάση «τις εξαίρετες πληροφορίες που είχαμε, ότι αν το Ισραήλ προχωρούσε σε επίθεση εναντίον του Ιράν για να καταστρέψει τους πυραύλους, (οι Ιρανοί) θα ανταπέδιδαν αμέσως εναντίον του αμερικανικού (στρατιωτικού) προσωπικού και πόρων μας», συνέχισε, μοιάζοντας να ενστερνίζεται όσα είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Κινδύνευαν»

«Στρατιώτες μας κινδύνευαν και έχουμε πολλούς Αμερικανούς στην περιοχή και αυτό ήταν ζήτημα που προκαλούσε μεγάλη ανησυχία. Αν απλώς τηρούσαμε στάση αναμονής (…) οι συνέπειες της αδράνειας από πλευράς μας θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», πρόσθεσε ο κ. Τζόνσον.

«You can assume, because it’s common sense» — Mike Johnson claims Trump’s war on Iran is actually defensive because if Israel attacked Iran, Iran was going to retaliate against the US pic.twitter.com/ynTpYTgYox — Aaron Rupar (@atrupar) March 2, 2026

Πηγή: ΑΠΕ